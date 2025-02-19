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Россия готова сесть за стол переговоров по Украине - Путин - РИА Новости Крым, 19.02.2025
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Россия готова сесть за стол переговоров по Украине - Путин
Россия готова сесть за стол переговоров по Украине - Путин - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Россия готова сесть за стол переговоров по Украине - Путин
Россия не отказывалась от контактов с европейцами и с Украиной, это они прекратили или запретили контакты, между тем Москва готова вернуться за стол... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T17:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Россия не отказывалась от контактов с европейцами и с Украиной, это они прекратили или запретили контакты, между тем Москва готова вернуться за стол переговоров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства подчеркнул, что Россия готова вернуться за стол переговоров по вопросу украинского регулирования.Путин назвал главную цель вчерашней встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде – это восстановление доверия между Россией и Штатами. По его словам, без этого не решить многие вопросы, в том числе украинский кризис.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал переговоры России и США в Эр-РиядеКиев готовит теракты для срыва переговоров о мире на Украине – СВР Тектонический сдвиг: как в мире отреагировали на переговоры России и США
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владимир путин (политик), россия, новости, новости сво, украина
Россия готова сесть за стол переговоров по Украине - Путин

Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине - Путин

17:00 19.02.2025 (обновлено: 17:04 19.02.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Россия не отказывалась от контактов с европейцами и с Украиной, это они прекратили или запретили контакты, между тем Москва готова вернуться за стол переговоров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"РФ никогда не отказывалась от переговорного процесса с Украиной, никогда. Это наши партнеры по этим переговорам отказались и прекратили контакты с РФ. А украинская сторона запретила сама себе принимать участие в переговорах и вышла из переговорного процесса в Стамбуле", - отметил он.
Глава государства подчеркнул, что Россия готова вернуться за стол переговоров по вопросу украинского регулирования.
"Мы будем готовы вернуться за стол переговоров", подчеркнул президент.
Путин назвал главную цель вчерашней встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде – это восстановление доверия между Россией и Штатами. По его словам, без этого не решить многие вопросы, в том числе украинский кризис.
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