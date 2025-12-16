https://crimea.ria.ru/20251216/krym-pobedil-v-pyati-nominatsiyakh-prestizhnoy-turisticheskoy-premii-1151718624.html

Крым победил в пяти номинациях престижной туристической премии

Крым победил в пяти номинациях престижной туристической премии - РИА Новости Крым, 16.12.2025

Крым победил в пяти номинациях престижной туристической премии

Республика Крым выиграла сразу пять престижных наград V Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства" – ключевого события в сфере туриндустрии.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Республика Крым выиграла сразу пять престижных наград V Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства" – ключевого события в сфере туриндустрии. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что премии охватывают всесезонные виды туризма, такие как авто- и гастротуризм, санаторно-курортный отдых и оздоровление.Вместе с тем корпорация развития республики удостоена Всероссийской премии "Лидеры делового туризма и индустрии встреч – 2025", винодельческое предприятие "Массандра" стало "Лучшей площадкой для деловых мероприятий". Регион также занял девять призовых мест в XI Всероссийском конкурсе "Туристический сувенир".Ранее сообщалось, что Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных бронирований в декабре 2025 года. В целом в 2025 году в число самых популярных направлений для отдыха вошли Ялта, Феодосия и Алушта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Ялту для отдыха компаниямиНовый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номераЭкономный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит

