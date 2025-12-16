https://crimea.ria.ru/20251216/bezopasnost-v-chernom-more-realno-obespechit-do-okonchaniya-svo-1151703962.html
Безопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВО
Безопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Россия и Турция могут разделить между собой Черное море на две зоны ответственности, что позволит обеспечить безопасность судоходства еще до окончания специальной военной операции. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев, отметив, что инициативы от Анкары поступали и теперь требуются действия.Он напомнил, что до 2014 года безопасность в Черном море обеспечивала Черноморская военно-морская группа оперативного взаимодействия "Блэксифор". Ее работу своими силами и средствами долгое время поддерживали все черноморские государства, в том числе Россия и Турция. А также Украина, которая сегодня является источником угроз для региона, отметил эксперт.У объединения существовала особая система группового реагирования, предполагавшая ротацию руководства, регулярные учения и постоянное взаимодействие в международных пунктах управления, отметил Горбачев."И в общем-то, вполне разумно, по-братски, решался вопрос такой: Черное море – это зона мира, в которой этот мир могут обеспечить сами черноморские державы без привлечения кого бы то ни было. И в ходе учений мы демонстрировали, что можем сами навести порядок", – сказал Горбачев.Но ситуация изменилась, и Крым уже не первый год подвергается атакам безэкипажных катеров со стороны Украины, добавил он. При этом время показало, что противник способен действовать в различных районах, и это уже угроза всему мировому судоходству, подчеркнул эксперт. И она требует скорейшего устранения, причем до окончания СВО.И если Турция соответствующим образом среагирует, то установить такой режим в акватории Черного моря Москва с Анкарой можно будет довольно быстро, уверен он."Если Анкара согласится, пойдет в соответствии со здравым смыслом на какие-то переговоры, с тем чтобы остепенить Украину, – а я думаю, что разговоры об этом идут – наши недруги поутратят свой пыл", – убежден Горбачев.Встреча Путина и Эрдогана в Ашхабаде – о чем говорили лидерыПри этом главным ключом к порядку в море и на суше остаются маневры Вооруженных сил РФ, сказал Горбачев. "Вот в этом ключ успеха – в руках наших воинов", – заключил он.Ранее профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского Александр Ирхин высказал свое мнение о том, в чем заключается особая роль Турции в урегулировании конфликта на Украине.Соглашение о создании Черноморской военно-морской группы оперативного взаимодействия "Блэксифор" (Black Sea Naval Force (BLACKSEAFOR) было заключено по инициативе Турции 2 апреля 2001 года в Стамбуле. Соответствующие документы подписали Россия, Турция, Украина, Грузия, Болгария и Румыния.Предназначением группы являлось ее использование в чрезвычайных ситуациях на Черном море в мирных целях. В том числе для проведения поисково-спасательных и гуманитарных операций, морского разминирования, экологического мониторинга, совместных учений и визитов доброй воли.Ротация командующих оперативной группой происходила раз в год от одной страны к другой в алфавитном порядке.С весны 2014 года BLACKSEAFOR фактически не существует.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались устроить диверсию подводным беспилотником в НовороссийскеВВС Турции сбили над Черным морем беспилотникВенгрия и Турция осудили атаки на танкеры в Черном море
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым.
Россия и Турция могут разделить между собой Черное море на две зоны ответственности, что позволит обеспечить безопасность судоходства еще до окончания специальной военной операции. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал военный эксперт, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев, отметив, что инициативы от Анкары поступали и теперь требуются действия.
Он напомнил, что до 2014 года безопасность в Черном море обеспечивала Черноморская военно-морская группа оперативного взаимодействия "Блэксифор". Ее работу своими силами и средствами долгое время поддерживали все черноморские государства, в том числе Россия и Турция. А также Украина, которая сегодня является источником угроз для региона, отметил эксперт.
У объединения существовала особая система группового реагирования, предполагавшая ротацию руководства, регулярные учения и постоянное взаимодействие в международных пунктах управления, отметил Горбачев.
"И в общем-то, вполне разумно, по-братски, решался вопрос такой: Черное море – это зона мира, в которой этот мир могут обеспечить сами черноморские державы без привлечения кого бы то ни было. И в ходе учений мы демонстрировали, что можем сами навести порядок", – сказал Горбачев.
Но ситуация изменилась, и Крым уже не первый год подвергается атакам безэкипажных катеров со стороны Украины, добавил он. При этом время показало, что противник способен действовать в различных районах, и это уже угроза всему мировому судоходству, подчеркнул эксперт. И она требует скорейшего устранения, причем до окончания СВО.
"Турки предлагали свернуть напополам карту Черного моря и провести некую линию, за которой будет зона ответственности России и Турции. Потому что остальные державы по сравнению с нашими – с любой точки зрения, в том числе с морской – существенной силы не представляют, но способны адекватно реагировать и взаимодействовать с нами и с Турцией", – пояснил эксперт.
И если Турция соответствующим образом среагирует, то установить такой режим в акватории Черного моря Москва с Анкарой можно будет довольно быстро, уверен он.
"Если Анкара согласится, пойдет в соответствии со здравым смыслом на какие-то переговоры, с тем чтобы остепенить Украину, – а я думаю, что разговоры об этом идут
– наши недруги поутратят свой пыл", – убежден Горбачев.
При этом главным ключом к порядку в море и на суше остаются маневры Вооруженных сил РФ, сказал Горбачев. "Вот в этом ключ успеха – в руках наших воинов", – заключил он.
Ранее профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского Александр Ирхин высказал свое мнение о том, в чем заключается особая роль Турции
в урегулировании конфликта на Украине.
Соглашение о создании Черноморской военно-морской группы оперативного взаимодействия "Блэксифор" (Black Sea Naval Force (BLACKSEAFOR) было заключено по инициативе Турции 2 апреля 2001 года в Стамбуле. Соответствующие документы подписали Россия, Турция, Украина, Грузия, Болгария и Румыния.
Предназначением группы являлось ее использование в чрезвычайных ситуациях на Черном море в мирных целях. В том числе для проведения поисково-спасательных и гуманитарных операций, морского разминирования, экологического мониторинга, совместных учений и визитов доброй воли.
Ротация командующих оперативной группой происходила раз в год от одной страны к другой в алфавитном порядке.
С весны 2014 года BLACKSEAFOR фактически не существует.
