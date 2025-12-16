https://crimea.ria.ru/20251216/zimniy-otpusk-v-odinochku--rossiyane-vybirayut-goroda-kryma-1151682488.html

Зимний отпуск в одиночку – россияне выбирают города Крыма

Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных бронирований в декабре 2025 года.

крым

севастополь

новости севастополя

новости крыма

туризм в крыму

внутренний туризм

отдых в крыму

новый год в крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных бронирований в декабре 2025 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.При этом в Москве стоимость ночи в отеле в среднем обойдется в 3098 рублей, в Питере – 2325 рублей, в Сочи – 2258 рублей.Далее следуют Краснодар и Нижний Новгород – 2017 и 3405 рублей соответственно, Казань и Ялта – 2893 и 4221 рубль за номер.Кроме того, в рейтинге Калининград, где средний чек за ночь в отелей составит 2450 рублей, Кисловодск – 2953 и Севастополь – 2446 рублей.В целом в 2025 году в число самых популярных направлений для отдыха вошли Ялта, Феодосия и Алушта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Ялту для отдыха компаниямиНовый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номераЭкономный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит

крым

севастополь

крым, севастополь, новости севастополя, новости крыма, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых в крыму, новый год в крыму