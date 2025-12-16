Крым победил в пяти номинациях престижной туристической премии
© ТГ-канал Сергея АксеноваРеспублика Крым удостоена пяти престижных наград V Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства"
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Республика Крым выиграла сразу пять престижных наград V Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства" – ключевого события в сфере туриндустрии. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Крым был представлен сразу в пяти номинациях и во всех занял призовые места: номинация "Регион автотуризма" и "Регион гастрономического туризма" – Гран-при; номинация "Лучший туристский маркетинг региона" – первое место; номинация "Регион оздоровительного туризма" – второе место; номинация "Регион паркового туризма и смысловых пространств" – третье место", – рассказал глава республики.
Он подчеркнул, что премии охватывают всесезонные виды туризма, такие как авто- и гастротуризм, санаторно-курортный отдых и оздоровление.
Вместе с тем корпорация развития республики удостоена Всероссийской премии "Лидеры делового туризма и индустрии встреч – 2025", винодельческое предприятие "Массандра" стало "Лучшей площадкой для деловых мероприятий". Регион также занял девять призовых мест в XI Всероссийском конкурсе "Туристический сувенир".
"Победы нашего региона в престижных премиях – это результат напряженной работы профессионалов отрасли и профильных ведомств и мощный стимул для дальнейшего развития", – отметил Аксенов.
Ранее сообщалось, что Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных бронирований в декабре 2025 года. В целом в 2025 году в число самых популярных направлений для отдыха вошли Ялта, Феодосия и Алушта.
