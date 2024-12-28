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В Крыму введен режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута

В Крыму введен режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута - РИА Новости Крым, 28.12.2024

В Крыму введен режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута

ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море введен в Керчи и Ленинском районе Крыма. Соответствующий указ подписан главой республики Сергеем... РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T13:06

2024-12-28T13:06

2024-12-28T13:29

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разлив мазута

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море введен в Керчи и Ленинском районе Крыма. Соответствующий указ подписан главой республики Сергеем Аксеновым и опубликован на правительственном портале республики. Границами зоны техногенной чрезвычайной ситуации определены Керчь и Ленинский район.Режим функционирования "чрезвычайная ситуация" для органов власти вводится с 27 декабря 2024 года. Руководить ликвидацией техногенной ЧС будет председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.Главам администраций Керчи и Ленинского района поручено обеспечить круглосуточный мониторинг прибрежной зоны, создать резерв материальных средств для сбора нефтепродуктов, определить перечень мер по обеспечению защиты населения и территорий, организовать финансирование мероприятий по ликвидации ЧС, аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы, а также предоставлять донесения по установленным формам в главное управление МЧС России по Крыму.МЧС Крыма предписано сформировать оперативные группы, обеспечить технику повышенной проходимости, снаряжение и оборудование для ликвидации ЧС, вести мониторинг ликвидации.Республиканскому МинЖКХ совместно с предприятием "Крымтеплоэлектроцентраль" - организовать работы по очистке водозаборного ковша береговой насосной станции на "Камыш-Бурунской ТЭЦ" за счет средств предприятия, чтобы не допустить прекращения теплоснабжения потребителей.Мининформ республики должен обеспечить информирование населения о чрезвычайной ситуации и мерах по ее ликвидации, Минэкологии РК - провести мероприятия по охране объектов животного и растительного мира и среды их обитания, мониторинги на особо охраняемых природных территориях. Координировать работу волонтеров поручено Госкомитету молодежной политики Крыма.Режим ЧС федерального уровня введен на этой неделе на Кубани после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе. По словам главы МЧС России Александра Куренкова, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ликвидация разлива мазута в Керченском проливе: ситуация к данному часуВ Крыму следят за движением пятен мазута в сторону полуострова - АксеновКогда можно купаться в Черном море после крушения танкеров с мазутом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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