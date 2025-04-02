https://crimea.ria.ru/20250402/eksport-khimicheskoy-produktsii-iz-kryma-za-god-vyros-na-211-1145397505.html

Экспорт химической продукции из Крыма за год вырос на 211%

Экспорт химической продукции из Крыма за год вырос на 211% - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Экспорт химической продукции из Крыма за год вырос на 211%

Предприятия Крыма по итогам прошлого года экспортировали химическую продукцию на 2,2 миллиона долларов, что в три раза больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T18:08

2025-04-02T18:08

2025-04-02T18:10

анушаван агаджанян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Предприятия Крыма по итогам прошлого года экспортировали химическую продукцию на 2,2 миллиона долларов, что в три раза больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян.В номенклатуру экспорта химической продукции Крыма также входят гидрокарбонат натрия, бромиды калия и натрия, бром, пестициды, железный купорос. Данная продукция поставляется в Казахстан, Таджикистан, Белоруссию и другие страны, уточнил Агаджанян.Он отметил, что на продукцию химпрома приходится около 15% стоимостного объема крымского промышленного экспорта. Первое место здесь удерживает машиностроение – 60%. Предприятия отрасли продают зарубежным партнерам электроинструмент, холодильные шкафы и холодильное торговое оборудование, пневматическую аппаратуру, оборудование для железнодорожных путей, кабельно-проводниковую продукцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экспорт из Крыма: что и куда продает республикаИз Крыма в Китай впервые повезут печенье и сокиВозврат иностранного капитала в Крым: что будет с местным бизнесом

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таджикистан

белоруссия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анушаван агаджанян, новости крыма, новости, экспорт, казахстан, таджикистан, белоруссия, сотрудничество