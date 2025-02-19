https://crimea.ria.ru/20250219/krymskie-rayonnye-bolnitsy-poluchat-novoe-medoborudovanie-1144321866.html

Крымские районные больницы получат новое медоборудование

Крымские районные больницы получат новое медоборудование - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Крымские районные больницы получат новое медоборудование

Нижнегорская, Старокрымская, Советская районные больницы получат новое оборудование. Об этом в среду сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T19:45

2025-02-19T19:45

2025-02-19T19:30

сергей аксенов

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Нижнегорская, Старокрымская, Советская районные больницы получат новое оборудование. Об этом в среду сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава республики поручил организовать работу медучреждений так, чтобы пациенты только в исключительных случаях выезжали за пределы муниципалитетов на прием к узким специалистам. Для этого необходимо использовать имеющиеся возможности современных коммуникационных технологий и такая практика, по его словам, уже применяется. В частности, на базе Советской районной больницы, где сейчас ведут капремонт помещений и монтаж оборудования для создания "умной" операционной.Председателю республиканского Сомина Николаю Воробьеву проучено оценить возможность ремонта ряда отделений городских и районных больниц, директору компании "Крымавтодор" Максиму Демину – ремонта дорожного покрытия территорий медучреждений.Накануне Аксенов также пообещал в ближайшее время решить вопрос ремонта медицинского оборудования, а также закупки нового в основные медучреждения республики. В частности, речь о Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени Ефетова, Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи № 6, Республиканской клинической больнице им. Семашко и других медучреждениях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил минздраву решить проблему очередей на обследованиеМассовое увольнение врачей "скорой" в Симферополе – новый фейкРазвитие санаторно-курортного комплекса Крыма: что есть и чего не хватает

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, медицина, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе