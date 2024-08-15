https://crimea.ria.ru/20240815/raskopki-pantikapeya-v-kerchi-kakie-tayny-khranit-drevnyaya-zemlya-1139582222.html

Раскопки Пантикапея в Керчи: какие тайны хранит древняя земля

Раскопки Пантикапея в Керчи: какие тайны хранит древняя земля - РИА Новости Крым, 15.08.2024

Раскопки Пантикапея в Керчи: какие тайны хранит древняя земля

Сегодня свой профессиональный праздник, День археолога, участники Боспорской (Пантикапейской) археологической экспедиции Государственного музея изобразительных... РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T06:05

2024-08-15T06:05

2024-08-15T07:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Сегодня свой профессиональный праздник, День археолога, участники Боспорской (Пантикапейской) археологической экспедиции Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина встретят на работе – на горе Митридат в Керчи. С семи утра под палящим летним солнцем, на постоянно "гуляющем" здесь ветру они продолжат открывать тайны, которые хранит древняя земля.История раскопок на горе Митридат берет начало в XIX веке. После Великой Отечественной войны сюда снова пришла экспедиция, и раскопки не прекращались ни на один год. Какие тайны за это время открыла древняя земля, над чем сегодня работает экспедиция и какое будущее у этого исторического места, РИА Новости Крым рассказал начальник экспедиции, кандидат исторических наук, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Толстиков.Первая экспедицияМы встречаемся с Владимиром Петровичем на вершине горы Митридат. Он рассказывает, что это Верхнее плато горы высотой примерно 78 метров над уровнем моря. Выше нас только скала – 92 метра над уровнем моря, получившая благодаря вырубленным в ней ступеням античной лестницы название Первое кресло царя Митридата.Владимир Толстиков приезжает сюда ежегодно уже 55 лет. И каждый полевой сезон земля Пантикапея удивляет новыми открытиями.И рассказывает, что в 1944 году, сразу после освобождения Крыма от фашистских захватчиков, на гору Митридат из Москвы приезжала специальная комиссия, которая составила акт о разрушениях, причиненных этому памятнику в Великую Отечественную войну. На основании этого документа был разработан план исследований, заложены первые раскопы. В 1945 году сюда прибыла первая Боспорская (Пантикапейская) экспедиция ГМИИ им. А. С. Пушкина совместно с Институтом истории материальной культуры академии наук СССР."Два раскопа были заложены в верхней части восточного склона горы Митридат. В 1949 году начаты работы на раскопе Верхний Митридатский. Расположенный рядом раскоп, у которого мы сейчас находимся, называется Новый Верхний Митридатский", – поясняет ученый.Владимир Толстиков рассказывает, что основателем первой экспедиции после войны был профессор Владимир Блаватский – специалист в области античной истории, истории искусств, архитектуры и археологии. В 1969 году по рекомендации преподавателя кафедры археологии исторического факультета МГУ Блаватского его студент Владимир Толстиков был принят в состав Боспорской экспедиции ГМИИ им. А. С. Пушкина под руководством заведующей Отделом археологии музея Ирины Марченко. В 1977 году он возглавил эту экспедицию.История античного городища"За эти годы удалось воссоздать многие неизвестные страницы истории Пантикапея. Сегодня мы знаем, что он был основан в последней четверти VII века до нашей эры, что около середины VI века до нашей эры подвергся нападению скифов и был разрушен, сгорел в пожаре", – рассказывает археолог.И уточняет, что, вероятно, части населения удалось спастись: они ушли на кораблях, находившихся в древнейшей охраняемой бухте. Когда скифский набег закончился, люди вернулись и восстановили город.Узнать об этих страницах истории помогли раскопки, в ходе которых был обнаружен слой пожарища толщиной в 1,5 метра. В нем найдено огромное количество керамического материала, наконечники скифских стрел, верхняя часть скифского железного меча-акинака и человеческие кости. Благодаря этому слою удалось установить время основания апойкии (греческой колонии) и завершение первого периода ее истории.Вскоре на снивелированной поверхности пожара возрождается новое поселение. Идет постепенное развитие Пантикапея – освоение Западного плато, где появляются первые, заглубленные в землю, хозяйственные постройки."Около 510 года до нашей эры на Западном плато возводится архитектурный ансамбль, образованный монументальными многокамерными зданиями, центром которого служит толос – круглая постройка, предназначавшаяся, вероятно, для заседаний совета магистратов Пантикапея", – продолжает рассказ Владимир Толстиков.Раскопки помогли археологам найти доказательства, что ядро поселения-апойкии находилось на вершине горы, а вторая часть, по-видимому, внизу – там была древняя лагуна, в нее впадала река Пантикап. Она и дала название Пантикапею.Здесь было изобилие рыбы, особенно много осетровых пород. В IV веке до нашей эры даже на монетах Пантикапея появилось изображение осетра. Это был один из источников экспорта и пополнения бюджета полиса.