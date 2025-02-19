https://crimea.ria.ru/20250219/rossiya-gotova-sest-za-stol-peregovorov-po-ukraine---putin-1144319686.html

Россия готова сесть за стол переговоров по Украине - Путин

Россия готова сесть за стол переговоров по Украине - Путин - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Россия готова сесть за стол переговоров по Украине - Путин

Россия не отказывалась от контактов с европейцами и с Украиной, это они прекратили или запретили контакты, между тем Москва готова вернуться за стол... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T17:00

2025-02-19T17:00

2025-02-19T17:04

владимир путин (политик)

россия

новости

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Россия не отказывалась от контактов с европейцами и с Украиной, это они прекратили или запретили контакты, между тем Москва готова вернуться за стол переговоров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства подчеркнул, что Россия готова вернуться за стол переговоров по вопросу украинского регулирования.Путин назвал главную цель вчерашней встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде – это восстановление доверия между Россией и Штатами. По его словам, без этого не решить многие вопросы, в том числе украинский кризис.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал переговоры России и США в Эр-РиядеКиев готовит теракты для срыва переговоров о мире на Украине – СВР Тектонический сдвиг: как в мире отреагировали на переговоры России и США

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости, новости сво, украина