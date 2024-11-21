https://crimea.ria.ru/20241121/silnyy-veter-ostanovil-tramvai-v-evpatorii--1142020734.html

Сильный ветер остановил трамваи в Евпатории

Сильный ветер остановил трамваи в Евпатории - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Сильный ветер остановил трамваи в Евпатории

В Евпатории в четверг приостанавливают работу трамваи из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского Оперштаба. РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T09:26

2024-11-21T09:26

2024-11-21T09:27

крым

евпатория

новости крыма

погода в крыму

крымская погода

трамвай

трамвайное управление евпатории

штормовое предупреждение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/11/1121778310_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_f7853074c7dea12213ecfdf8431fd4d0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории в четверг приостанавливают работу трамваи из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского Оперштаба.В четверг полуостров накроет атмосферный холодный фронт, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре. Днем пройдут дожди, местами очень сильные. Ветер юго-западный 15-20 м/с, в некоторых районах усилится до штормовых значений 25-30 м/с. Действует штормовое предупреждение.По прогнозам синоптиков, 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов, высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3-3,5 метра, в юго-восточной акватории Черного моря – 1,5-2,5 метра, в акватории Азовского моря – 1,3-2 метра. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как энергетики Севастополя подготовились к непогодеШторм века в Крыму в ноябре 2024 - есть ли угрозаКрым накроет мощный арктический фронт - когда ждать холода и снега

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, новости крыма, погода в крыму, крымская погода, трамвай, трамвайное управление евпатории, штормовое предупреждение