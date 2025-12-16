https://crimea.ria.ru/20251216/uchenye-schitayut-vosstanovlenie-drevnego-pantikapeya-nevozmozhnym-i-ne-nuzhnym-1151709467.html

Ученые считают восстановление древнего Пантикапея невозможным и не нужным

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Восстановление древнего города Пантикапей на вершине горы Митридат невозможно по объективным причинам. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали крымские археологи, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости Крым.Ранее в эфире одной из крымских радиостанций депутат Государственного Совета Республики Крым Олег Кришталь отметил, что при модернизации Керчи особое внимание необходимо уделять восстановлению исторических объектов, отражающих уникальность города. В частности, по его мнению, можно было бы воплотить проект реконструкции древнего Пантикапея на горе Митридат.По мнению директора Института археологии Крыма РАН, доктора исторических наук Вадима Майко, полностью провести археологические раскопки на месте древнего городища будет возможным только "через 250-300 лет".По словам Майко, каждый год на месте древнего Пантикапея в течение 72 лет работает Пантикапейская экспедиция Государственного музея истории искусства им. Александра Сергеевича Пушкина под руководством Владимира Петровича Толстякова, который руководит ею более 50 лет. Также, сказал директор Института археологии РАН, в том числе и Восточно-Крымский музей-заповедник изыскивает возможности проводить на Пантикапее консервационные работы.Майко считает, что, если в дальнейшем такая работа продолжится, то по крайней мере центральная часть Пантикапея будет музеифицирована, и в Крыму появится еще один музей под открытым небом по примеру итальянских Помпей.В свою очередь заведующий отделом античной археологии Института археологии Крыма РАН Сергей Ланцов заявил, что восстановление Пантикапея невозможно, так как, во-первых, это противоречит международным реставрационным нормам, в которых четко указано, что для реставрации нужны достаточные основания и подробное понимание того, как тот или иной объект был построен.15 декабря президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2030 году 2650-летие основания Керчи, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования, отмечается в указе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раскопки Пантикапея в Керчи: какие тайны хранит древняя земляВ Крыму нашли фортификациционные сооружения периода русско-турецкой войныВ Крыму появится новый туристический маршрут по античным местам

