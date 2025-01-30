Порядка 100 тысяч боевиков ВСУ дезертировали с позиций
Из рядов ВСУ дезертировали порядка 100 тысяч военных - Минобороны
12:27 30.01.2025 (обновлено: 12:33 30.01.2025)
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Украинцы, мобилизованные в ряды ВСУ и отправленные на фронт, самовольно покидают позиции. Масштаб дезертирства достиг 100 тысяч солдат, сообщили в Минобороны России.
"Около 100 тысяч украинских военнослужащих, по официальным данным, самовольно оставили свои воинские части и пустились в бега", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным военного ведомства, украинская армия несет невосполнимые потери, ежемесячно ВСУ теряет около 50 тысяч человек,
"Подготовленные под нажимом западных стран киевским режимом изменения законодательства по снижению возраста мобилизации с 25 до 18 лет являются единственным способом для Владимира Зеленского задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта на Донбассе", - заявили в Министерстве обороны.
На данный момент всеобщая мобилизация на Украине предусматривает призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет (в апреле 2024 года минимальный возраст мобилизации был снижен с 27 лет), при этом военнообязанные не могут выехать за границу с 18 лет. По желанию украинцы с 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины.
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что нынешняя мобилизация не покрывает потребности Вооруженных сил Украины в живой силе, и необходимо увеличить количество личного состава в механизированных бригадах.
Владимир Зеленский также заявил, что мобилизация украинцев старше 25 лет является недостаточной для обеспечения всех потребностей фронта.
С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
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