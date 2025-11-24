Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе подешевели курица и "борщевой набор" - РИА Новости Крым, 24.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251124/v-sevastopole-podesheveli-kuritsa-i-borschevoy-nabor-1151128126.html
В Севастополе подешевели курица и "борщевой набор"
В Севастополе подешевели курица и "борщевой набор" - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В Севастополе подешевели курица и "борщевой набор"
Цены на курицу, сливочное масло, яблоки, свежие помидоры и "борщевой набор" снизились в Севастополе по итогам мониторинга цен за прошедшую неделю. Об этом... РИА Новости Крым, 24.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Цены на курицу, сливочное масло, яблоки, свежие помидоры и "борщевой набор" снизились в Севастополе по итогам мониторинга цен за прошедшую неделю. Об этом сообщили в правительстве города-героя.В регионе продолжает действовать меморандум о взаимопонимании. Товары, реализуемые по его условиям, легко распознать – они отмечены светло-синими ценниками с надписью "Меморандум" и пользуются спросом. Наибольшей популярностью пользуются овощи, молочные продукты, яйца, растительное масло, макаронные изделия, рыба и куры охлажденные.На прошлой неделе сообщалось, что в Севастополе подешевели мороженая рыба и мясо, а вот макароны и мука, наоборот, в цене выросли.
В Севастополе подешевели курица и "борщевой набор"

19:10 24.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Цены на курицу, сливочное масло, яблоки, свежие помидоры и "борщевой набор" снизились в Севастополе по итогам мониторинга цен за прошедшую неделю. Об этом сообщили в правительстве города-героя.
"Еженедельный мониторинг цен в Севастополе показал снижение цен на курицу, сливочное масло, яблоки, свежие помидоры и "борщевой набор", – сказано в сообщении.
В регионе продолжает действовать меморандум о взаимопонимании. Товары, реализуемые по его условиям, легко распознать – они отмечены светло-синими ценниками с надписью "Меморандум" и пользуются спросом. Наибольшей популярностью пользуются овощи, молочные продукты, яйца, растительное масло, макаронные изделия, рыба и куры охлажденные.
"Список расширен до 46 наименований. В него теперь входят не только продукты, но и детское питание, зубная паста, средства гигиены и бытовая химия", – напомнили в правительстве города-героя.
На прошлой неделе сообщалось, что в Севастополе подешевели мороженая рыба и мясо, а вот макароны и мука, наоборот, в цене выросли.
