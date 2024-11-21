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Крым заключил инвестиционные соглашения на 46 млрд рублей в этом году

Крым заключил инвестиционные соглашения на 46 млрд рублей в этом году - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Крым заключил инвестиционные соглашения на 46 млрд рублей в этом году

Крым в этом году заключил 31 инвестиционное соглашение на 46,4 миллиарда рублей, в этом направлении сохраняется положительная динамика. Об этом журналистам... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T11:44

2024-11-21T11:44

2024-11-21T11:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Крым в этом году заключил 31 инвестиционное соглашение на 46,4 миллиарда рублей, в этом направлении сохраняется положительная динамика. Об этом журналистам сообщил первый замминистра экономического развития республики Роман Хитрущенко."Сохраняется положительная динамика заключения новых инвестиционных соглашений. Так, в прошлом году заключены 26 соглашений на сумму 56,8 млрд рублей, в этом году – 31 соглашение на 46,4 млрд рублей", - сказал он.Наибольшее предпочтение инвесторы отдают таким отраслям как курорты и туризм, жилищное строительство и сельское хозяйство.Один из реализуемых на сегодняшний день проектов – комплексная застройка села Мирное под Симферополем. Предусмотрено возведение десяти четырехэтажных жилых домов со встроенными коммерческими помещениями, детских игровых и спортивных площадок, взрослых спортивных площадок, объектов благоустройства и озеленения. Заявленный объем инвестиций – 1,7 млрд рублей.Также в Крыму инвестор строит в Симферополе завод по производству мебели. На данный момент инвестор за свои средства в размере 4 млн рублей благоустроил общественную территорию, обустроил площадку для сбора мусора, закупил оборудование для обеспечения общежитий горячей водой, отремонтировал ограждения.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму реализуется 276 инвестпроектов, в которые уже вложено около 170 млрд рублей. При этом создано более 8300 рабочих мест. Как уточнили в минэкономразвития региона, плановый объем инвестиций по данным проектам составляет 560 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньгиНабережная от Сак до Евпатории привлечет отдыхающих - АксеновВ крымскую Новофедоровку пришли большие инвесторы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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