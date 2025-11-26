Москва и Бишкек будут развивать кооперацию и строить АЭС – Путин

https://crimea.ria.ru/20251126/moskva-i-bishkek-budut-razvivat-kooperatsiyu-i-stroit-aes--putin-1151198110.html

Президенты России и Кыргызстана Владимир Путин и Садыр Жапаров по итогам российско-киргизских переговоров в среду подписали совместное заявление об углублении...

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Президенты России и Кыргызстана Владимир Путин и Садыр Жапаров по итогам российско-киргизских переговоров в среду подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства и союзничества. Кроме того, заключен ряд межправительственных и межведомственных соглашений, нацеленных на расширение конкретного практического взаимодействия.Главное из заявлений российского лидера – в материале РИА Новости Крым.Укрепление союзничества"Мы подробно обсудили весь комплекс вопросов двухсторонней поездки дня, обменялись мнениями по насущным региональным сюжетам. Значимым итогом визита стало и совместное заявление о переходе российско-кыргызских отношений на новый, еще более продвинутый уровень углубленного стратегического партнерства и союзничества", – заявил Путин по итогам переговоров и церемонии подписания документа.По словам президента, приоритетное внимание на переговорах было уделено тематике дальнейшего развития экономической кооперации. По итогам прошлого года товарооборот обновил рекорд и превысил 4 миллиарда долларов. Российская сторона помогает Киргизии в совершенствовании системы налогового администрирования и маркировке товаров. В результате дополнительные поступления в киргизский бюджет увеличились, по нашим оценкам, на более чем миллиард долларов."Россия входит в число ведущих инвесторов в киргизскую экономику. В Киргизии работают около 1,7 тысяч деловых структур с российским участием в таких ключевых отраслях, как энергетика, горнорудная промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистика", – продолжил лидер РФ.Энергетика и строительство АЭСОдной из важнейших отраслей российско-киргизского сотрудничества он назвал энергетику, отметив, что РФ полностью удовлетворяет потребности Киргизии в бензине и дизеле, причем на льготных условиях без взимания вывозной пошлины, "Газпром" поставляет в Киргизию природный газ и подключился к реализации программы газификации киргизских регионов."На эти цели российским концернам выделено более 400 миллионов долларов, что уже позволило повысить уровень обеспечения газом в стране до 42%. И эта работа будет продолжаться. Россия также снабжает киргизских потребителей электроэнергией", – отметил Путин.По его словам, Россия участвует в проектировании и модернизации гидроэлектростанций на Киргизских реках. В Иссык-Кульском, в Иссык-Кульской области планируется совместно построить крупную солнечную электростанцию, а на севере Киргизии – новую современную ТЭЦ."Росатом" реализует масштабную программу рекультивации площадок уранодобывающих производств. Изучается возможность сооружения в республике 1-й АЭС по передовым российским технологиям, технологиям малых модульных реакторов, которые, подчеркну, отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды", – анонсировал глава РФ.Антитеррор и военное сотрудничество"Предметно обсудили и вопросы расширения двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Наметили планы совместной работы в противодействии терроризму, экстремизму, наркотрафику и оргпреступности", – заявил глава российского государства.С обеих сторон отмечалось, что размещенная в Киргизии объединенная российская военная база вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики и вообще в обеспечение безопасности и стабильности во всей Центральной Азии."При рассмотрении актуальной внешнеполитической проблематики констатировали близость или совпадения подходов, наша страна координирует позиции в многосторонних форматах, в том числе в ООН, Шанхайской Организации Сотрудничества в Содружествии Независимых Государств", – отметил Путин.Гуманитарное взаимодействие"В нашей стране учатся более 10 тысяч студентов из Киргизии и половина из них на бюджетной основе. Успешно работают киргизские филиалы ряда ведущих российских вузов. В Киргизско-российском славянском университете в Бишкеке обучаются порядка семи с половиной тысяч студентов. Подписанное сегодня межправосоглашение предполагает строительство нового корпуса и других инфраструктурных объектов на территории университета", – продолжил президент.Он также подчеркнул, что Киргизия повсеместно использует русский язык, который, по конституции страны, имеет статус официального и высоко оценил этот факт."Символично, что накануне нашего визита в Бишкеке был открыт Евразийский центр русского языка и культуры, а также начал вещать в Киргизии новый телевизионный канал на русском языке", – проинформировал Путин.По его словам, Россия продолжит оказывать содействие по повышению качества образования на русском языке, регулярно снабжать учебными пособиями местные школы и вузы, направлять в Киргизию педагогов в рамках проекта "Российский учитель за рубежом". Кроме того, РФ помогает строить в Киргизии новые русскоязычные школы. Планируется, что первые три такие школы откроют свои двери в 2027 году. Всего же их будет девять в разных регионах страны.Товарооборот между РФ и Киргизией увеличился на 13,6%, порядка 97% всех платежей проводятся в национальных валютах, страны взаимодействуют в различных сферах – от нефтегазовой до гуманитарной, и будут дальше углублять отношения союзничества и стратегического партнерства, заявлял ранее во вторник президент России в ходе визита в Бишкек.

