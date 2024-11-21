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Сильный ветер остановил трамваи в Евпатории - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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Сильный ветер остановил трамваи в Евпатории
Сильный ветер остановил трамваи в Евпатории - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Сильный ветер остановил трамваи в Евпатории
В Евпатории в четверг приостанавливают работу трамваи из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского Оперштаба. РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T09:26
2024-11-21T09:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории в четверг приостанавливают работу трамваи из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского Оперштаба.В четверг полуостров накроет атмосферный холодный фронт, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре. Днем пройдут дожди, местами очень сильные. Ветер юго-западный 15-20 м/с, в некоторых районах усилится до штормовых значений 25-30 м/с. Действует штормовое предупреждение.По прогнозам синоптиков, 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов, высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3-3,5 метра, в юго-восточной акватории Черного моря – 1,5-2,5 метра, в акватории Азовского моря – 1,3-2 метра. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как энергетики Севастополя подготовились к непогодеШторм века в Крыму в ноябре 2024 - есть ли угрозаКрым накроет мощный арктический фронт - когда ждать холода и снега
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Сильный ветер остановил трамваи в Евпатории

В Евпатории из-за сильного ветра остановлена работа трамваев - оперштаб

09:26 21.11.2024 (обновлено: 09:27 21.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕвпаторийский трамвай
Евпаторийский трамвай - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории в четверг приостанавливают работу трамваи из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского Оперштаба.

"В связи с усилением ветра и опасностью обрыва контактной сети в Евпатории сегодня не будут ходить трамваи", - говорится в сообщении.

В четверг полуостров накроет атмосферный холодный фронт, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре. Днем пройдут дожди, местами очень сильные. Ветер юго-западный 15-20 м/с, в некоторых районах усилится до штормовых значений 25-30 м/с. Действует штормовое предупреждение.
По прогнозам синоптиков, 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов, высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3-3,5 метра, в юго-восточной акватории Черного моря – 1,5-2,5 метра, в акватории Азовского моря – 1,3-2 метра. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды.
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