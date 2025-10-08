https://crimea.ria.ru/20251008/poluchat-vodu-iz-vozdukha-pustyni-kto-poluchil-nobelevskuyu-premiyu-po-khimii-1150046120.html
Получать воду из воздуха пустыни: кто получил Нобелевскую премию по химии
Получать воду из воздуха пустыни: кто получил Нобелевскую премию по химии - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Получать воду из воздуха пустыни: кто получил Нобелевскую премию по химии
Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар М. Яги удостоены Нобелевской премии по химии за разработку металлоорганических каркасных структур, которые позволяю... РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T13:42
2025-10-08T13:42
2025-10-08T13:42
нобелевская премия
общество
в мире
наука и технологии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111773/20/1117732083_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_0a14d0a3871e184499b20ca612a87ff0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар М. Яги удостоены Нобелевской премии по химии за разработку металлоорганических каркасных структур, которые позволяю добывать воду из воздуха в пустыне. Об этом сообщает в среду Нобелевский комитет в Стокгольме.Как уточнили в комитете, открытия могут помочь решать важные мировые проблемы: очищать воду от вредных химикатов, разрушать следы лекарств в окружающей среде, улавливать углекислый газ или даже добывать воду из воздуха в пустыне.Накануне стало известно, что Нобелевскую премию по физике получат американские ученые Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис за достижения в квантовой механике.Все лауреаты Нобелевских премий в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы, премии мира, а также премии Госбанка Швеции по экономике, посвященной памяти Альфреда Нобеля будут объявлены до 13 октября в Стокгольме и Осло.Альфред Нобель завещал присуждать премию "тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив". Премию мира могут получать как отдельные лица, так и организации. Всего за историю Нобелевской премии мира ее получили 109 человек и 25 организаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111773/20/1117732083_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_22ceb37696124d52b0befd279f1f47ef.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нобелевская премия, общество, в мире, наука и технологии, новости
Получать воду из воздуха пустыни: кто получил Нобелевскую премию по химии
Нобелевскую премию по химии дали ученым за разработку получения воды из воздуха пустынь
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым.
Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар М. Яги удостоены Нобелевской премии по химии за разработку металлоорганических каркасных структур, которые позволяю добывать воду из воздуха в пустыне. Об этом сообщает в среду Нобелевский комитет в Стокгольме
.
"Лауреаты Нобелевской премии по химии 2025 года создали молекулярные конструкции с большими пространствами, через которые могут проходить газы и другие химические вещества. Эти конструкции, металлоорганические каркасы, можно использовать для получения воды из воздуха в пустыне, улавливания углекислого газа, хранения токсичных газов или катализа химических реакций", – говорится в публикации.
Как уточнили в комитете, открытия могут помочь решать важные мировые проблемы: очищать воду от вредных химикатов, разрушать следы лекарств в окружающей среде, улавливать углекислый газ или даже добывать воду из воздуха в пустыне.
Накануне стало известно, что Нобелевскую премию по физике
получат американские ученые Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис за достижения в квантовой механике.
Все лауреаты Нобелевских премий в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы, премии мира, а также премии Госбанка Швеции по экономике, посвященной памяти Альфреда Нобеля будут объявлены до 13 октября в Стокгольме и Осло.
Альфред Нобель завещал присуждать премию "тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив". Премию мира могут получать как отдельные лица, так и организации. Всего за историю Нобелевской премии мира ее получили 109 человек и 25 организаций.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.