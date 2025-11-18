https://crimea.ria.ru/20251118/tovarooborot-rossii-so-stranami-shos-dostig-409-mlrd-dollarov--putin-1151006275.html
Товарооборот России со странами ШОС достиг 409 млрд долларов – Путин
Товарооборот России со странами ШОС достиг 409 млрд долларов – Путин - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Товарооборот России со странами ШОС достиг 409 млрд долларов – Путин
Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам прошлого года достиг 409 миллиардов долларов, доля взаиморасчетов в... РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T16:01
2025-11-18T16:01
2025-11-18T16:03
крым
новости крыма
шос
владимир путин (политик)
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151006429_0:19:3071:1746_1920x0_80_0_0_fadaa5cdf5f534cbc21ac51b0e5b1187.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам прошлого года достиг 409 миллиардов долларов, доля взаиморасчетов в национальных валютах в этой торговле превышает 97%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций Совета глав правительство стран-членов ШОС.Он отметил важность того, что в коммерческих операциях между участниками организации последовательно увеличивается доля национальных валют."Например, в торговле нашей страны с партнерами по ШОС этот показатель уже превышает 97%", - уточнил Путин.Президент РФ подчеркнул, что стабильные и бесперебойные каналы международных расчетов приобретают жизненно важное значение. Это особенно актуально в текущей волатильной экономической конъюнктуре на фоне турбулентности на глобальных рынках.По инициативе российской стороны и при поддержке партнеров в рамках Шанхайской организации сотрудничества предпринимаются шаги для расширения платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры. Создание банка ШОС и взаимное признание кредитных рейтингов – в повестке работы организации, добавил он.Встреча президента РФ с главами правительств стран ШОС проходит в Кремле. В ней принимают участие премьер-министры России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана - Михаил Мишустин, Александр Турчин, Олжас Бектенов, Кохир Расулзода и Абдулла Арипов, глава кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев, премьер Госсовета КНР Ли Цян, первый вице-президент Ирана Мухаммад Реза Ареф, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, заместитель премьер-министра, глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251118/tret-mirovogo-vvp--mishustin-oboznachil-rezultaty-shos-1150997051.html
крым
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151006429_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_4a87b215d5cf0c00da89f25e70aa93f9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, шос, владимир путин (политик), россия, экономика
Товарооборот России со странами ШОС достиг 409 млрд долларов – Путин
Торговля России со странами ШОС на 97% осуществляется в национальных валютах – Путин
16:01 18.11.2025 (обновлено: 16:03 18.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам прошлого года достиг 409 миллиардов долларов, доля взаиморасчетов в национальных валютах в этой торговле превышает 97%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций Совета глав правительство стран-членов ШОС.
"Товарооборот России с государствами ШОС в 2024 году достиг 409 миллиардов долларов и продолжает расти. Конечно, львиная доля здесь принадлежит нашему взаимодействию с Китайской Народной Республикой, но все-таки и с другими государствами-участниками ШОС товарооборот растет", - сказал российский лидер.
Он отметил важность того, что в коммерческих операциях между участниками организации последовательно увеличивается доля национальных валют.
"Например, в торговле нашей страны с партнерами по ШОС этот показатель уже превышает 97%", - уточнил Путин.
Президент РФ подчеркнул, что стабильные и бесперебойные каналы международных расчетов приобретают жизненно важное значение. Это особенно актуально в текущей волатильной экономической конъюнктуре на фоне турбулентности на глобальных рынках.
По инициативе российской стороны и при поддержке партнеров в рамках Шанхайской организации сотрудничества предпринимаются шаги для расширения платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры. Создание банка ШОС и взаимное признание кредитных рейтингов – в повестке работы организации, добавил он.
Встреча президента РФ с главами правительств стран ШОС проходит в Кремле. В ней принимают участие премьер-министры России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана - Михаил Мишустин, Александр Турчин, Олжас Бектенов, Кохир Расулзода и Абдулла Арипов, глава кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев, премьер Госсовета КНР Ли Цян, первый вице-президент Ирана Мухаммад Реза Ареф, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, заместитель премьер-министра, глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.