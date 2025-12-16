Рейтинг@Mail.ru
РФ и Центральная Азия формируют особое пространство в Евразии – эксперты - РИА Новости Крым, 16.12.2025
РФ и Центральная Азия формируют особое пространство в Евразии – эксперты
РФ и Центральная Азия формируют особое пространство в Евразии – эксперты - РИА Новости Крым, 16.12.2025
РФ и Центральная Азия формируют особое пространство в Евразии – эксперты
Центральная Азия в нынешних условиях превратилась в опорный континентальный контур экономической стратегии России, уровень кооперации между РФ и... РИА Новости Крым, 16.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Центральная Азия в нынешних условиях превратилась в опорный континентальный контур экономической стратегии России, уровень кооперации между РФ и центральноазиатскими странами позволяет говорить о формировании особого пространства на континенте. Об этом говорится в докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) и Центра политической конъюнктуры, посвященном развитию сотрудничества России и стран Центральной Азии.Адаптация без изоляцииКак отмечают эксперты, Россия и Центральная Азия (ЦА) образуют многоуровневое пространство взаимодействия, где стратегические связи на уровне государств усиливаются горизонтальными контактами регионов и институтов.При этом межрегиональные форматы обеспечивают устойчивость связей даже в условиях международного давления, превращая Центральную Азию в главное направление евразийской адаптации России, указывают аналитики ФоРГО и Центра политической конъюнктуры.По мнению специалистов, уровень кооперации и связей вполне позволяет говорить о формировании особого пространства – "Большой евроазиатской шестерки" (Россия + Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и Таджикистан).Главным трендом взаимодействия России и стран ЦА эксперты называют "адаптацию без изоляции". Стороны формируют устойчивую сеть взаимозависимости, где каждая сторона балансирует внешние риски через расширение внутренних связей. Главную ценность в таком формате формирует не идеологическая интеграция, а устойчивость и адаптация к глобальным шокам.Авторы доклада подчеркивают, что важную роль в устойчивости связей сыграл исторический и институциональный фундамент, в том числе общее советское наследие, единые стандарты, язык, а также энергетическая и транспортная инфраструктура.Прогноз на будущееКак отмечается в документе, сотрудничество России и стран Центральной Азии находится в рамках стабильной долгосрочной траектории. В перспективе до 2030 года наиболее вероятным остается позитивный сценарий управляемой адаптации – углубленная интеграция. Главную роль в этом процессе будут играть устойчивые политические и культурные связи, позитивные тренды в экономических отношениях, сохранение традиционных коммуникаций, высокая адаптивность к изменениям и регулярное появление новых инструментов сотрудничества в логистике, финансах и продовольственной безопасности.Важнейшим фактором для стабильного развития отношений России и стран региона эксперты называют внешние угрозы, включая ограничения со стороны Запада и вторичные санкции. США и Европа, по мнению авторов доклада, с высокой вероятностью будут использовать страны Центральной Азии как дополнительный рычаг воздействия на Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Товарооборот России с Туркменией вырос на 35% за десять месяцев Москва и Бишкек будут развивать кооперацию и строить АЭС – Путин Товарооборот России со странами ШОС достиг 409 млрд долларов – Путин
РФ и Центральная Азия формируют особое пространство в Евразии – эксперты

Центральная Азия стала опорным контуром экономической стратегии России – эксперты

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Центральная Азия в нынешних условиях превратилась в опорный континентальный контур экономической стратегии России, уровень кооперации между РФ и центральноазиатскими странами позволяет говорить о формировании особого пространства на континенте. Об этом говорится в докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) и Центра политической конъюнктуры, посвященном развитию сотрудничества России и стран Центральной Азии.

Адаптация без изоляции

Как отмечают эксперты, Россия и Центральная Азия (ЦА) образуют многоуровневое пространство взаимодействия, где стратегические связи на уровне государств усиливаются горизонтальными контактами регионов и институтов.
"Для России Центральная Азия – не периферия, а часть внутреннего евразийского пространства, в котором регионы РФ играют все более самостоятельную роль. На страновом уровне сохраняется асимметрия, но она становится взаимовыгодной: Россия получает рынки и логистику, а страны ЦА – инвестиции, трудовые и образовательные возможности", – говорится в докладе.
При этом межрегиональные форматы обеспечивают устойчивость связей даже в условиях международного давления, превращая Центральную Азию в главное направление евразийской адаптации России, указывают аналитики ФоРГО и Центра политической конъюнктуры.
По мнению специалистов, уровень кооперации и связей вполне позволяет говорить о формировании особого пространства – "Большой евроазиатской шестерки" (Россия + Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и Таджикистан).
Главным трендом взаимодействия России и стран ЦА эксперты называют "адаптацию без изоляции". Стороны формируют устойчивую сеть взаимозависимости, где каждая сторона балансирует внешние риски через расширение внутренних связей. Главную ценность в таком формате формирует не идеологическая интеграция, а устойчивость и адаптация к глобальным шокам.
Авторы доклада подчеркивают, что важную роль в устойчивости связей сыграл исторический и институциональный фундамент, в том числе общее советское наследие, единые стандарты, язык, а также энергетическая и транспортная инфраструктура.

Прогноз на будущее

Как отмечается в документе, сотрудничество России и стран Центральной Азии находится в рамках стабильной долгосрочной траектории. В перспективе до 2030 года наиболее вероятным остается позитивный сценарий управляемой адаптации – углубленная интеграция. Главную роль в этом процессе будут играть устойчивые политические и культурные связи, позитивные тренды в экономических отношениях, сохранение традиционных коммуникаций, высокая адаптивность к изменениям и регулярное появление новых инструментов сотрудничества в логистике, финансах и продовольственной безопасности.
"Следующие десять лет (2026-2035 годы) будут определяющими для развития отношений и продемонстрируют, насколько страны "Большой евроазиатской шестерки" воспользуются открывающимися возможностями", – констатируют аналитики.
Важнейшим фактором для стабильного развития отношений России и стран региона эксперты называют внешние угрозы, включая ограничения со стороны Запада и вторичные санкции. США и Европа, по мнению авторов доклада, с высокой вероятностью будут использовать страны Центральной Азии как дополнительный рычаг воздействия на Москву.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Товарооборот России с Туркменией вырос на 35% за десять месяцев
Москва и Бишкек будут развивать кооперацию и строить АЭС – Путин
Товарооборот России со странами ШОС достиг 409 млрд долларов – Путин
 
