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Уникальный артефакт: под Керчью нашли голову статуи Боспорского царя
Уникальный артефакт: под Керчью нашли голову статуи Боспорского царя - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Уникальный артефакт: под Керчью нашли голову статуи Боспорского царя
На античном городище Артезиан рядом с поселком Чистополье, в 20 км от Керчи, археологи обнаружили уникальный артефакт. В чем его историческая ценность,... РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T13:49
2023-07-16T13:49
2023-07-16T13:49
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КЕРЧЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. На античном городище Артезиан рядом с поселком Чистополье, в 20 км от Керчи, археологи обнаружили уникальный артефакт. В чем его историческая ценность, рассказали в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике.Фарнак правил Боспорским царством с 63 до 47 года до н.э.. Он был сыном царя Митридата VI Евпатора.Раскопками античного городища Артезиан на востоке Крыма с 1987 года занимается экспедиция Московского государственного педагогического университета. Ее начальник Николай Винокуров и сообщил об уникальной находке. По его словам, исследуя пространство между фундаментами храма Зевса Генарха и основания под мраморный монументальный алтарь, археологи увидели голову большой беломраморной статуи. Она находилась в позднеантичной хозяйственной яме. Предполагают, что ее туда не сбросили, а положили, когда совершали религиозный обряд: возможно, царя обожествляли при жизни. Так ли это на самом деле, историки планируют выяснить в ближайшее время.На городище и ранее откапывали мелкие обломки статуй. Однако впервые за годы исследований найден артефакт, который очень хорошо сохранился, и по нему можно воссоздать некоторые исторические моменты.“Судя по размерам головы, статуя была изваяна в рост человека высококлассным мастером в поздней эллинистической традиции из цельного массива белого мрамора с небольшими светло-серыми прожилками, - рассказывают археологи. - Она была предназначена для кругового обзора. Возможно, стояла в самом храме или перед ним на прямоугольном мраморном возвышении, обломки которого также найдены в южной части городища”.Лицевая часть статуи повреждена, нос и часть верхней губы отбиты, по всей видимости, еще в древности. На голове заметны выемки, которые, вероятно, предназначены для фиксации головного убора: диадемы или венка, которые были съемными. Ученые говорят, что Зевс громовержец станет очередной жемчужиной Керченской лапидарной коллекции. Возможно, в Музее каменных древностей откроют зал, который будет посвящен только артезианским находкам. Их за время проведении экспедиции поступило в фонды Восточно-Крымского музея уже более 8 тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:Храм, огороды и дачи - что нашли археологи в древнем городе в КрымуВ "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохиВ Крыму нашли клад с античными золотыми монетами
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КЕРЧЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. На античном городище Артезиан рядом с поселком Чистополье, в 20 км от Керчи, археологи обнаружили уникальный артефакт. В чем его историческая ценность, рассказали в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике.
“По предварительному заключению, найденная голова, по-видимому, могла принадлежать статуе боспорского царя Фарнака, представленного в образе могущественного Зевса. Она изображала длинноволосого бородатого мужчину со спокойным властным выражением лица”, - пояснили в ВКИКМЗ.
Фарнак правил Боспорским царством с 63 до 47 года до н.э.. Он был сыном царя Митридата VI Евпатора.
Раскопками античного городища Артезиан на востоке Крыма с 1987 года занимается экспедиция Московского государственного педагогического университета. Ее начальник Николай Винокуров и сообщил об уникальной находке.
По его словам, исследуя пространство между фундаментами храма Зевса Генарха и основания под мраморный монументальный алтарь, археологи увидели голову большой беломраморной статуи. Она находилась в позднеантичной хозяйственной яме.
Предполагают, что ее туда не сбросили, а положили, когда совершали религиозный обряд: возможно, царя обожествляли при жизни. Так ли это на самом деле, историки планируют выяснить в ближайшее время.
На городище и ранее откапывали мелкие обломки статуй. Однако впервые за годы исследований найден артефакт, который очень хорошо сохранился, и по нему можно воссоздать некоторые исторические моменты.
“Судя по размерам головы, статуя была изваяна в рост человека высококлассным мастером в поздней эллинистической традиции из цельного массива белого мрамора с небольшими светло-серыми прожилками, - рассказывают археологи. - Она была предназначена для кругового обзора. Возможно, стояла в самом храме или перед ним на прямоугольном мраморном возвышении, обломки которого также найдены в южной части городища”.
Лицевая часть статуи повреждена, нос и часть верхней губы отбиты, по всей видимости, еще в древности. На голове заметны выемки, которые, вероятно, предназначены для фиксации головного убора: диадемы или венка, которые были съемными.
Ученые говорят, что Зевс громовержец станет очередной жемчужиной Керченской лапидарной коллекции. Возможно, в Музее каменных древностей откроют зал, который будет посвящен только артезианским находкам. Их за время проведении экспедиции поступило в фонды Восточно-Крымского музея уже более 8 тысяч.
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