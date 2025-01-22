https://crimea.ria.ru/20250122/chetyre-avtobusa-s-uklonistami-zaderzhali-na-granitse-ukrainy-1143579755.html

Четыре автобуса с уклонистами задержали на границе Украины

Четыре автобуса с уклонистами задержали на границе Украины - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Четыре автобуса с уклонистами задержали на границе Украины

На границе Украины и Приднестровья задержали четыре микроавтобуса, в которых 47 украинских мужчин пытались сбежать от призыва в ВСУ. Об этом сообщает служба... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T18:29

2025-01-22T18:29

2025-01-22T18:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. На границе Украины и Приднестровья задержали четыре микроавтобуса, в которых 47 украинских мужчин пытались сбежать от призыва в ВСУ. Об этом сообщает служба безопасности Украины.Уклонистов сопровождали девять организаторов выезда за границу. Они задержаны.Служба внешней разведки РФ ранее сообщала, что на Украине готовятся снизить возраст мобилизации до 18 лет по требованию США. На данный момент всеобщая мобилизация на Украине предусматривает призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет (в апреле 2024 года минимальный возраст мобилизации был снижен с 27 лет), при этом военнообязанные не могут выехать за границу с 18 лет. По желанию украинцы с 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины.Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко ранее приводил данные, что с февраля 2022 года при попытке незаконно пересечь границу погибли более 40 уклонистов. За сутки украинские правоохранители задерживают до десяти нарушителей границы, спасающихся от мобилизации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Греб подальше от фронта: уклонист бежал с Украины на резиновой лодкеСпасал племянника: украинец с пистолетом напал на военкомовНа Украине цыгане устроили бунт против силовой мобилизации

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одесская область

приднестровье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, одесская область, приднестровье, сбу (служба безопасности украины), в мире, всу (вооруженные силы украины), общество, новости