https://crimea.ria.ru/20251126/putin-v-kirgizii--glavnye-zayavleniya-rossiyskogo-lidera-1151193546.html

Путин в Киргизии – главные заявления российского лидера

Путин в Киргизии – главные заявления российского лидера - РИА Новости Крым, 26.11.2025

Путин в Киргизии – главные заявления российского лидера

Товарооборот между РФ и Киргизией увеличился на 13,6%, порядка 97% всех платежей проводятся в национальных валютах, страны взаимодействуют в различных сферах –... РИА Новости Крым, 26.11.2025

2025-11-26T11:08

2025-11-26T11:08

2025-11-26T11:15

владимир путин (политик)

россия

переговоры

киргизия

садыр жапаров

политика

новости

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1a/1151194028_0:0:2689:1514_1920x0_80_0_0_4b1dcb37c96e18889a369dcf1963279d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Товарооборот между РФ и Киргизией увеличился на 13,6%, порядка 97% всех платежей проводятся в национальных валютах, страны взаимодействуют в различных сферах – от нефтегазовой до гуманитарной, и будут дальше углублять отношения союзничества и стратегического партнерства. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин в ходе визита в Бешкек, где проходят переговоры с киргизским лидером Садыром Жапаровым.Стратегическое партнерство"Российско-киргизские отношения стратегического партнерства и союзничества Развиваются на основе обоюдного уважения и учета интересов друг друга в духе базового договора о дружбе и сотрудничестве. Мы с вами также в постоянном контакте держим на личном контроле ключевые вопросы двустороннего сотрудничества. В конце года у нас еще будет возможность увидеться в России на заседании Высшего Евразийского Совета и традиционной предновогодней встречи лидеров стран СНГ", – заявил президент РФ.Он также обозначил повестку переговоров, подчеркнул, что к подписанию подготовлено программное совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства, в котором обозначены основные задачи по дальнейшему укреплению российско-киргизского сотрудничества на самых разных направлениях. Кроме того, будет подписан пакет важнейших межправительственных и межведомственных документов в торгово-экономической, образовательной, миграционной и других областях.Экономическое сотрудничество"Россия – ведущий торгово-экономический партнер Киргизии, в прошлом году товарооборот увеличился на 13,6% до рекордных 4,1 миллиарда долларов, и в январе-сентябре прибавило еще 17%. Уже порядка 97% всех платежей проводятся в национальных валютах. Прорабатываем новые варианты организации взаимных расчетов", – привел цифры российский лидер.Он также отметил рост российских инвестиций в экономику Киргизии, которые достигли почти 2 миллиардов долларов. В республике действуют 1,7 тысячи предприятий с участием РФ."Хочу отметить, что вот такое доверие российских инвесторов в сотрудничестве с Киргизией, во вложение своих капиталов в киргизскую экономику связано с вашими усилиями и связано с положительной динамикой во внутриполитической политики", – констатировал Путин.Надежное партнерство"Мы с удовлетворением констатируем, что республика под вашим руководством является стабильным, надежным партнером с внутриполитической точки зрения, и это одно из основных условий для дальнейшего развития наших двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей", – продолжил президент РФ.Он напомнил о работе межправокомиссии, в центре внимания которой лежит реализация комплексной программы сотрудничества на 2022−2026 годы. Подчеркнул готовность ведущих российских нефтегазовых компаний продолжать обеспечение Киргизии природным газом и нефтепродуктами."Видим большой потенциал для наращивания сотрудничества в сфере мирного атома в строительстве солнечных и ветровых электростанций, цифровой экономики, транспортно-логистической области", – добавил глава российского государства.Сфера безопасности"Особое внимание уделяем сотрудничеству в сфере безопасности. Размещенная в республике объединенная российская военная база является важным фактором обеспечения стабильности в регионе", – заявил Путин.Он отметил, что стороны выступают с согласованных позиций в рамках международных организаций, в частности в рамках ОДКБ, СНГ и ООН. Настроены на тесное взаимодействие в ходе председательства Киргизии в Шанхайской Организации Сотрудничества, которое началось в сентябре.Кроме того, президент РФ подчеркнул успешное межрегиональное сотрудничество, в которое вовлечены более 80 субъектов РФ и все регионы Киргизии, сотрудничество в сфере образования и культуры. В свою очередь Садыр Жапаров поблагодарил российского коллегу за теплое выступление и подчеркнул, что полностью разделяет оценку состояния двустороннего сотрудничества между странами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Товарооборот России со странами ШОС достиг 409 млрд долларов – ПутинСаммит "Россия – Центральна Азия": главные заявления ПутинаВоенные из четырех стран отрабатывают боевые действия в горах Кыргызстана

россия

киргизия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, переговоры, киргизия, садыр жапаров, политика, новости, сотрудничество