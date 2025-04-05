https://crimea.ria.ru/20250405/ekonomit-zapasy-v-simferopole-vodu-stali-podavat-iz-podzemnykh-skvazhin-1145441924.html

Экономить запасы: в Симферополе воду стали подавать из подземных скважин

Экономить запасы: в Симферополе воду стали подавать из подземных скважин - РИА Новости Крым, 05.04.2025

Экономить запасы: в Симферополе воду стали подавать из подземных скважин

На фоне уменьшения притоков в водохранилища, которые питают Симферополь и Симферопольский район, воду в столицу Крыма и ее окрестности стали подавать также из... РИА Новости Крым, 05.04.2025

2025-04-05T07:03

2025-04-05T07:03

2025-04-05T07:03

радио "спутник в крыму"

симферополь

илья николенко

симферопольский район

вода в крыму

водохранилища крыма

водоснабжение

анатолий копачевский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. На фоне уменьшения притоков в водохранилища, которые питают Симферополь и Симферопольский район, воду в столицу Крыма и ее окрестности стали подавать также из подземных скважин в объеме 40 тысяч кубометров в сутки. Это треть общего необходимого объема. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, доктор технических наук Илья Николенко.По слова Копачевского, переход Крыма к вододефицитному периоду ярко виден при анализе ситуации на конкретных водохранилищах естественно стока. В качестве примера эксперт привел три водохранилища, питающие Симферополь и Симферопольский район, поделившись данными о притоках в них по итогам марта.Согласно расчетным прогнозам, можно ожидать, что воды в Аянском водохранилище хватит на 5 месяцев, в партизанском на 7-8 месяцев, а в Симферопольском на 14 -18, отметил Копачевский."То есть по Симферопольскому водохранилищу опасений нет – на этот год его хватит", – заметил он.Тем не менее, по словам эксперта, ситуация вынуждает уже сегодня использовать для питания Симферополя и его окрестностей не только воду из водохранилищ, где ее нужно накапливать, но и из скважин."Они на сегодняшний день задействованы и подают воду в том числе в Симферополь в объеме около 40 тысяч кубометров", – уточнил гидролог.Это третья часть суточного потребления воды симферопольцами, следует из данных, которыми поделился Илья Николенко.Так, по его словам, сегодня в сутки Симферополь потребляет 120-130 кубометров воды. Но это существенно меньше, чем еще пять лет назад, благодаря ремонту и реновации трубопроводов, которые были проведены за эти годы, подчеркнул специалист.И этому эффективному способу сохранения драгоценного ресурса, и использованию подземных скважин Крым научили годы вододефицита – 2020-й и 2021-й, отметил специалист.С нынешними запасами и с учетом имеющегося опыта экономии воды Крыму хватит на год, "даже если не будет никаких притоков, а они будут", подчеркнул эксперт.Однако речь идет только о воде на хозяйственные нужды. Что же касается сельского хозяйства, то здесь необходимо искать пути, как помочь отрасли, сказал специалист.Ранее завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, доктор технических наук Илья Николенко сообщил, что в Крыму водохранилища естественного стока по итогам марта наполнены менее чем наполовину и полуостров приближается к вододефицитному периоду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, илья николенко, симферопольский район, вода в крыму, водохранилища крыма, водоснабжение, анатолий копачевский