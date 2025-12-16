https://crimea.ria.ru/20251216/zimniy-otpusk-v-odinochku--rossiyane-vybirayut-goroda-kryma-1151682488.html
Зимний отпуск в одиночку – россияне выбирают города Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных бронирований в декабре 2025 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.При этом в Москве стоимость ночи в отеле в среднем обойдется в 3098 рублей, в Питере – 2325 рублей, в Сочи – 2258 рублей.Далее следуют Краснодар и Нижний Новгород – 2017 и 3405 рублей соответственно, Казань и Ялта – 2893 и 4221 рубль за номер.Кроме того, в рейтинге Калининград, где средний чек за ночь в отелей составит 2450 рублей, Кисловодск – 2953 и Севастополь – 2446 рублей.В целом в 2025 году в число самых популярных направлений для отдыха вошли Ялта, Феодосия и Алушта.
Зимний отпуск в одиночку – россияне выбирают города Крыма
Ялта и Севастополь вошли топ-10 направлений для одиночных бронирований в декабре
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных бронирований в декабре 2025 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте оказалась Москва, за которой 20% одиночных бронирований в декабре. На втором месте – Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи – 14 % и 7% одиночных декабрьских бронирований соответственно", – сказано в сообщении.
При этом в Москве стоимость ночи в отеле в среднем обойдется в 3098 рублей, в Питере – 2325 рублей, в Сочи – 2258 рублей.
Далее следуют Краснодар и Нижний Новгород – 2017 и 3405 рублей соответственно, Казань и Ялта – 2893 и 4221 рубль за номер.
Кроме того, в рейтинге Калининград, где средний чек за ночь в отелей составит 2450 рублей, Кисловодск – 2953 и Севастополь – 2446 рублей.
В целом в 2025 году в число самых популярных направлений
для отдыха вошли Ялта, Феодосия и Алушта.
