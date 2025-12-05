Рейтинг@Mail.ru
Четыре пенсионерки из Севастополя отдали мошенникам более 2,2 млн рублей - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Четыре пенсионерки из Севастополя отдали мошенникам более 2,2 млн рублей
Четыре пенсионерки из Севастополя отдали мошенникам более 2,2 млн рублей - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Четыре пенсионерки из Севастополя отдали мошенникам более 2,2 млн рублей
За прошедшие сутки мошенники выманили у четырех пожилых жительниц Севастополя более 2,2 миллиона рублей по распространенной схеме "Ваш родственник попал в ДТП". РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T20:46
2025-12-05T20:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки мошенники выманили у четырех пожилых жительниц Севастополя более 2,2 миллиона рублей по распространенной схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Об этом сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.По информации ведомства, общая сумма ущерба составила более 2,2 млн рублей.Установлены пособники дистанционных мошенников. Ими оказались 21-летний безработный и 17-летний студент местного университета. Возбуждены уголовные дела, отметили в пресс-службе.Как сообщалось ранее, в Крыму двое пенсионеров стали жертвами одних и тех же мошенников: мужчину заставили стать курьером, а у женщины выманили почти 200 тысяч рублей.
Четыре пенсионерки из Севастополя отдали мошенникам более 2,2 млн рублей

Мошенники выманили у пенсионерок в Севастополе более 2,2 млн рублей по старой схеме

20:46 05.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки мошенники выманили у четырех пожилых жительниц Севастополя более 2,2 миллиона рублей по распространенной схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Об этом сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.
"В полицию Севастополя обратились четверо пенсионерок в возрасте от 83 до 86 лет, которым позвонили на стационарные и мобильные телефоны аферисты и под предлогом непривлечения родственников к уголовной ответственности за якобы совершенные дорожно-транспортные происшествия убедили передать от 340 тысяч рублей до 1,1 миллиона рублей подконтрольным курьерам", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, общая сумма ущерба составила более 2,2 млн рублей.
Установлены пособники дистанционных мошенников. Ими оказались 21-летний безработный и 17-летний студент местного университета. Возбуждены уголовные дела, отметили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в Крыму двое пенсионеров стали жертвами одних и тех же мошенников: мужчину заставили стать курьером, а у женщины выманили почти 200 тысяч рублей.
