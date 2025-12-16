Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025
Крым победил в пяти номинациях престижной туристической премии
Крым победил в пяти номинациях престижной туристической премии - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Крым победил в пяти номинациях престижной туристической премии
Республика Крым выиграла сразу пять престижных наград V Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства" – ключевого события в сфере туриндустрии. Об... РИА Новости Крым, 16.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Республика Крым выиграла сразу пять престижных наград V Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства" – ключевого события в сфере туриндустрии. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что премии охватывают всесезонные виды туризма, такие как авто- и гастротуризм, санаторно-курортный отдых и оздоровление.Вместе с тем корпорация развития республики удостоена Всероссийской премии "Лидеры делового туризма и индустрии встреч – 2025", винодельческое предприятие "Массандра" стало "Лучшей площадкой для деловых мероприятий". Регион также занял девять призовых мест в XI Всероссийском конкурсе "Туристический сувенир".Ранее сообщалось, что Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных бронирований в декабре 2025 года. В целом в 2025 году в число самых популярных направлений для отдыха вошли Ялта, Феодосия и Алушта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Ялту для отдыха компаниямиНовый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номераЭкономный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит
Новости
Крым победил в пяти номинациях престижной туристической премии

Крым выиграл пять престижных наград премии "Регионы туризма и гостеприимства"

20:42 16.12.2025
 
Республика Крым удостоена пяти престижных наград V Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства"
Республика Крым удостоена пяти престижных наград V Всероссийской премии Регионы туризма и гостеприимства
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Республика Крым выиграла сразу пять престижных наград V Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства" – ключевого события в сфере туриндустрии. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Крым был представлен сразу в пяти номинациях и во всех занял призовые места: номинация "Регион автотуризма" и "Регион гастрономического туризма" – Гран-при; номинация "Лучший туристский маркетинг региона" – первое место; номинация "Регион оздоровительного туризма" – второе место; номинация "Регион паркового туризма и смысловых пространств" – третье место", – рассказал глава республики.

Он подчеркнул, что премии охватывают всесезонные виды туризма, такие как авто- и гастротуризм, санаторно-курортный отдых и оздоровление.
Вместе с тем корпорация развития республики удостоена Всероссийской премии "Лидеры делового туризма и индустрии встреч – 2025", винодельческое предприятие "Массандра" стало "Лучшей площадкой для деловых мероприятий". Регион также занял девять призовых мест в XI Всероссийском конкурсе "Туристический сувенир".
"Победы нашего региона в престижных премиях – это результат напряженной работы профессионалов отрасли и профильных ведомств и мощный стимул для дальнейшего развития", – отметил Аксенов.
Ранее сообщалось, что Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных бронирований в декабре 2025 года. В целом в 2025 году в число самых популярных направлений для отдыха вошли Ялта, Феодосия и Алушта.
