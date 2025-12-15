Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе подешевели мясо и овощи - РИА Новости Крым, 15.12.2025
В Севастополе подешевели мясо и овощи
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. За неделю в Севастополе снизилась стоимость свинины, курицы, свежих помидоров и капусты. А вот ряд продуктов, напротив. незначительно подорожал. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Специалисты департамента держат на контроле вопросы ценообразования и исполнение обязательств по Меморандуму о взаимопонимании в региональных торговых сетях. Соглашение предполагает, что торговые сети добровольно устанавливают минимальную торговую наценку на определенный перечень базовых социально значимых товаров. Кроме того, в ходе проверок специалисты контролируют соблюдение правил маркировки товаров. С помощью мобильного приложения "Честный знак" сами покупатели могут проверить подлинность и происхождение продукции.Ранее сообщалось, что в Севастополе снизились цены на "борщевой набор" и подсолнечное масло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост цен в Крыму в октябре - в ЦБ рассказали о тенденцияхВ Севастополе подешевели курица и "борщевой набор"Инфляция в Крыму ускорилась: больше всего подорожали яйца и мясопродукты
В Севастополе подешевели мясо и овощи

20:56 15.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. За неделю в Севастополе снизилась стоимость свинины, курицы, свежих помидоров и капусты. А вот ряд продуктов, напротив. незначительно подорожал. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

"Незначительное повышение цен зафиксировано на свежие огурцы и картофель в связи с фактором сезонности и колебанием уровня урожая. Товарный запас на потребительском рынке Севастополя поддерживается в достаточном объеме, и работа предприятий торговли осуществляется без перебоев", – говорится в сообщении.

Специалисты департамента держат на контроле вопросы ценообразования и исполнение обязательств по Меморандуму о взаимопонимании в региональных торговых сетях. Соглашение предполагает, что торговые сети добровольно устанавливают минимальную торговую наценку на определенный перечень базовых социально значимых товаров.
"Это позволяет не допускать необоснованного повышения цен в городе", – пояснила начальник потребительского рынка департамента Ксения Казанджиева.
Кроме того, в ходе проверок специалисты контролируют соблюдение правил маркировки товаров. С помощью мобильного приложения "Честный знак" сами покупатели могут проверить подлинность и происхождение продукции.
Ранее сообщалось, что в Севастополе снизились цены на "борщевой набор" и подсолнечное масло.
