https://crimea.ria.ru/20250219/putin-otvetil-na-vopros-o-vozmozhnoy-vstreche-s-trampom-1144320877.html

Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Трампом

Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Трампом - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть желание встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, но этот саммит следует подготовить, чтобы РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T17:35

2025-02-19T17:35

2025-02-19T17:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть желание встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, но этот саммит следует подготовить, чтобы был результат.По словам Путина, подготовка такой встречи займет определенное время."Сколько потребуется времени, я сейчас не готов ответить. У нас есть желание провести такую встречу, но нужно ее подготовить, с тем чтобы был результат", – добавил президент РФ.18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы возобновить работу по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), дональд трамп, россия, сша, политика, сотрудничество, в мире