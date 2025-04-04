https://crimea.ria.ru/20250404/kogda-ssha-snimut-sanktsii-protiv-rossii-1145428693.html

Когда США снимут санкции против России

Когда США снимут санкции против России - РИА Новости Крым, 04.04.2025

Когда США снимут санкции против России

Санкции против России могут быть сняты, когда американские компании захотят вернуться в РФ. Об этом по итогам переговоров в Вашингтоне заявил глава РФПИ,... РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T06:53

2025-04-04T06:53

2025-04-04T06:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Санкции против России могут быть сняты, когда американские компании захотят вернуться в РФ. Об этом по итогам переговоров в Вашингтоне заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.По его словам, уйдя с российского рынка, американские компании потеряли около 300 миллиардов долларов. "На самом деле американские компании потеряли около 300 миллиардов долларов упущенной выгоды из-за ухода из России", - сообщил Дмитриев.При этом глава РФПИ отметил, что сейчас Москва не выдвигает никаких предварительных условий в этом вопросе и не просит о смягчении санкций. Он подчеркнул, что российская экономика "в порядке". "Многие русские верят в то, что санкции - это хорошо для того, чтобы отвернуться от зависимости от Запада", - добавил он.2–3 апреля по поручению президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев провел встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа.Переговоры России и СШАПредыдущая встреча "технических команд" России и США состоялась 25 марта в закрытом формате в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложат президентам РФ и США, а их содержание не будет публиковаться.По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимира Чижова, совместное заявление по итогам консультаций не было принято из-за позиции Украины.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате.Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250403/peregovory-rossii-i-ssha-v-vashingtone-glavnye-zayavleniya-1145427638.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, россия, сша, политика, экономика крыма, санкции, санкции против россии, новости, кирилл дмитриев