Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных бронирований в декабре 2025 года. Таковы данные исследования российского сервиса... РИА Новости Крым, 16.12.2025
Зимний отпуск в одиночку – россияне выбирают города Крыма

Ялта и Севастополь вошли топ-10 направлений для одиночных бронирований в декабре

06:38 16.12.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта. Набережная
Ялта. Набережная
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных бронирований в декабре 2025 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте оказалась Москва, за которой 20% одиночных бронирований в декабре. На втором месте – Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи – 14 % и 7% одиночных декабрьских бронирований соответственно", – сказано в сообщении.
При этом в Москве стоимость ночи в отеле в среднем обойдется в 3098 рублей, в Питере – 2325 рублей, в Сочи – 2258 рублей.
Далее следуют Краснодар и Нижний Новгород – 2017 и 3405 рублей соответственно, Казань и Ялта – 2893 и 4221 рубль за номер.
Кроме того, в рейтинге Калининград, где средний чек за ночь в отелей составит 2450 рублей, Кисловодск – 2953 и Севастополь – 2446 рублей.
В целом в 2025 году в число самых популярных направлений для отдыха вошли Ялта, Феодосия и Алушта.
