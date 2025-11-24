https://crimea.ria.ru/20251124/v-sevastopole-podesheveli-kuritsa-i-borschevoy-nabor-1151128126.html

В Севастополе подешевели курица и "борщевой набор"

В Севастополе подешевели курица и "борщевой набор" - РИА Новости Крым, 24.11.2025

В Севастополе подешевели курица и "борщевой набор"

Цены на курицу, сливочное масло, яблоки, свежие помидоры и "борщевой набор" снизились в Севастополе по итогам мониторинга цен за прошедшую неделю. Об этом... РИА Новости Крым, 24.11.2025

2025-11-24T19:10

2025-11-24T19:10

2025-11-24T19:10

крым

севастополь

новости севастополя

новости крыма

продукты

цены на куриное мясо

цены в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110856/63/1108566364_0:81:3076:1811_1920x0_80_0_0_c32a9b0e2c0a683dbbf32608bdab3072.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Цены на курицу, сливочное масло, яблоки, свежие помидоры и "борщевой набор" снизились в Севастополе по итогам мониторинга цен за прошедшую неделю. Об этом сообщили в правительстве города-героя.В регионе продолжает действовать меморандум о взаимопонимании. Товары, реализуемые по его условиям, легко распознать – они отмечены светло-синими ценниками с надписью "Меморандум" и пользуются спросом. Наибольшей популярностью пользуются овощи, молочные продукты, яйца, растительное масло, макаронные изделия, рыба и куры охлажденные.На прошлой неделе сообщалось, что в Севастополе подешевели мороженая рыба и мясо, а вот макароны и мука, наоборот, в цене выросли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сельскому хозяйству Крыма нужна тотальная механизация – мнениеКрыму нужен завод по переработке местных фруктов – мнение"Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимой

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, новости севастополя, новости крыма, продукты, цены на куриное мясо, цены в крыму