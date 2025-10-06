Рейтинг@Mail.ru
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине
Нобелевская премия 2025 года по медицине и физиологии присуждена ученым Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи за исследования в области иммунитета. РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T13:13
2025-10-06T13:13
нобелевская премия
наука и технологии
новости
в мире
медицина
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Нобелевская премия 2025 года по медицине и физиологии присуждена ученым Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи за исследования в области иммунитета.Об этом в понедельник объявил Нобелевский комитет в Стокгольме.Отмечается, что они идентифицировали защитников иммунной системы – регуляторные Т-клетки, заложив тем самым основу для нового направления исследований. Эти открытия также привели к разработке потенциальных методов лечения, которые сейчас проходят клинические испытания. "Есть надежда, что это позволит лечить или полностью излечивать аутоиммунные заболевания, повышать эффективность лечения рака и предотвращать серьезные осложнения после трансплантации стволовых клеток", - отмечается на сайте.C 6 по 13 октября 2025 года в Стокгольме и Осло будут объявлены лауреаты Нобелевских премий в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы, премии мира, а также премии Госбанка Швеции по экономике, посвященной памяти Альфреда Нобеля.Альфред Нобель завещал присуждать премию "тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив".Премию мира могут получать как отдельные лица, так и организации. Всего за историю Нобелевской премии мира ее получили 109 человек и 25 организаций.
Новости
нобелевская премия, наука и технологии, новости, в мире, медицина
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине

Нобелевскую премию по медицине получат трое ученых за исследования в области иммунитета

13:13 06.10.2025
 
© nobelprize.orgЛауреаты Нобелевской премии по медицине в 2025 году
Лауреаты Нобелевской премии по медицине в 2025 году
© nobelprize.org
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Нобелевская премия 2025 года по медицине и физиологии присуждена ученым Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи за исследования в области иммунитета.
Об этом в понедельник объявил Нобелевский комитет в Стокгольме.

"Мэри Э. Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи совершили новаторские открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности, которая предотвращает нанесение вреда организму со стороны иммунной системы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они идентифицировали защитников иммунной системы – регуляторные Т-клетки, заложив тем самым основу для нового направления исследований. Эти открытия также привели к разработке потенциальных методов лечения, которые сейчас проходят клинические испытания.
"Есть надежда, что это позволит лечить или полностью излечивать аутоиммунные заболевания, повышать эффективность лечения рака и предотвращать серьезные осложнения после трансплантации стволовых клеток", - отмечается на сайте.
C 6 по 13 октября 2025 года в Стокгольме и Осло будут объявлены лауреаты Нобелевских премий в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы, премии мира, а также премии Госбанка Швеции по экономике, посвященной памяти Альфреда Нобеля.
Альфред Нобель завещал присуждать премию "тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив".
Премию мира могут получать как отдельные лица, так и организации. Всего за историю Нобелевской премии мира ее получили 109 человек и 25 организаций.
Лента новостейМолния