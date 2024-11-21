https://crimea.ria.ru/20241121/godovschina-nachala-evromaydana---zakharova-nazvala-istinnye-tseli-zapada-1142021614.html

Годовщина начала "евромайдана" - Захарова назвала истинные цели Запада

Годовщина начала "евромайдана" - Захарова назвала истинные цели Запада - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Годовщина начала "евромайдана" - Захарова назвала истинные цели Запада

"Евромайдан" на Украине был проплачен Западом для выкачивания ресурсов из страны и превращения ее в антироссийский плацдарм. Об этом в одиннадцатую годовщину... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T10:10

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евромайдан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. "Евромайдан" на Украине был проплачен Западом для выкачивания ресурсов из страны и превращения ее в антироссийский плацдарм. Об этом в одиннадцатую годовщину украинских событий на майдане заявила официальный представитель МИД России Мария Захаорва.Она отметила, что Запад и подконтрольные ему украинские национал-радикалы действовали грубо и цинично, по принципу "кто не с нами, тот против нас", для того, чтобы подчинить Украину собственным интересам.Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года объявил о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.Кульминационной точкой конфликта стали дни 18-20 февраля 2014 года, когда столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля 2014 года в Киеве погибли 77 человек. Всего жертвами противостояния в столице Украины стали более 100 человек.21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании. Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот. Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала в Крым, затем на материковую часть России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Глаза открываются": о чем говорят итоги опроса украинцев о переговорахУкраина как государство окончательно умерла – Аксенов"Продуманное сумасшествие": журналист Мельник о событиях на Майдане

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майдан, евромайдан, украина, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, история, мария захарова, политика, общество