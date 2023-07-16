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Уникальный артефакт: под Керчью нашли голову статуи Боспорского царя

Уникальный артефакт: под Керчью нашли голову статуи Боспорского царя - РИА Новости Крым, 16.07.2023

Уникальный артефакт: под Керчью нашли голову статуи Боспорского царя

На античном городище Артезиан рядом с поселком Чистополье, в 20 км от Керчи, археологи обнаружили уникальный артефакт. В чем его историческая ценность,... РИА Новости Крым, 16.07.2023

2023-07-16T13:49

2023-07-16T13:49

2023-07-16T13:49

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КЕРЧЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. На античном городище Артезиан рядом с поселком Чистополье, в 20 км от Керчи, археологи обнаружили уникальный артефакт. В чем его историческая ценность, рассказали в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике.Фарнак правил Боспорским царством с 63 до 47 года до н.э.. Он был сыном царя Митридата VI Евпатора.Раскопками античного городища Артезиан на востоке Крыма с 1987 года занимается экспедиция Московского государственного педагогического университета. Ее начальник Николай Винокуров и сообщил об уникальной находке. По его словам, исследуя пространство между фундаментами храма Зевса Генарха и основания под мраморный монументальный алтарь, археологи увидели голову большой беломраморной статуи. Она находилась в позднеантичной хозяйственной яме. Предполагают, что ее туда не сбросили, а положили, когда совершали религиозный обряд: возможно, царя обожествляли при жизни. Так ли это на самом деле, историки планируют выяснить в ближайшее время.На городище и ранее откапывали мелкие обломки статуй. Однако впервые за годы исследований найден артефакт, который очень хорошо сохранился, и по нему можно воссоздать некоторые исторические моменты.“Судя по размерам головы, статуя была изваяна в рост человека высококлассным мастером в поздней эллинистической традиции из цельного массива белого мрамора с небольшими светло-серыми прожилками, - рассказывают археологи. - Она была предназначена для кругового обзора. Возможно, стояла в самом храме или перед ним на прямоугольном мраморном возвышении, обломки которого также найдены в южной части городища”.Лицевая часть статуи повреждена, нос и часть верхней губы отбиты, по всей видимости, еще в древности. На голове заметны выемки, которые, вероятно, предназначены для фиксации головного убора: диадемы или венка, которые были съемными. Ученые говорят, что Зевс громовержец станет очередной жемчужиной Керченской лапидарной коллекции. Возможно, в Музее каменных древностей откроют зал, который будет посвящен только артезианским находкам. Их за время проведении экспедиции поступило в фонды Восточно-Крымского музея уже более 8 тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:Храм, огороды и дачи - что нашли археологи в древнем городе в КрымуВ "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохиВ Крыму нашли клад с античными золотыми монетами

https://crimea.ria.ru/20230407/v-khersonese-arkheologi-obnaruzhili-fragment-unikalnoy-statui-nachala-ery-1128048092.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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