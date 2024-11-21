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Масштабные отключения света в Крыму: обесточены два города и более 30 сел - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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Масштабные отключения света в Крыму: обесточены два города и более 30 сел
Масштабные отключения света в Крыму: обесточены два города и более 30 сел - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Масштабные отключения света в Крыму: обесточены два города и более 30 сел
В четверг в Крыму фиксируются массовые отключения электроэнергии. На данный момент без света остаются частично два города и 38 населенных пунктов в девяти... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T15:44
2024-11-21T15:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму фиксируются массовые отключения электроэнергии. На данный момент без света остаются частично два города и 38 населенных пунктов в девяти районах. Об этом сообщает "Крымэнерго".Без света остаются жители сел Окуневка, Марьино, Новоивановка, Хмелево, Красноярское, Медведево, Знаменское, Внуково, Красная Поляна, Кузнецкое в Черноморском районе, в Сакском районе без электроснабжения город Саки, села Владимировка, Лесновка, Гаршино, Куликова, Владимировка. В Первомайском районе электричества нет в Кормовом, Тихоновке, Чапаево. Частично отключена Керчь в районе Митридата. В Советском районе обесточен поселок городского типа Советский. В Раздольненском нет света в поселках Нива, Рылеевка. В Джанкойском районе нет электричества села Завет-Ленинский, Мелководное, Пушкино, Жилино, Пахаревка, Луганское, Орденоносное, Марьино, Лобаново. В Бахчисарайском районе света нет у жителей Вилино, Береговое, Песчаное, Табачное. В Симферопольском районе без электроснабжения Строгоновка, Ивановка, Денисовка.Как сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин, отключение электроэнергии произошло в связи с ухудшением метеорологической обстановки на территории Крымского полуострова.Он отметил, что в случае острой необходимости будут задействованы силы и средства муниципальных образований.Ранее сообщалось, что 21 ноября, 23 ноября, ночью 24 ноября юго-западный ветер перейдет в северо-западный, его скорость будет достигать 25-30 метров в секунду. 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов и составит ночью 0-5 градусов мороза, а днем 1-6 тепла.Кроме того, на море ожидается сильный шторм. Высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3-3,5 метров, в юго-восточной части 1,5-2,5 метра, в акватории Азовского моря 1,3-2 метра. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
96
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Масштабные отключения света в Крыму: обесточены два города и более 30 сел

В Крыму из-за непогоды без электричества остались два города и 38 сел в девяти районах

15:44 21.11.2024 (обновлено: 15:47 21.11.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСитуация с энергоснабжением Крыма
Ситуация с энергоснабжением Крыма - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму фиксируются массовые отключения электроэнергии. На данный момент без света остаются частично два города и 38 населенных пунктов в девяти районах. Об этом сообщает "Крымэнерго".
Без света остаются жители сел Окуневка, Марьино, Новоивановка, Хмелево, Красноярское, Медведево, Знаменское, Внуково, Красная Поляна, Кузнецкое в Черноморском районе, в Сакском районе без электроснабжения город Саки, села Владимировка, Лесновка, Гаршино, Куликова, Владимировка.
В Первомайском районе электричества нет в Кормовом, Тихоновке, Чапаево. Частично отключена Керчь в районе Митридата. В Советском районе обесточен поселок городского типа Советский. В Раздольненском нет света в поселках Нива, Рылеевка.
В Джанкойском районе нет электричества села Завет-Ленинский, Мелководное, Пушкино, Жилино, Пахаревка, Луганское, Орденоносное, Марьино, Лобаново. В Бахчисарайском районе света нет у жителей Вилино, Береговое, Песчаное, Табачное. В Симферопольском районе без электроснабжения Строгоновка, Ивановка, Денисовка.
Как сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин, отключение электроэнергии произошло в связи с ухудшением метеорологической обстановки на территории Крымского полуострова.
"В ряде населенных пунктов произошло отключение электроэнергии в результате срабатывания автоматики на подстанциях классом напряжения 35 кВ. "Крымэнерго" ведет восстановительные работы", - написал он в Telegram-канале.
Он отметил, что в случае острой необходимости будут задействованы силы и средства муниципальных образований.
Ранее сообщалось, что 21 ноября, 23 ноября, ночью 24 ноября юго-западный ветер перейдет в северо-западный, его скорость будет достигать 25-30 метров в секунду. 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов и составит ночью 0-5 градусов мороза, а днем 1-6 тепла.
Кроме того, на море ожидается сильный шторм. Высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3-3,5 метров, в юго-восточной части 1,5-2,5 метра, в акватории Азовского моря 1,3-2 метра. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра.
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