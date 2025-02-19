https://crimea.ria.ru/20250219/chetyre-cheloveka-pogibli-na-khersonschine-pri-obstrelakh-vsu-1144316951.html

Четыре человека погибли на Херсонщине при обстрелах ВСУ

Четыре человека погибли на Херсонщине при обстрелах ВСУ - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Четыре человека погибли на Херсонщине при обстрелах ВСУ

Боевики вооруженных формирований Украины вторые сутки обстреливают Голую Пристань в Херсонской области, в результате ударов погибли четыре мирных жителя и один... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T16:36

2025-02-19T16:36

2025-02-19T16:41

владимир сальдо

новости

херсонская область

происшествия

скорая помощь

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Боевики вооруженных формирований Украины вторые сутки обстреливают Голую Пристань в Херсонской области, в результате ударов погибли четыре мирных жителя и один ранен. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.ВСУ обстреляли и другие населенные пункты Херсонщины. Четыре женщины получили ранения в результате ударов по Алешкам и Каховке, а Новой Каховке ранен мужчина. Пострадавшие женщины госпитализированы, мужчине медпомощь оказана на месте.В Новой Каховке враг дроном типа "Баба-Яга" нанес удар по АЗС. В результате сгорел резервуар с автогазом и два автомобиля. В Каховке повреждены жилой дом и личный автомобиль.Также киевские боевики обстреляли Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Новую Маяку, Пролетарку, Старую Збурьевку. Пострадавших не было, добавил Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по мирным жителям Донбасса – ранены четыре человекаВ Белгородской области в результате удара ВСУ погибла женщинаДве девочки и четверо взрослых ранены при атаке по центру Горловки

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, новости, херсонская область, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу