https://crimea.ria.ru/20250130/aviakatastrofa-v-ssha-i-massovoe-dezertirstvo-iz-vsu-glavnoe-za-den-1143817042.html

Авиакатастрофа в США и массовое дезертирство из ВСУ: главное за день

Авиакатастрофа в США и массовое дезертирство из ВСУ: главное за день - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Авиакатастрофа в США и массовое дезертирство из ВСУ: главное за день

В США пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом и упал в реку – все пассажиры погибли. Из ВСУ дезертировали около ста тысяч бойцов, каждый месяц... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T22:30

2025-01-30T22:30

2025-01-30T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В США пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом и упал в реку – все пассажиры погибли. Из ВСУ дезертировали около ста тысяч бойцов, каждый месяц Украина теряет около 50 тысяч боевиков, заявили в Минобороны РФ. В Крыму расширили зону ЧС из-за разлива мазута в Черном море, но угроз для курортного сезона нет, заявляют власти. На оздоровление крымских детей в этом году выделят два миллиарда рублей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом в СШАВ районе аэропорта в Вашингтоне столкнулись военный вертолет и гражданский самолет."Борт PSA Airlines Bombardier CRJ 700 столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60, когда подходил к посадочной полосе аэропорта имени Рейгана около девяти часов вечера по местному времени", – говорится в сообщении.На борту самолета находились российские тренеры, чемпионы мира по парному катанию 1994 года Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также шесть фигуристов. Об этом сообщил директор спортивного клуба Бостона Дуга Зегибе.Выживших в результате крушения нет, заявил президент США Дональд Трамп. Он выразил соболезнования в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе."Это действительно потрясло многих людей, включая людей, к сожалению, из других стран, которые были на борту... У нас был на этом самолете российский контингент, очень талантливые люди. Нам очень, очень и очень жаль", – сказал он журналистам в Белом доме.Порядка 100 тысяч боевиков ВСУ дезертировали с позицийУкраинцы, мобилизованные в ряды ВСУ и отправленные на фронт, самовольно покидают позиции. Масштаб дезертирства достиг 100 тысяч солдат, сообщили в Минобороны России."Около 100 тысяч украинских военнослужащих, по официальным данным, самовольно оставили свои воинские части и пустились в бега", – говорится в сообщении.Кроме того, по данным военного ведомства, украинская армия несет невосполнимые потери, ежемесячно ВСУ теряет около 50 тысяч человек. Только за последние сутки потери Киева составили 1275 человек.В Крыму расширили зону ЧС из-за разлива мазута в Черном мореКоличество регионов Крыма, в которых действует режим техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с разливом нефтепродуктов, увеличилось с двух до восьми. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики Сергея Аксенова.Ранее режим техногенной ЧС регионального характера был введен в Керчи и Ленинском районе. Теперь этот режим действует также на территории городских округов Феодосия, Судак, Саки, Евпатория, а также в Сакском и Черноморском районах.Каким будет курортный сезон в Крыму после разлива мазутаОпасений в преддверии курортного сезона в Крыму в 2025 году на данный момент нет, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук. Он отметил, что мониторинговые группы вместе с волонтерами ежедневно обследуют крымское побережье и в течение нескольких недель новых выбросов нефтепродуктов не обнаружено."Отрадно заметить, что даже при условии волнения моря, мазута нет. И даже если будет какой-то вызов – мы очень оперативно реагируем, потому что мобилизован штаб. Поэтому, я уверен, что нашему сезону ничего не грозит", – добавил он.В Крыму на оздоровление детей выделят 2 миллиарда рублейФинансирование детской оздоровительной кампании в Крыму в этом году увеличено на 500 миллионов рублей по сравнению с 2024 годом и составляет 2 миллиарда рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщила зампредседателя правительства Крыма – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская."В текущем году увеличена стоимость путевки, это связано с пересмотром тарифов на коммунальные услуги и стоимости питания. Это дало нам возможность увеличить еще и финансирование из бюджета республики. Если в прошлом году из всех источников было затрачено 1,5 миллиарда рублей, то в этом году будет почти 2 миллиарда, включая детские санаторно-курортные учреждения минздрава РК", – сказала Романовская.

https://crimea.ria.ru/20250130/semyam-pogibshikh-lesnikov-v-kaluzhskoy-oblasti-vyplatyat-po-millionu-rubley-1143816076.html

https://crimea.ria.ru/20250130/ssha-v-skandinavii-i-grenlandii-chto-zadumali-protiv-rossii-1143814100.html

https://crimea.ria.ru/20250130/yugo-vostochnyy-obkhod-simferopolya--kak-dvizhetsya-stroitelstvo-1143806007.html

https://crimea.ria.ru/20250130/kogda-plyazhi-kryma-i-anapy-polnostyu-ochistyatsya-ot-mazuta-1143746082.html

https://crimea.ria.ru/20250130/sevastopolyu-vydelili-20-milliardov--kuda-poydut-dengi-1143813444.html

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