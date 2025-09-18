https://crimea.ria.ru/20250918/voennye-iz-chetyrekh-stran-otrabatyvayut-boevye-deystviya-v-gorakh-kyrgyzstana-1149542688.html

Военные из четырех стран отрабатывают боевые действия в горах Кыргызстана

Военные из четырех стран отрабатывают боевые действия в горах Кыргызстана - РИА Новости Крым, 18.09.2025

Военные из четырех стран отрабатывают боевые действия в горах Кыргызстана

В Кыргызстане на учебно-тренировочном центре "Эдельвейс" стартовали масштабные командно-штабные учения Коллективных сил быстрого развертывания... РИА Новости Крым, 18.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Кыргызстане на учебно-тренировочном центре "Эдельвейс" стартовали масштабные командно-штабные учения Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) под названием "Рубеж-2025". Об этом сообщает объединенный пресс-центр учений организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).В учениях принимают участие военные Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Российский контингент представлен военнослужащими Центрального военного округа из состава 201-й военной базы.Всего в тренировках задействованы около 1200 человек и более 500 единиц военной техники, включая самолеты, вертолеты, беспилотники и боевые катера.Ранее состоялось стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и России "Запад-2025". Совместные тренировки проходили с 12 по 16 сентября. Тема учения - "применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Общей целью учений стала проверка возможностей Белоруссии и РФ по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.В учениях принимали участие сто тысяч военнослужащих, тренировки прошли на 41 полигоне, для маневров задействовали десять тысяч систем вооружений и современной техники, а также свыше 247 кораблей.Во время учений военные России и Белоруссии отработали планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России и Белорусии завершили совместное учение "Запад-2025"Учения "Запад-2025": войска отражают крупномасштабную военную агрессиюПутин прибыл на учения "Запад-2025"

