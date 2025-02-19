https://crimea.ria.ru/20250219/v-sevastopole-prostilis-s-dvumya-geroyami-svo-1144327395.html

В Севастополе простились с двумя героями СВО

В Севастополе простились с двумя героями СВО - РИА Новости Крым, 19.02.2025

В Севастополе простились с двумя героями СВО

простились с двумя героями СВО. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T20:05

2025-02-19T20:05

2025-02-19T20:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя героями СВО. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев."Проводили в последний путь старшего лейтенанта, командира взвода Игоря Барабаша и гвардии сержанта, механика-водителя Николая Николаевича Борзунова", - написал губернатор в своем ТГ-канале.По его информации, Игорь Евгеньевич Барабаш родился и вырос в Севастополе, окончил школу №14. Поступил в Военную академию радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, которую успешно окончил в 2021 году. После окончания академии был направлен направлен для прохождения службы в войска.И добавил, что Николай Николаевич Борзунов родился и вырос в Севастополе, окончил школу №31. После школы поступил в судостроительный колледж и получил специальность сварщика. Работал на городских стройках и предприятиях. После начала специальной военной операции принял решение отстаивать интересы родной страны с оружием в руках. В 2023 году он заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения СВО в одно из подразделений морской пехоты Черноморского флота. Воевал мужественно и самоотверженно, с честью выполняя все поставленные задачи."Николай Николаевич Борзунов геройски погиб в бою при освобождении территории Курской области от укронацистских захватчиков. Вечная память нашим героям", - заключил губернатор Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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