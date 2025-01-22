Четыре автобуса с уклонистами задержали на границе Украины
В Одесской области на границе с Приднестровьем задержали четыре автобуса с уклонистами
© СБУВ Одесской области на границе с Приднестровьем задержали четыре автобуса с уклонистами
© СБУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. На границе Украины и Приднестровья задержали четыре микроавтобуса, в которых 47 украинских мужчин пытались сбежать от призыва в ВСУ. Об этом сообщает служба безопасности Украины.
"В Одесской области правоохранители остановили вблизи границы четыре микроавтобуса, в которых местные дельцы пытались скрытно вывезти в Приднестровье 47 уклонистов. В сопровождении "кортежа" с военнообязанными ехал автомобиль, в котором находились организаторы этой схемы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Уклонистов сопровождали девять организаторов выезда за границу. Они задержаны.
Служба внешней разведки РФ ранее сообщала, что на Украине готовятся снизить возраст мобилизации до 18 лет по требованию США.
На данный момент всеобщая мобилизация на Украине предусматривает призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет (в апреле 2024 года минимальный возраст мобилизации был снижен с 27 лет), при этом военнообязанные не могут выехать за границу с 18 лет. По желанию украинцы с 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины.
Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко ранее приводил данные, что с февраля 2022 года при попытке незаконно пересечь границу погибли более 40 уклонистов. За сутки украинские правоохранители задерживают до десяти нарушителей границы, спасающихся от мобилизации.
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