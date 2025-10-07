Рейтинг@Mail.ru
Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251007/nazvany-imena-laureatov-nobelevskoy-premii-po-fizike-1150021216.html
Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике
Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике
Нобелевскую премию по физике получат американские ученые Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис за достижения в квантовой механике, сообщает во вторник... РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T13:15
2025-10-07T13:15
нобелевская премия
новости
в мире
наука и технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/08/1121085902_0:68:1024:644_1920x0_80_0_0_3449aefcabf0d966dbea277da37b7a6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Нобелевскую премию по физике получат американские ученые Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис за достижения в квантовой механике, сообщает во вторник Нобелевский комитет в Стокгольме.Нобелевская премия по физике этого года открыла возможности для разработки следующего поколения квантовых технологий, включая квантовую криптографию, квантовые компьютеры и квантовые датчики, уточняется в сообщении. Отмечается, что эксперименты в этой области ученые начали в середине 1980-х годов.Накануне стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по медицине. Ими стали ученые Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи за исследования в области иммунитета.Все лауреаты Нобелевских премий в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы, премии мира, а также премии Госбанка Швеции по экономике, посвященной памяти Альфреда Нобеля будут объявлены до 13 октября в Стокгольме и Осло.Альфред Нобель завещал присуждать премию "тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив". Премию мира могут получать как отдельные лица, так и организации. Всего за историю Нобелевской премии мира ее получили 109 человек и 25 организаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте иMAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/08/1121085902_14:0:947:700_1920x0_80_0_0_69947ae88e992a15e6ea8d98574decfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нобелевская премия, новости, в мире, наука и технологии
Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике

Нобелевскую премию по физике получат трое ученых за достижения в квантовой механике

13:15 07.10.2025
 
© AP Photo Niklas Halle'nНобелевская медаль
Нобелевская медаль - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo Niklas Halle'n
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Нобелевскую премию по физике получат американские ученые Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис за достижения в квантовой механике, сообщает во вторник Нобелевский комитет в Стокгольме.
"Королевская Шведская академия наук приняла решение присудить Нобелевскую премию по физике 2025 года Джону Кларку (Калифорнийский университет, Беркли, США), Мишель Х. Деворе (Йельский университет, Нью-Хейвен, Коннектикут и Калифорнийский университет, Санта-Барбара, США) Джону М. Мартинису (Калифорнийский университет, Санта-Барбара, США) за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи", – сказано в сообщении.
Нобелевская премия по физике этого года открыла возможности для разработки следующего поколения квантовых технологий, включая квантовую криптографию, квантовые компьютеры и квантовые датчики, уточняется в сообщении. Отмечается, что эксперименты в этой области ученые начали в середине 1980-х годов.
Накануне стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по медицине. Ими стали ученые Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи за исследования в области иммунитета.
Все лауреаты Нобелевских премий в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы, премии мира, а также премии Госбанка Швеции по экономике, посвященной памяти Альфреда Нобеля будут объявлены до 13 октября в Стокгольме и Осло.
Альфред Нобель завещал присуждать премию "тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив". Премию мира могут получать как отдельные лица, так и организации. Всего за историю Нобелевской премии мира ее получили 109 человек и 25 организаций.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте иMAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Нобелевская премияНовостиВ миреНаука и технологии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:07Дрон ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭС
13:56В Крыму хотят обязать регистрировать домашних собак и кошек
13:48Под Керчью громко – на полуострове работают взрывотехники
13:35В Кремле ответили на заявление Трампа о поставках ракет Tomahawk Киеву
13:18За рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенок
13:15Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике
12:58Выдали колготки: крымчанина будут судить за разбой 11-летней давности
12:52Киев теряет тысячи солдат и западные танки ежесуточно
12:33416 дронов и 16 снарядов HIMARS уничтожили силы ПВО
12:32Клиенты ВТБ смогут поставить самоограничения на исходящие переводы
12:24Выброс солнечной плазмы дойдет до Земли
12:06Армия России выбила ВСУ из населенных пунктов ДНР и Запорожской области
12:04ВСУ атаковали машины на дороге в Херсонской области – погибли четверо
11:56Скорая помощь насмерть сбила мотоциклиста в Краснодаре
11:43Еще 9 вражеских беспилотников сбиты над Черным морем
11:41В России планируют ввести обязательную маркировку мяса и колбас
11:24В Симферополе при строительстве школы фирма присвоила почти 2 миллиона
11:15В Крыму мошенник обманул мигранта на полмиллиона рублей
11:05Аэропорты Сочи и Геленджика вновь принимают и отправляют самолеты
10:37В Крыму растет число предпринимателей
Лента новостейМолния