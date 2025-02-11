Из крымского песка будут производить бутылки – для этого построят завод
В Крыму построят завод по производству стеклянной тары из песка
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В Крыму построят завод по производству стеклотары. Для этого будут обогащать добытый в республике песок, заявил в пресс-центре РИА Новости Крым министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.
"У нас в регионе используется 130 миллионов бутылок в год, при этом они все завозные. При этом сегодня химики подтверждают, что песок, который у нас есть, после обогащения подходит для производства стеклотары. Есть ряд инвесторов, заинтересованных в реализации таких проектов", – сказал министр.
Для научного обоснования инвестпроекта привлекаются химики из Крымского федерального университета, которые занимались анализом сырьевой базы. Для такого производства в Крыму есть большие перспективы.
"Точка безубыточности стеклотарного производства сегодня – это 35 миллионов выпуска продукции и ее реализация. Поэтому, если мы потребляем 130 миллионов бутылок в год, то эта инвестиционная ниша действительно в регионе у нас привлекательна", – подчеркнул Анушаван Агаджанян.
Он также отметил, что следующим шагом станет разработка мощностей для переработки уже использованных бутылок, чтобы обеспечить производство замкнутого цикла.
Ранее стало известно, что в Крыму на единственном в республике заводе по производству холодильного оборудования начали выпускать 12 новых единиц продукции. Речь идет о холодильниках для складов и крупных логистических центров.
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