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Годовщина начала "евромайдана" - Захарова назвала истинные цели Запада - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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Годовщина начала "евромайдана" - Захарова назвала истинные цели Запада
Годовщина начала "евромайдана" - Захарова назвала истинные цели Запада - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Годовщина начала "евромайдана" - Захарова назвала истинные цели Запада
"Евромайдан" на Украине был проплачен Западом для выкачивания ресурсов из страны и превращения ее в антироссийский плацдарм. Об этом в одиннадцатую годовщину... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T10:10
2024-11-21T10:10
майдан
евромайдан
украина
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
история
мария захарова
политика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. "Евромайдан" на Украине был проплачен Западом для выкачивания ресурсов из страны и превращения ее в антироссийский плацдарм. Об этом в одиннадцатую годовщину украинских событий на майдане заявила официальный представитель МИД России Мария Захаорва.Она отметила, что Запад и подконтрольные ему украинские национал-радикалы действовали грубо и цинично, по принципу "кто не с нами, тот против нас", для того, чтобы подчинить Украину собственным интересам.Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года объявил о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.Кульминационной точкой конфликта стали дни 18-20 февраля 2014 года, когда столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля 2014 года в Киеве погибли 77 человек. Всего жертвами противостояния в столице Украины стали более 100 человек.21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании. Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот. Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала в Крым, затем на материковую часть России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Глаза открываются": о чем говорят итоги опроса украинцев о переговорахУкраина как государство окончательно умерла – Аксенов"Продуманное сумасшествие": журналист Мельник о событиях на Майдане
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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майдан, евромайдан, украина, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, история, мария захарова, политика, общество
Годовщина начала "евромайдана" - Захарова назвала истинные цели Запада

Запад проплатил "евромайдан" на Украине и превратил страну в марионетку - Захарова

10:10 21.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. "Евромайдан" на Украине был проплачен Западом для выкачивания ресурсов из страны и превращения ее в антироссийский плацдарм. Об этом в одиннадцатую годовщину украинских событий на майдане заявила официальный представитель МИД России Мария Захаорва.
"В реальности это были хорошо срежиссированные и очень хорошо проплаченные извне массовые беспорядки с целью свержения законной власти. Буквально с первых дней так называемого "евромайдана" стало понятно, что речь идет об очередной цветной революции - любимом детище Штатов, Британии и их союзников по НАТО", - напомнила Захарова.
Она отметила, что Запад и подконтрольные ему украинские национал-радикалы действовали грубо и цинично, по принципу "кто не с нами, тот против нас", для того, чтобы подчинить Украину собственным интересам.
"На кону была задача подчинить себе украинские элиты в целях выкачивания из Украины ресурсов, превращения ее в очаг нестабильности и плацдарм для наступления на Россию, дестабилизации ситуации в регионе в целом, ну а сейчас мы видим, что и в мире", - констатировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года объявил о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.
Кульминационной точкой конфликта стали дни 18-20 февраля 2014 года, когда столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля 2014 года в Киеве погибли 77 человек. Всего жертвами противостояния в столице Украины стали более 100 человек.
21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании. Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот. Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала в Крым, затем на материковую часть России.
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