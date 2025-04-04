Рейтинг@Mail.ru
Когда США снимут санкции против России - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250404/kogda-ssha-snimut-sanktsii-protiv-rossii-1145428693.html
Когда США снимут санкции против России
Когда США снимут санкции против России - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Когда США снимут санкции против России
Санкции против России могут быть сняты, когда американские компании захотят вернуться в РФ. Об этом по итогам переговоров в Вашингтоне заявил глава РФПИ,... РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T06:53
2025-04-04T06:53
переговоры
россия
сша
политика
экономика крыма
санкции
санкции против россии
новости
кирилл дмитриев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/04/1145428862_0:0:963:543_1920x0_80_0_0_0e5dc847059f5c337426beb9860d532f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Санкции против России могут быть сняты, когда американские компании захотят вернуться в РФ. Об этом по итогам переговоров в Вашингтоне заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.По его словам, уйдя с российского рынка, американские компании потеряли около 300 миллиардов долларов. "На самом деле американские компании потеряли около 300 миллиардов долларов упущенной выгоды из-за ухода из России", - сообщил Дмитриев.При этом глава РФПИ отметил, что сейчас Москва не выдвигает никаких предварительных условий в этом вопросе и не просит о смягчении санкций. Он подчеркнул, что российская экономика "в порядке". "Многие русские верят в то, что санкции - это хорошо для того, чтобы отвернуться от зависимости от Запада", - добавил он.2–3 апреля по поручению президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев провел встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа.Переговоры России и СШАПредыдущая встреча "технических команд" России и США состоялась 25 марта в закрытом формате в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложат президентам РФ и США, а их содержание не будет публиковаться.По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимира Чижова, совместное заявление по итогам консультаций не было принято из-за позиции Украины.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате.Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250403/peregovory-rossii-i-ssha-v-vashingtone-glavnye-zayavleniya-1145427638.html
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/04/1145428862_154:0:963:607_1920x0_80_0_0_0ec850ff3d3a50bbef23143abd4948de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
переговоры, россия, сша, политика, экономика крыма, санкции, санкции против россии, новости, кирилл дмитриев
Когда США снимут санкции против России

США снимут санкции против России при желании американских компаний вернуться - Дмитриев

06:53 04.04.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБрифинг главы РФПИ К. Дмитриева по итогам переговоров в США
Брифинг главы РФПИ К. Дмитриева по итогам переговоров в США - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Санкции против России могут быть сняты, когда американские компании захотят вернуться в РФ. Об этом по итогам переговоров в Вашингтоне заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Я полагаю, что санкции могут быть сняты, когда американские компании захотят вернуться, захотят воспользоваться возможностями бизнеса в России", - цитирует Дмитриева РИА Новости.
По его словам, уйдя с российского рынка, американские компании потеряли около 300 миллиардов долларов.
"На самом деле американские компании потеряли около 300 миллиардов долларов упущенной выгоды из-за ухода из России", - сообщил Дмитриев.
При этом глава РФПИ отметил, что сейчас Москва не выдвигает никаких предварительных условий в этом вопросе и не просит о смягчении санкций. Он подчеркнул, что российская экономика "в порядке".
"Многие русские верят в то, что санкции - это хорошо для того, чтобы отвернуться от зависимости от Запада", - добавил он.
2–3 апреля по поручению президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев провел встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа.

Переговоры России и США

Предыдущая встреча "технических команд" России и США состоялась 25 марта в закрытом формате в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложат президентам РФ и США, а их содержание не будет публиковаться.
По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимира Чижова, совместное заявление по итогам консультаций не было принято из-за позиции Украины.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате.
Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Флаги России и США
Вчера, 23:52
Переговоры России и США в Вашингтоне: главные заявления
 
ПереговорыРоссияСШАПолитикаЭкономика КрымаСанкцииСанкции против РоссииНовостиКирилл Дмитриев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:53Когда США снимут санкции против России
06:38КОС "Южные" в Севастополе достроят к концу 2026 года – Развожаев
06:18ВСУ атаковали Брянскую область - есть погибший и раненый
06:02Продовольственная безопасность: как в Крыму развивают сельское хозяйство
00:01Туманы и дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 4 апреля
23:52Переговоры России и США в Вашингтоне: главные заявления
22:33Новые пошлины США и весенний призыв в Крыму – главное за день
21:51Хинштейн назвал число вывезенных с освобожденных курских территорий
21:15Вывезли мать с детьми - волонтеры из Крыма поделились опытом из зоны СВО
20:45ЕС превращается в тоталитарную колониальную империю – эксперт
20:32Возможен компромисс: Зеленский помечтал о "возвращении" Крыма и Донбасса
20:20В Севастополе открыли пять пунктов тестирования детей-мигрантов
19:45Европа может пересмотреть санкции против России из-за пошлин США – мнение
19:09Пять дней под завалами: в Мьянме спасли чудом выжившего человека
18:32Главком НАТО сделал заявление о преимуществе "Орешника"
18:03Макрон призывает приостановить инвестиции в США после введения пошлин
17:50Традиции и новации: в "Артеке" педагоги из 13 регионов РФ делятся опытом
17:15Он был патриотом: в Севастополе проводили в последний путь героя СВО
16:55Трасса в обход Алушты на финальном этапе – какие работы ведут сейчас
Лента новостейМолния