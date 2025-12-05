https://crimea.ria.ru/20251205/chetyre-pensionerki-iz-sevastopolya-otdali-moshennikam-bolee-22-mln-rubley-1151427115.html
Четыре пенсионерки из Севастополя отдали мошенникам более 2,2 млн рублей
Четыре пенсионерки из Севастополя отдали мошенникам более 2,2 млн рублей - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Четыре пенсионерки из Севастополя отдали мошенникам более 2,2 млн рублей
За прошедшие сутки мошенники выманили у четырех пожилых жительниц Севастополя более 2,2 миллиона рублей по распространенной схеме "Ваш родственник попал в ДТП".
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки мошенники выманили у четырех пожилых жительниц Севастополя более 2,2 миллиона рублей по распространенной схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Об этом сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.По информации ведомства, общая сумма ущерба составила более 2,2 млн рублей.Установлены пособники дистанционных мошенников. Ими оказались 21-летний безработный и 17-летний студент местного университета. Возбуждены уголовные дела, отметили в пресс-службе.Как сообщалось ранее, в Крыму двое пенсионеров стали жертвами одних и тех же мошенников: мужчину заставили стать курьером, а у женщины выманили почти 200 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звонки от служб и "вредные" ссылки: мошенники украли у крымчан 14,5 млнСпрятала деньги в подушку: в Сочи таксист спас старушку от мошенниковБонни и Клайд на подработке: в Крыму поймали парочку курьеров мошенников
