https://crimea.ria.ru/20251008/poluchat-vodu-iz-vozdukha-pustyni-kto-poluchil-nobelevskuyu-premiyu-po-khimii-1150046120.html

Получать воду из воздуха пустыни: кто получил Нобелевскую премию по химии

Получать воду из воздуха пустыни: кто получил Нобелевскую премию по химии - РИА Новости Крым, 08.10.2025

Получать воду из воздуха пустыни: кто получил Нобелевскую премию по химии

Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар М. Яги удостоены Нобелевской премии по химии за разработку металлоорганических каркасных структур, которые позволяю... РИА Новости Крым, 08.10.2025

2025-10-08T13:42

2025-10-08T13:42

2025-10-08T13:42

нобелевская премия

общество

в мире

наука и технологии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111773/20/1117732083_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_0a14d0a3871e184499b20ca612a87ff0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар М. Яги удостоены Нобелевской премии по химии за разработку металлоорганических каркасных структур, которые позволяю добывать воду из воздуха в пустыне. Об этом сообщает в среду Нобелевский комитет в Стокгольме.Как уточнили в комитете, открытия могут помочь решать важные мировые проблемы: очищать воду от вредных химикатов, разрушать следы лекарств в окружающей среде, улавливать углекислый газ или даже добывать воду из воздуха в пустыне.Накануне стало известно, что Нобелевскую премию по физике получат американские ученые Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис за достижения в квантовой механике.Все лауреаты Нобелевских премий в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы, премии мира, а также премии Госбанка Швеции по экономике, посвященной памяти Альфреда Нобеля будут объявлены до 13 октября в Стокгольме и Осло.Альфред Нобель завещал присуждать премию "тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив". Премию мира могут получать как отдельные лица, так и организации. Всего за историю Нобелевской премии мира ее получили 109 человек и 25 организаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нобелевская премия, общество, в мире, наука и технологии, новости