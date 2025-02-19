Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Трампом
Путин заявил о желании встретиться с Трампом
17:35 19.02.2025 (обновлено: 17:40 19.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть желание встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, но этот саммит следует подготовить, чтобы был результат.
"С удовольствием с ним (Трампом – ред.) встречусь... Но мы находимся в таком положении, что недостаточно встретиться, чтобы чай или кофе попить, посидеть, поговорить о будущем. Нужно добиться того, чтобы наши команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так для России, в том числе на украинском треке и не только, чтобы выйти на приемлемые для обеих сторон решения. А это непростая задача", – сказал российский лидер журналистам.
По словам Путина, подготовка такой встречи займет определенное время.
"Сколько потребуется времени, я сейчас не готов ответить. У нас есть желание провести такую встречу, но нужно ее подготовить, с тем чтобы был результат", – добавил президент РФ.
18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.
Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы возобновить работу по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.
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