Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Нобелевскую премию по физике получат американские ученые Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис за достижения в квантовой механике, сообщает во вторник Нобелевский комитет в Стокгольме.Нобелевская премия по физике этого года открыла возможности для разработки следующего поколения квантовых технологий, включая квантовую криптографию, квантовые компьютеры и квантовые датчики, уточняется в сообщении. Отмечается, что эксперименты в этой области ученые начали в середине 1980-х годов.Накануне стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по медицине. Ими стали ученые Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи за исследования в области иммунитета.Все лауреаты Нобелевских премий в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы, премии мира, а также премии Госбанка Швеции по экономике, посвященной памяти Альфреда Нобеля будут объявлены до 13 октября в Стокгольме и Осло.Альфред Нобель завещал присуждать премию "тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив". Премию мира могут получать как отдельные лица, так и организации. Всего за историю Нобелевской премии мира ее получили 109 человек и 25 организаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте иMAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым.
Нобелевскую премию по физике получат американские ученые Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис за достижения в квантовой механике, сообщает во вторник Нобелевский комитет в Стокгольме
.
"Королевская Шведская академия наук приняла решение присудить Нобелевскую премию по физике 2025 года Джону Кларку (Калифорнийский университет, Беркли, США), Мишель Х. Деворе (Йельский университет, Нью-Хейвен, Коннектикут и Калифорнийский университет, Санта-Барбара, США) Джону М. Мартинису (Калифорнийский университет, Санта-Барбара, США) за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи", – сказано в сообщении.
Нобелевская премия по физике этого года открыла возможности для разработки следующего поколения квантовых технологий, включая квантовую криптографию, квантовые компьютеры и квантовые датчики, уточняется в сообщении. Отмечается, что эксперименты в этой области ученые начали в середине 1980-х годов.
Накануне стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по медицине
. Ими стали ученые Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи за исследования в области иммунитета.
Все лауреаты Нобелевских премий в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы, премии мира, а также премии Госбанка Швеции по экономике, посвященной памяти Альфреда Нобеля будут объявлены до 13 октября в Стокгольме и Осло.
Альфред Нобель завещал присуждать премию "тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив". Премию мира могут получать как отдельные лица, так и организации. Всего за историю Нобелевской премии мира ее получили 109 человек и 25 организаций.
