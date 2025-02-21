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Путин поручил продлить программу развития Крыма до 2030 года

Путин поручил продлить программу развития Крыма до 2030 года - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Путин поручил продлить программу развития Крыма до 2030 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить продление программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года. Об этом РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T19:16

2025-02-21T19:16

2025-02-21T19:30

владимир путин (политик)

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить продление программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития двух регионов.Также кабмину поручено в ходе реализации программы рассмотреть вопрос об увеличении объема ее финансирования.Кроме того, правительство должно до 1 июля представить предложения по определению источников дополнительного финансирования льготного кредитования участников свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе.Также глава государства поручил расширенное казначейское сопровождение средств по программе, получаемых на основании госконтрактов стоимостью свыше 3 млрд рублей.Президент России Владимир Путин в ходе совещания 14 января поддержал инициативу заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина о продлении государственной программы развития Крыма и Севастополя на три года – до 2030 года.Глава государства отметил, что за время, прошедшее с исторического момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились впечатляющих успехов по многим направлениям. Прежде всего, это касается качества жизни, развития социальной сферы, базовых отраслей экономики. Так, валовый региональный продукт в Крыму вырос в 3,7 раза, в Севастополе – в 8,7 раза.Кроме того, с 2014 года существенно увеличились собственные доходы региональных бюджетов: в Республике Крым в пять раз, а в Севастополе – в 4,5 раза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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