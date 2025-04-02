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Экспорт химической продукции из Крыма за год вырос на 211% - РИА Новости Крым, 02.04.2025
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Экспорт химической продукции из Крыма за год вырос на 211%
Экспорт химической продукции из Крыма за год вырос на 211% - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Экспорт химической продукции из Крыма за год вырос на 211%
Предприятия Крыма по итогам прошлого года экспортировали химическую продукцию на 2,2 миллиона долларов, что в три раза больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T18:08
2025-04-02T18:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Предприятия Крыма по итогам прошлого года экспортировали химическую продукцию на 2,2 миллиона долларов, что в три раза больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян.В номенклатуру экспорта химической продукции Крыма также входят гидрокарбонат натрия, бромиды калия и натрия, бром, пестициды, железный купорос. Данная продукция поставляется в Казахстан, Таджикистан, Белоруссию и другие страны, уточнил Агаджанян.Он отметил, что на продукцию химпрома приходится около 15% стоимостного объема крымского промышленного экспорта. Первое место здесь удерживает машиностроение – 60%. Предприятия отрасли продают зарубежным партнерам электроинструмент, холодильные шкафы и холодильное торговое оборудование, пневматическую аппаратуру, оборудование для железнодорожных путей, кабельно-проводниковую продукцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экспорт из Крыма: что и куда продает республикаИз Крыма в Китай впервые повезут печенье и сокиВозврат иностранного капитала в Крым: что будет с местным бизнесом
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анушаван агаджанян, новости крыма, новости, экспорт, казахстан, таджикистан, белоруссия, сотрудничество
Экспорт химической продукции из Крыма за год вырос на 211%

Предприятия Крыма за год в три раза увеличили экспорт химической продукции – власти

18:08 02.04.2025 (обновлено: 18:10 02.04.2025)
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкЗавод по производству двуокиси титана "Крымский титан"
Завод по производству двуокиси титана Крымский титан - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Андрей Иглов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Предприятия Крыма по итогам прошлого года экспортировали химическую продукцию на 2,2 миллиона долларов, что в три раза больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян.
"В 2024 году стоимость экспорта химической продукции составила 2,2 миллиона долларов США. К объемам 2023 года это 211%. В основе экспорта химической продукции у нас пластмассы и изделия из них, удобрения, мыло, моющие средства, прочие химические продукты", – сказал глава ведомства на совещании по вопросам крымского экспорта под руководством замглавы Минпроторга РФ Романа Чекушова.
В номенклатуру экспорта химической продукции Крыма также входят гидрокарбонат натрия, бромиды калия и натрия, бром, пестициды, железный купорос. Данная продукция поставляется в Казахстан, Таджикистан, Белоруссию и другие страны, уточнил Агаджанян.
Он отметил, что на продукцию химпрома приходится около 15% стоимостного объема крымского промышленного экспорта. Первое место здесь удерживает машиностроение – 60%. Предприятия отрасли продают зарубежным партнерам электроинструмент, холодильные шкафы и холодильное торговое оборудование, пневматическую аппаратуру, оборудование для железнодорожных путей, кабельно-проводниковую продукцию.
"Ключевыми партнерами Республики Крым по итогам 2024 года в сфере промышленности являются страны СНГ, а именно Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан", – добавил министр.
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