https://crimea.ria.ru/20250130/poryadka-100-tysyach-boevikov-vsu-dezertirovali-s-pozitsiy-1143801564.html

Порядка 100 тысяч боевиков ВСУ дезертировали с позиций

Порядка 100 тысяч боевиков ВСУ дезертировали с позиций - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Порядка 100 тысяч боевиков ВСУ дезертировали с позиций

Украинцы, мобилизованные в ряды ВСУ и отправленные на фронт, самовольно покидают позиции. Масштаб дезертирства достиг 100 тысяч солдат, сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T12:27

2025-01-30T12:27

2025-01-30T12:33

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

мобилизация на украине

дезертирство в всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Украинцы, мобилизованные в ряды ВСУ и отправленные на фронт, самовольно покидают позиции. Масштаб дезертирства достиг 100 тысяч солдат, сообщили в Минобороны России.Кроме того, по данным военного ведомства, украинская армия несет невосполнимые потери, ежемесячно ВСУ теряет около 50 тысяч человек, На данный момент всеобщая мобилизация на Украине предусматривает призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет (в апреле 2024 года минимальный возраст мобилизации был снижен с 27 лет), при этом военнообязанные не могут выехать за границу с 18 лет. По желанию украинцы с 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины.Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что нынешняя мобилизация не покрывает потребности Вооруженных сил Украины в живой силе, и необходимо увеличить количество личного состава в механизированных бригадах.Владимир Зеленский также заявил, что мобилизация украинцев старше 25 лет является недостаточной для обеспечения всех потребностей фронта.С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:1000 долларов за неделю свободы: на Украине военкомы освоили новый бизнесОфис Зеленского скоро объявит о мобилизации украинцев с 18 летЧетыре автобуса с уклонистами задержали на границе Украины

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , мобилизация на украине, дезертирство в всу