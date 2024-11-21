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Непогода остановила морской транспорт в Севастополе

Непогода остановила морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Непогода остановила морской транспорт в Севастополе

Морской транспорт в Севастополе из-за непогоды в пятницу приостановит движение. Об этом предупреждает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T18:13

2024-11-21T18:13

2024-11-21T18:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе из-за непогоды в пятницу приостановит движение. Об этом предупреждает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.При этом уточняется, что в связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова организуют подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Движение морского транспорта остановили в Севастополе из-за шторма вечером в четверг.Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды.Из-за трехдневного шторма в Крыму все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности, сообщил ранее замначальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Алексей Павлюченко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм века в Крыму в ноябре 2024 - есть ли угрозаШтормовой ветер и сильный дождь надвигаются на СимферопольВ Севастополе мужчину придавило упавшим деревом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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