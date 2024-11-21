Штормовой ветер и сильный дождь надвигаются на Симферополь
Штормовой ветер до 25 м/с и сильный дождь ожидается в Симферополе в четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Сильный дождь и штормовой ветер до 25 м/с в четверг накроет Симферополь, сообщили в МЧС Республики Крым.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем и до конца суток 21 ноября в г. Симферополь ожидается сильный дождь, усиление юго-западного ветра 20-25 м/с", – говорится в сообщении.
В МЧС напомнили, что в таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.
Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Днем и до конца суток 21 ноября, в течение 23 ноября и ночью 24 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 25-30 м/с. 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов, высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3-3,5 метра, в юго-восточной акватории Черного моря – 1,5-2,5 метра, в акватории Азовского моря – 1,3-2 метра. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра.
Из-за трехдневного шторма в Крыму все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности, сообщил ранее замначальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Алексей Павлюченко.
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