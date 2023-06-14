https://crimea.ria.ru/20230614/khram-ogorody-i-dachi---chto-nashli-arkheologi-v-drevnem-gorode-v-krymu-1129377771.html

Храм, огороды и дачи - что нашли археологи в древнем городе в Крыму

Храм, огороды и дачи - что нашли археологи в древнем городе в Крыму - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Храм, огороды и дачи - что нашли археологи в древнем городе в Крыму

В Бахчисарайском районе Крыма при раскопках древнего городища Эски-Кермен ученые обнаружили уникальный средневековый христианский храм, о существовании которого РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T18:18

2023-06-14T18:18

2023-06-14T18:18

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эльзара хайрединова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма при раскопках древнего городища Эски-Кермен ученые обнаружили уникальный средневековый христианский храм, о существовании которого раньше не подозревали, а также древние "огороды" и "дачи". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель директора Института археологии Крыма РАН, кандидат исторических наук Эльзара Хайрединова.Уникальный древний храм"Эта феноменальная находка сделана в прошлом году и позволила выйти за рамки прежних представлений о городе. Традиционно считалось, что северная часть плато Эски-Кермен не была застроена. Там скала, и предполагалось, что город заканчивался на трети этого плато. Но мы провели там исследования и обнаружили руины большого древнего христианского храма", - делится Хайрединова.Пока ученые открыли только часть древнего сооружения, но размеры абсиды, сохранившегося алтаря с прорезанными крестами на восточной и западной его сторонах, говорят о его былом величии. Необычно и место расположения святыни, к которой ведут узкие ступени, высеченные в скальной породе.Средневековые огородыВторая необычная находка, сделанная в этом археологическом сезоне в районе Эски-Кермена - древние "огороды" и "дачи". В долинах, окружающих горное плато, ученым удалось обнаружить остатки раннего средневекового слоя, относящегося ко времени строительства крепости.Кроме того, в прошлом году археологам удалось установить границы древнего городища."Прошлый год вообще был ознаменован тем, что многие экспедиции определяли границы объектов культурного наследия: Эски-Кермен, Мангуп, Судакская крепость. Это очень важная работа, позволяющая сохранить древние памятники", - добавил директор Института археологии Крыма РАН, доктор исторических наук Вадим Майко.Сохранить древнее наследиеПо словам археологов, проблема сохранения археологического наследия стоит остро. В частности, для Эски-Кермена, где все средневековые постройки сложены из очень хрупкой породы - нуммулитового известняка. С одной стороны, рыхлый материал хорошо поддается обработке, поэтому средневековым строителям было просто с ним работать, с другой - камень очень плохо сохраняется, хорошо впитывает влагу и при морозах разрывается.Однако выход, похоже, найден учеными Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", с котороыми сотрудничают крымские археологи."Они разработали состав, который позволит повысить влагостойкость этого камня. Следующий этап - мы должны прямо на городище пропитать отдельные фрагменты и посмотреть, как это будет происходить в открытой среде. Когда мы подберем идеальный раствор - будем рекомендовать реставраторам, что можно сделать, чтобы памятники не разрушались".Читайте также на РИА Новости Крым:В "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохиДругая сторона раскопок: ученый назвал три проблемы крымских археологовВ Крыму необходимо усилить охрану заповедников – мнение

https://crimea.ria.ru/20230112/na-plato-eski-kermen-arkheologi-obnaruzhili-ruiny-drevnego-khrama-1126368076.html

эски-кермен

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, история, археология в крыму, эски-кермен, историко-археологический парк "херсонес таврический", эльзара хайрединова