Продолжая раскрывать страницы древней истории, Владимир Толстиков показывает, какая территория была занята общественным центром с крупными зданиями. А наверху был возведен храм, посвященный покровителю этого полиса – богу Аполлону Врачу."В 1945 году экспедицией под руководством Владимира Блаватского были обнаружены составные базы очень крупного размера, которые он определил как элементы колонн самосского варианта ионического ордера", – делится руководитель экспедиции.За прошедшие годы археологи обнаружили значительное количество новых ордерных элементов, которые позволяют уточнить и развить гипотезу о храме Аполлона, окруженном по периметру колоннадой.Период расцвета полиса, превращения его в один из ведущих центров Северного Причерноморья, прерывается около 480 года до нашей эры новым вторжением скифов. На этот раз обитатели полиса имеют дело не с разбойничьей группой кочевников, а со Скифским царством.Предположительно, Пантикапей попал под так называемый протекторат царских скифов. Они не ставили своей целью уничтожение полиса, но использовали его как источник дани, поступления заморских товаров, украшений и, прежде всего, вина, которое скифская элита потребляла в больших количествах, не разбавляя его водой, как это делали эллины."Где-то в середине V века пострадавший храм Аполлона, по-видимому, был восстановлен. Базы остались те же, капители были заменены на более прогрессивные – аттического типа. Одна из них практически целая найдена на Новом Верхнем Митридатском раскопе", – объясняет Владимир Петрович.Также найдены детали антаблемента. Они имели те же размеры, но несколько отличались от прежних более развитым декором. Храм продолжал существовать как минимум до середины III века до нашей эры, до землетрясения, которое серьезно разрушило Пантикапей.Центральный дворец Пантикапея"Пантикапей снова начинает подниматься уже в период владычества Спартокидов, новой правящей династии на Боспоре. При правителе Левконе I на Западном плато сносятся все постройки, а на их месте возводится резиденция боспорских царей – басилея", – продолжает экскурс в историю археолог.Центральное здание басилеи, по его словам, занимало площадь не менее 1000 квадратных метров. Оно имело множество помещений и перистильный двор, обнесенный двухъярусной колоннадой. В южной части дворца располагался квадратный колодец глубиной 12 метров, облицованный каменными плитами. Вокруг центрального здания басилеи размещались монументальные хозяйственные постройки, а также казармы для стражи.С перестройками, ремонтами басилея существует до времени включения Боспорского царства в державу царя Митридата VI. В период предшествовавших этому драматических событий, возможно, при дворцовом перевороте, басилея гибнет и никогда более не восстанавливается.Археологическая экспедиция сегодняБоспорская (Пантикапейская) археологическая экспедиция будет работать на Пантикапее в Керчи до сентября. Ее научная цель – продолжение изучения Верхнего плато – места основания будущего Пантикапея, столицы Боспорского царства. Раскопки именно здесь ведутся более 20 лет.Во время нашей встречи на раскопе руководитель экспедиции записывает данные новых результатов дня в полевой дневник. Волонтеры кропотливо открывают, зачищают и фиксируют ярусы древних амфор."Это наше уникальное открытие. В 2015 году мы наткнулись на группу амфор, которые лежали на склоне, и извлекли 12 штук. Очень радовались. На них были дипинти – надписи красками", – вспоминает Владимир Петрович.По предположению археологов, в первой трети IV века до нашей эры, при правителе Левконе I, при помощи амфор было образовано инженерное сооружение для укрепления значительного участка северного склона холма Первого кресла."Продолжая вести раскопки, мы обнаружили, что амфоры повсюду. Спускаясь вниз, они идут к основанию холма. Ширина этой полосы 20 метров, а протяженность вниз по склону пока неизвестна", – рассказывает ученый.Каждый год археологи открывают здесь новые ярусы амфор. В этом сезоне достали уже около 50 этих предметов. Каждая фиксируется, ей присваивается номер, и ее готовят к реставрации.Руководитель экспедиции отмечает, что проект такого масштаба требует привлечения высококлассных специалистов в области античной архитектуры, реставрационных организаций, которые имеют лицензии на научную реконструкцию и опыт проведения натурных работ. Проходить работы должны совместно с автором раскопок и руководством Восточно-Крымского историко-культурного музея заповедника.Археолог напомнил, что первый положительный опыт уже есть – колоннада так называемого "Пританея". Этот проект реализован в 1975 году архитекторами-реставраторами Всесоюзного производственного научно-реставрационного комбината.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартует сезон археологических раскопок: как стать их участникомАрхеолог из Эрмитажа о профессии: "Тяжелый труд с налетом романтики"Уникальный артефакт: под Керчью нашли голову статуи Боспорского царя

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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