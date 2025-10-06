https://crimea.ria.ru/20251006/stali-izvestny-laureaty-nobelevskoy-premii-po-meditsine-1149990453.html

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине - РИА Новости Крым, 06.10.2025

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине

Нобелевская премия 2025 года по медицине и физиологии присуждена ученым Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи за исследования в области иммунитета. РИА Новости Крым, 06.10.2025

2025-10-06T13:13

2025-10-06T13:13

2025-10-06T13:13

нобелевская премия

наука и технологии

новости

в мире

медицина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/06/1149990200_92:47:804:448_1920x0_80_0_0_be02118b2adb3a5115f028f21cf1862c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Нобелевская премия 2025 года по медицине и физиологии присуждена ученым Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи за исследования в области иммунитета.Об этом в понедельник объявил Нобелевский комитет в Стокгольме.Отмечается, что они идентифицировали защитников иммунной системы – регуляторные Т-клетки, заложив тем самым основу для нового направления исследований. Эти открытия также привели к разработке потенциальных методов лечения, которые сейчас проходят клинические испытания. "Есть надежда, что это позволит лечить или полностью излечивать аутоиммунные заболевания, повышать эффективность лечения рака и предотвращать серьезные осложнения после трансплантации стволовых клеток", - отмечается на сайте.C 6 по 13 октября 2025 года в Стокгольме и Осло будут объявлены лауреаты Нобелевских премий в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы, премии мира, а также премии Госбанка Швеции по экономике, посвященной памяти Альфреда Нобеля.Альфред Нобель завещал присуждать премию "тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив".Премию мира могут получать как отдельные лица, так и организации. Всего за историю Нобелевской премии мира ее получили 109 человек и 25 организаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нобелевская премия, наука и технологии, новости, в мире, медицина