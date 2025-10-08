Рейтинг@Mail.ru
Получать воду из воздуха пустыни: кто получил Нобелевскую премию по химии - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251008/poluchat-vodu-iz-vozdukha-pustyni-kto-poluchil-nobelevskuyu-premiyu-po-khimii-1150046120.html
Получать воду из воздуха пустыни: кто получил Нобелевскую премию по химии
Получать воду из воздуха пустыни: кто получил Нобелевскую премию по химии - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Получать воду из воздуха пустыни: кто получил Нобелевскую премию по химии
Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар М. Яги удостоены Нобелевской премии по химии за разработку металлоорганических каркасных структур, которые позволяю... РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T13:42
2025-10-08T13:42
нобелевская премия
общество
в мире
наука и технологии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111773/20/1117732083_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_0a14d0a3871e184499b20ca612a87ff0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар М. Яги удостоены Нобелевской премии по химии за разработку металлоорганических каркасных структур, которые позволяю добывать воду из воздуха в пустыне. Об этом сообщает в среду Нобелевский комитет в Стокгольме.Как уточнили в комитете, открытия могут помочь решать важные мировые проблемы: очищать воду от вредных химикатов, разрушать следы лекарств в окружающей среде, улавливать углекислый газ или даже добывать воду из воздуха в пустыне.Накануне стало известно, что Нобелевскую премию по физике получат американские ученые Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис за достижения в квантовой механике.Все лауреаты Нобелевских премий в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы, премии мира, а также премии Госбанка Швеции по экономике, посвященной памяти Альфреда Нобеля будут объявлены до 13 октября в Стокгольме и Осло.Альфред Нобель завещал присуждать премию "тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив". Премию мира могут получать как отдельные лица, так и организации. Всего за историю Нобелевской премии мира ее получили 109 человек и 25 организаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111773/20/1117732083_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_22ceb37696124d52b0befd279f1f47ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нобелевская премия, общество, в мире, наука и технологии, новости
Получать воду из воздуха пустыни: кто получил Нобелевскую премию по химии

Нобелевскую премию по химии дали ученым за разработку получения воды из воздуха пустынь

13:42 08.10.2025
 
© Jonathan NACKSTRAND / AFPНобелевская медаль
Нобелевская медаль
© Jonathan NACKSTRAND / AFP
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар М. Яги удостоены Нобелевской премии по химии за разработку металлоорганических каркасных структур, которые позволяю добывать воду из воздуха в пустыне. Об этом сообщает в среду Нобелевский комитет в Стокгольме.
"Лауреаты Нобелевской премии по химии 2025 года создали молекулярные конструкции с большими пространствами, через которые могут проходить газы и другие химические вещества. Эти конструкции, металлоорганические каркасы, можно использовать для получения воды из воздуха в пустыне, улавливания углекислого газа, хранения токсичных газов или катализа химических реакций", – говорится в публикации.
Как уточнили в комитете, открытия могут помочь решать важные мировые проблемы: очищать воду от вредных химикатов, разрушать следы лекарств в окружающей среде, улавливать углекислый газ или даже добывать воду из воздуха в пустыне.
Накануне стало известно, что Нобелевскую премию по физике получат американские ученые Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис за достижения в квантовой механике.
Все лауреаты Нобелевских премий в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы, премии мира, а также премии Госбанка Швеции по экономике, посвященной памяти Альфреда Нобеля будут объявлены до 13 октября в Стокгольме и Осло.
Альфред Нобель завещал присуждать премию "тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив". Премию мира могут получать как отдельные лица, так и организации. Всего за историю Нобелевской премии мира ее получили 109 человек и 25 организаций.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Нобелевская премияОбществоВ миреНаука и технологииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Крыму на восстановление лесов направят 180 миллионов рублей
13:52ВТБ и НСПК запустят новый способ оплаты покупок через персональный QR-код
13:42Получать воду из воздуха пустыни: кто получил Нобелевскую премию по химии
13:33В Крыму пройдет III медиафорум "Журналистика в период СВО"
13:29За сутки Киев потерял еще 1500 солдат в зоне спецоперации
13:19Севастополец получил 15 лет за попытку подорвать ж/д мост по заданию СБУ
13:03Новые возможности для юнармейцев: в Крыму подписали масштабное соглашение
12:53Заряд украинского урегулирования после саммита на Аляске исчерпан - МИД
12:20На Украине уничтожен поезд для переброски подразделений ВСУ
12:16Застройщик в Крыму оставил без жилья многодетные семьи и участников СВО
12:08ВС РФ освободили Новогригоровку в Запорожской области
11:55В Крыму от гриппа привились больше 377 тысяч человек
11:44Украина не вернет Крым в ближайшее время - экс-посол США
11:30В РФ больше 2800 человек лишили приобретенного гражданства
11:16Три человека погибли в пожаре после удара ВСУ по Херсонской области
11:11Подорвал машину военного в Подмосковье: ФСБ задержала агента Киева 1:06
11:0014-летний подросток украл и сжег мотоцикл в Севастополе
10:19С 1 ноября с россиян начнут взыскивать долги без суда по решению ФНС
10:09На Новый год россияне будут отдыхать 12 дней
09:43Три человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области
Лента новостейМолния