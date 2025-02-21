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Путин поручил продлить программу развития Крыма до 2030 года - РИА Новости Крым, 21.02.2025
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Путин поручил продлить программу развития Крыма до 2030 года
Путин поручил продлить программу развития Крыма до 2030 года - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Путин поручил продлить программу развития Крыма до 2030 года
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить продление программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года. Об этом РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T19:16
2025-02-21T19:30
владимир путин (политик)
крым
севастополь
госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"
экономика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить продление программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития двух регионов.Также кабмину поручено в ходе реализации программы рассмотреть вопрос об увеличении объема ее финансирования.Кроме того, правительство должно до 1 июля представить предложения по определению источников дополнительного финансирования льготного кредитования участников свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе.Также глава государства поручил расширенное казначейское сопровождение средств по программе, получаемых на основании госконтрактов стоимостью свыше 3 млрд рублей.Президент России Владимир Путин в ходе совещания 14 января поддержал инициативу заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина о продлении государственной программы развития Крыма и Севастополя на три года – до 2030 года.Глава государства отметил, что за время, прошедшее с исторического момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились впечатляющих успехов по многим направлениям. Прежде всего, это касается качества жизни, развития социальной сферы, базовых отраслей экономики. Так, валовый региональный продукт в Крыму вырос в 3,7 раза, в Севастополе – в 8,7 раза.Кроме того, с 2014 года существенно увеличились собственные доходы региональных бюджетов: в Республике Крым в пять раз, а в Севастополе – в 4,5 раза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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владимир путин (политик), крым, севастополь, госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя", экономика, новости, свободная экономическая зона (сэз), сэз, новости крыма, правительство россии
Путин поручил продлить программу развития Крыма до 2030 года

Путин поручил обеспечить продление программы развития Крыма и Севастополя до 2030 года

19:16 21.02.2025 (обновлено: 19:30 21.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить продление программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития двух регионов.
"Обеспечить продление до 2030 года срока реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", предусмотрев выделение на ее реализацию бюджетных ассигнований из федерального бюджета в объеме не менее 110 млрд рублей ежегодно", - говорится в документе.
Также кабмину поручено в ходе реализации программы рассмотреть вопрос об увеличении объема ее финансирования.
Кроме того, правительство должно до 1 июля представить предложения по определению источников дополнительного финансирования льготного кредитования участников свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе.
Также глава государства поручил расширенное казначейское сопровождение средств по программе, получаемых на основании госконтрактов стоимостью свыше 3 млрд рублей.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания 14 января поддержал инициативу заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина о продлении государственной программы развития Крыма и Севастополя на три года – до 2030 года.
Глава государства отметил, что за время, прошедшее с исторического момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились впечатляющих успехов по многим направлениям. Прежде всего, это касается качества жизни, развития социальной сферы, базовых отраслей экономики. Так, валовый региональный продукт в Крыму вырос в 3,7 раза, в Севастополе – в 8,7 раза.
Кроме того, с 2014 года существенно увеличились собственные доходы региональных бюджетов: в Республике Крым в пять раз, а в Севастополе – в 4,5 раза.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)КрымСевастопольГоспрограмма "Социальное экономическое развитие Крыма и Севастополя"ЭкономикаНовостиСвободная экономическая зона (СЭЗ)СЭЗНовости КрымаПравительство России
 
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