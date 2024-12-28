Рейтинг@Mail.ru
В Крыму введен режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241228/v-krymu-vveden-rezhim-chs-regionalnogo-kharaktera-iz-za-razliva-mazuta-1142990623.html
В Крыму введен режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута
В Крыму введен режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута - РИА Новости Крым, 28.12.2024
В Крыму введен режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута
ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море введен в Керчи и Ленинском районе Крыма. Соответствующий указ подписан главой республики Сергеем... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T13:06
2024-12-28T13:29
керчь
крым
новости крыма
режим чс
сергей аксенов
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/15/1142818589_0:527:960:1067_1920x0_80_0_0_04fd123e2cd0381e93393830123cc262.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море введен в Керчи и Ленинском районе Крыма. Соответствующий указ подписан главой республики Сергеем Аксеновым и опубликован на правительственном портале республики. Границами зоны техногенной чрезвычайной ситуации определены Керчь и Ленинский район.Режим функционирования "чрезвычайная ситуация" для органов власти вводится с 27 декабря 2024 года. Руководить ликвидацией техногенной ЧС будет председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.Главам администраций Керчи и Ленинского района поручено обеспечить круглосуточный мониторинг прибрежной зоны, создать резерв материальных средств для сбора нефтепродуктов, определить перечень мер по обеспечению защиты населения и территорий, организовать финансирование мероприятий по ликвидации ЧС, аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы, а также предоставлять донесения по установленным формам в главное управление МЧС России по Крыму.МЧС Крыма предписано сформировать оперативные группы, обеспечить технику повышенной проходимости, снаряжение и оборудование для ликвидации ЧС, вести мониторинг ликвидации.Республиканскому МинЖКХ совместно с предприятием "Крымтеплоэлектроцентраль" - организовать работы по очистке водозаборного ковша береговой насосной станции на "Камыш-Бурунской ТЭЦ" за счет средств предприятия, чтобы не допустить прекращения теплоснабжения потребителей.Мининформ республики должен обеспечить информирование населения о чрезвычайной ситуации и мерах по ее ликвидации, Минэкологии РК - провести мероприятия по охране объектов животного и растительного мира и среды их обитания, мониторинги на особо охраняемых природных территориях. Координировать работу волонтеров поручено Госкомитету молодежной политики Крыма.Режим ЧС федерального уровня введен на этой неделе на Кубани после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе. По словам главы МЧС России Александра Куренкова, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ликвидация разлива мазута в Керченском проливе: ситуация к данному часуВ Крыму следят за движением пятен мазута в сторону полуострова - АксеновКогда можно купаться в Черном море после крушения танкеров с мазутом
керчь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/15/1142818589_0:452:960:1172_1920x0_80_0_0_64b56a2187167a6f36b10ef0393b55ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, крым, новости крыма, режим чс, сергей аксенов, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута
В Крыму введен режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута

В Крыму введен режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута - указ Аксенова

13:06 28.12.2024 (обновлено: 13:29 28.12.2024)
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи на пляже обнаружили мазут
В Керчи на пляже обнаружили мазут
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море введен в Керчи и Ленинском районе Крыма. Соответствующий указ подписан главой республики Сергеем Аксеновым и опубликован на правительственном портале республики.
"Отнести сложившуюся ситуацию, связанную с загрязнением нефтепродуктами водоохранной зоны Черного моря в границах муниципальных образований городской округ Керчь Республики Крым и Ленинский район Республики Крым, к техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера", - сказано в документе.
Границами зоны техногенной чрезвычайной ситуации определены Керчь и Ленинский район.
Режим функционирования "чрезвычайная ситуация" для органов власти вводится с 27 декабря 2024 года. Руководить ликвидацией техногенной ЧС будет председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.
Главам администраций Керчи и Ленинского района поручено обеспечить круглосуточный мониторинг прибрежной зоны, создать резерв материальных средств для сбора нефтепродуктов, определить перечень мер по обеспечению защиты населения и территорий, организовать финансирование мероприятий по ликвидации ЧС, аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы, а также предоставлять донесения по установленным формам в главное управление МЧС России по Крыму.
МЧС Крыма предписано сформировать оперативные группы, обеспечить технику повышенной проходимости, снаряжение и оборудование для ликвидации ЧС, вести мониторинг ликвидации.
Республиканскому МинЖКХ совместно с предприятием "Крымтеплоэлектроцентраль" - организовать работы по очистке водозаборного ковша береговой насосной станции на "Камыш-Бурунской ТЭЦ" за счет средств предприятия, чтобы не допустить прекращения теплоснабжения потребителей.
Мининформ республики должен обеспечить информирование населения о чрезвычайной ситуации и мерах по ее ликвидации, Минэкологии РК - провести мероприятия по охране объектов животного и растительного мира и среды их обитания, мониторинги на особо охраняемых природных территориях. Координировать работу волонтеров поручено Госкомитету молодежной политики Крыма.
Режим ЧС федерального уровня введен на этой неделе на Кубани после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе. По словам главы МЧС России Александра Куренкова, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ликвидация разлива мазута в Керченском проливе: ситуация к данному часу
В Крыму следят за движением пятен мазута в сторону полуострова - Аксенов
Когда можно купаться в Черном море после крушения танкеров с мазутом
 
КерчьКрымНовости КрымаРежим ЧССергей АксеновРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазута
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:41Над Крымом отработала ПВО второй раз за день
17:31"Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию с 1 января
17:09Подготовка к 100-летию Артека: в Крыму обсудили программу празднования
17:07Крымские десантники захватили опорный пункт ВСУ в Курской области
16:55Детский хоспис в Крыму – что сделано за год работы с паллиативными детьми
16:41В Самаре в доме взорвался газ в котельной – есть пострадавшие
16:30Путин извинился перед Алиевым за крушение самолета
16:25Редактор телеканала "Известия" погиб в зоне спецоперации
16:07Telegram-канал РИА Новости заблокировали в Европе
15:53На Кубани главбух кооператива обманула вкладчиков на 108 млн
15:41Осенний призыв завершен – служить Родине поехали более 130 тысяч солдат
15:37Крымский мост сейчас – очередь продолжает расти
15:23Глава МЧС потребовал ускорить ликвидацию разлива мазута
15:07Важные законы: Путин подписал ряд документов
14:54В Севастополе мошенник пытался выманить у коммерсанта 2,5 млн взятки
14:40Комендантский час в Херсонской области отменен на Новый год
14:23В Курской области группировка "Север" громит 14 бригад ВСУ
14:13Крымский мост сегодня - сколько ждать проезда
14:08Над Крымом отработала ПВО
14:01Киев за сутки потерял еще 1,5 тысячи боевиков - данные Минобороны
Лента новостейМолния