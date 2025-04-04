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Почему Украина не прекращает удары по России в "перемирие" – мнение - РИА Новости Крым, 04.04.2025
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https://crimea.ria.ru/20250404/pochemu-ukraina-ne-prekraschaet-udary-po-rossii-v-peremirie--mnenie-1145448460.html
Почему Украина не прекращает удары по России в "перемирие" – мнение
Почему Украина не прекращает удары по России в "перемирие" – мнение - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Почему Украина не прекращает удары по России в "перемирие" – мнение
Армия Украины не прекращает ударов по территории РФ, в том числе по ее энергообъектам, несмотря на заключенное временное перемирие и продолжение переговоров... РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T21:52
2025-04-04T21:52
радио "спутник в крыму"
мнения
вадим петров
россия
сша
переговоры
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Армия Украины не прекращает ударов по территории РФ, в том числе по ее энергообъектам, несмотря на заключенное временное перемирие и продолжение переговоров между Россией и Америкой, из-за того, что президент США Дональд Трамп переоценил свои возможности влиять на главу киевского режима Владимира Зеленского и сегодня не знает, что с ним делать и как заставить Киев соблюдать договоренности. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Россия и США продолжают вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине, о результатах встречи с представителями американской администрации ранее сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Трамп дает понять, что заключение мира откладывается "по крайне мере до решения целого ряда промежуточных проблем, которые требуют усилий", добавил эксперт. Но даже в рамках якобы достигнутых в процессе переговоров США с Россией и Украиной договоренностей о моратории на удары по энергосистеме ВСУ продолжают атаковать территорию РФ, в том числе бить по объектам энергообеспечения, подчеркнул политолог."При этом Украина во многом продолжает войну только благодаря поддержке Штатов. Все эти атаки наших территорий осуществляются при непосредственном участии американских специалистов", – заметил эксперт.По мнению Петрова, происходящее можно объяснить тем, что хотя Дональд Трамп сам заинтересован выполнить свои обещания, он явно переоценил свои возможности. Причем не просто как переговорщика и заинтересованной стороны, но и как силу влияния на Зеленского, на стороне которого теперь выступает ЕС.Рвать отношения с Евросоюзом Трамп не намерен, при этом Европа в своем стремлении продолжать конфликт с Россией весьма решительна и способна на реальные действия, а не только на слова, в отличие от США, добавил Петров.Америка оказалась в очень непростом положении, и Трамп пока просто не знает, что делать, полагает эксперт.По его словам, то, что произошло вчера в ходе встречи с Дмитриева с американским представителем, внушает определенные надежды, но радоваться раньше времени не стоит."Потому что встает вопрос о том, насколько решение этих экономических проблем в наших интересах... Мы продолжаем выполнять задачи специальной военной операции и полагаем, что только решение этих проблем с нашей стороны позволит сдвинуть дело с мертвой точки", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда США снимут санкции против РоссииОтветный удар Пекина: КНР вводит пошлины на товары из СШАЕвропа может пересмотреть санкции против России из-за пошлин США – мнение
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РИА Новости Крым
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мнения, вадим петров, россия, сша, переговоры, владимир зеленский
Почему Украина не прекращает удары по России в "перемирие" – мнение

Украина не прекращает удары по России в период моратория из-за просчетов Трампа – мнение

21:52 04.04.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Армия Украины не прекращает ударов по территории РФ, в том числе по ее энергообъектам, несмотря на заключенное временное перемирие и продолжение переговоров между Россией и Америкой, из-за того, что президент США Дональд Трамп переоценил свои возможности влиять на главу киевского режима Владимира Зеленского и сегодня не знает, что с ним делать и как заставить Киев соблюдать договоренности. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
Россия и США продолжают вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине, о результатах встречи с представителями американской администрации ранее сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Возвращение посла, разговоры о возвращении авиасообщения – это все, конечно, хорошо. Но если судить по реальным проблемам в отношении Украины – основной, которая связана с установлением мира, проблемам территориальным, тем, которые интересуют нас в первую очередь, то пока, можно сказать, не достигнуто существенных договоренностей, несмотря на многочисленные обещания Трампа решить это сперва за 24 часа, потом за 100 дней", – сказал Петров.

Трамп дает понять, что заключение мира откладывается "по крайне мере до решения целого ряда промежуточных проблем, которые требуют усилий", добавил эксперт. Но даже в рамках якобы достигнутых в процессе переговоров США с Россией и Украиной договоренностей о моратории на удары по энергосистеме ВСУ продолжают атаковать территорию РФ, в том числе бить по объектам энергообеспечения, подчеркнул политолог.
"При этом Украина во многом продолжает войну только благодаря поддержке Штатов. Все эти атаки наших территорий осуществляются при непосредственном участии американских специалистов", – заметил эксперт.
По мнению Петрова, происходящее можно объяснить тем, что хотя Дональд Трамп сам заинтересован выполнить свои обещания, он явно переоценил свои возможности. Причем не просто как переговорщика и заинтересованной стороны, но и как силу влияния на Зеленского, на стороне которого теперь выступает ЕС.
Рвать отношения с Евросоюзом Трамп не намерен, при этом Европа в своем стремлении продолжать конфликт с Россией весьма решительна и способна на реальные действия, а не только на слова, в отличие от США, добавил Петров.
Америка оказалась в очень непростом положении, и Трамп пока просто не знает, что делать, полагает эксперт.

"Чувствуется, что Трамп сегодня не знает конкретно, что делать с Зеленским и каким образом заставить Украину выполнять договоренности, достигнутые в ходе предварительных переговоров", – сказал политолог.

По его словам, то, что произошло вчера в ходе встречи с Дмитриева с американским представителем, внушает определенные надежды, но радоваться раньше времени не стоит.
"Потому что встает вопрос о том, насколько решение этих экономических проблем в наших интересах... Мы продолжаем выполнять задачи специальной военной операции и полагаем, что только решение этих проблем с нашей стороны позволит сдвинуть дело с мертвой точки", – подытожил эксперт.
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Радио "Спутник в Крыму"МненияВадим ПетровРоссияСШАПереговорыВладимир Зеленский
 
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