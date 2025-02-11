https://crimea.ria.ru/20250211/iz-krymskogo-peska-budut-proizvodit-butylki--dlya-etogo-postroyat-zavod-1144093469.html

Из крымского песка будут производить бутылки – для этого построят завод

Из крымского песка будут производить бутылки – для этого построят завод - РИА Новости Крым, 11.02.2025

Из крымского песка будут производить бутылки – для этого построят завод

В Крыму построят завод по производству стеклотары. Для этого будут обогащать добытый в республике песок, заявил в пресс-центре РИА Новости Крым министр... РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T17:35

2025-02-11T17:35

2025-02-11T17:35

промышленность в крыму

анушаван агаджанян

новости крыма

крым

производство в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В Крыму построят завод по производству стеклотары. Для этого будут обогащать добытый в республике песок, заявил в пресс-центре РИА Новости Крым министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.Для научного обоснования инвестпроекта привлекаются химики из Крымского федерального университета, которые занимались анализом сырьевой базы. Для такого производства в Крыму есть большие перспективы.Он также отметил, что следующим шагом станет разработка мощностей для переработки уже использованных бутылок, чтобы обеспечить производство замкнутого цикла.Ранее стало известно, что в Крыму на единственном в республике заводе по производству холодильного оборудования начали выпускать 12 новых единиц продукции. Речь идет о холодильниках для складов и крупных логистических центров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымскую продукцию будут поставлять в БашкортостанВоздух стал чище: на цементном заводе в Бахчисарае запустили новый фильтрВ Крыму назвали один из флагманов в формировании местного ВВП

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промышленность в крыму, анушаван агаджанян, новости крыма, крым, производство в крыму