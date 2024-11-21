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Непогода остановила морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
Морской транспорт в Севастополе из-за непогоды в пятницу приостановит движение. Об этом предупреждает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T18:13
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севастополь
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе из-за непогоды в пятницу приостановит движение. Об этом предупреждает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.При этом уточняется, что в связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова организуют подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Движение морского транспорта остановили в Севастополе из-за шторма вечером в четверг.Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды.Из-за трехдневного шторма в Крыму все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности, сообщил ранее замначальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Алексей Павлюченко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм века в Крыму в ноябре 2024 - есть ли угрозаШтормовой ветер и сильный дождь надвигаются на СимферопольВ Севастополе мужчину придавило упавшим деревом
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РИА Новости Крым
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севастополь, морской транспорт, транспорт, северная сторона, паромы и катера в севастополе, крым, новости крыма
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе

В Севастополе закрыли рейд из-за штормовой погоды

18:13 21.11.2024 (обновлено: 18:22 21.11.2024)
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе из-за непогоды в пятницу приостановит движение. Об этом предупреждает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт завтра осуществлять движение не будет", - говорится в Telegram-канале.
При этом уточняется, что в связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова организуют подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Движение морского транспорта остановили в Севастополе из-за шторма вечером в четверг.
Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды.
Из-за трехдневного шторма в Крыму все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности, сообщил ранее замначальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Алексей Павлюченко.
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СевастопольМорской транспортТранспортСеверная сторонаПаромы и катера в СевастополеКрымНовости Крыма
 
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