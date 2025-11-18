Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот России со странами ШОС достиг 409 млрд долларов – Путин - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Товарооборот России со странами ШОС достиг 409 млрд долларов – Путин
Товарооборот России со странами ШОС достиг 409 млрд долларов – Путин - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Товарооборот России со странами ШОС достиг 409 млрд долларов – Путин
Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам прошлого года достиг 409 миллиардов долларов, доля взаиморасчетов в... РИА Новости Крым, 18.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам прошлого года достиг 409 миллиардов долларов, доля взаиморасчетов в национальных валютах в этой торговле превышает 97%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций Совета глав правительство стран-членов ШОС.Он отметил важность того, что в коммерческих операциях между участниками организации последовательно увеличивается доля национальных валют."Например, в торговле нашей страны с партнерами по ШОС этот показатель уже превышает 97%", - уточнил Путин.Президент РФ подчеркнул, что стабильные и бесперебойные каналы международных расчетов приобретают жизненно важное значение. Это особенно актуально в текущей волатильной экономической конъюнктуре на фоне турбулентности на глобальных рынках.По инициативе российской стороны и при поддержке партнеров в рамках Шанхайской организации сотрудничества предпринимаются шаги для расширения платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры. Создание банка ШОС и взаимное признание кредитных рейтингов – в повестке работы организации, добавил он.Встреча президента РФ с главами правительств стран ШОС проходит в Кремле. В ней принимают участие премьер-министры России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана - Михаил Мишустин, Александр Турчин, Олжас Бектенов, Кохир Расулзода и Абдулла Арипов, глава кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев, премьер Госсовета КНР Ли Цян, первый вице-президент Ирана Мухаммад Реза Ареф, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, заместитель премьер-министра, глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам прошлого года достиг 409 миллиардов долларов, доля взаиморасчетов в национальных валютах в этой торговле превышает 97%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций Совета глав правительство стран-членов ШОС.
"Товарооборот России с государствами ШОС в 2024 году достиг 409 миллиардов долларов и продолжает расти. Конечно, львиная доля здесь принадлежит нашему взаимодействию с Китайской Народной Республикой, но все-таки и с другими государствами-участниками ШОС товарооборот растет", - сказал российский лидер.
Он отметил важность того, что в коммерческих операциях между участниками организации последовательно увеличивается доля национальных валют.
"Например, в торговле нашей страны с партнерами по ШОС этот показатель уже превышает 97%", - уточнил Путин.
Президент РФ подчеркнул, что стабильные и бесперебойные каналы международных расчетов приобретают жизненно важное значение. Это особенно актуально в текущей волатильной экономической конъюнктуре на фоне турбулентности на глобальных рынках.
По инициативе российской стороны и при поддержке партнеров в рамках Шанхайской организации сотрудничества предпринимаются шаги для расширения платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры. Создание банка ШОС и взаимное признание кредитных рейтингов – в повестке работы организации, добавил он.
Встреча президента РФ с главами правительств стран ШОС проходит в Кремле. В ней принимают участие премьер-министры России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана - Михаил Мишустин, Александр Турчин, Олжас Бектенов, Кохир Расулзода и Абдулла Арипов, глава кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев, премьер Госсовета КНР Ли Цян, первый вице-президент Ирана Мухаммад Реза Ареф, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, заместитель премьер-министра, глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар.
