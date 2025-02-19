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Четыре человека погибли на Херсонщине при обстрелах ВСУ
Четыре человека погибли на Херсонщине при обстрелах ВСУ - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Четыре человека погибли на Херсонщине при обстрелах ВСУ
Боевики вооруженных формирований Украины вторые сутки обстреливают Голую Пристань в Херсонской области, в результате ударов погибли четыре мирных жителя и один... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T16:36
2025-02-19T16:36
2025-02-19T16:41
владимир сальдо
новости
херсонская область
происшествия
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Боевики вооруженных формирований Украины вторые сутки обстреливают Голую Пристань в Херсонской области, в результате ударов погибли четыре мирных жителя и один ранен. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.ВСУ обстреляли и другие населенные пункты Херсонщины. Четыре женщины получили ранения в результате ударов по Алешкам и Каховке, а Новой Каховке ранен мужчина. Пострадавшие женщины госпитализированы, мужчине медпомощь оказана на месте.В Новой Каховке враг дроном типа "Баба-Яга" нанес удар по АЗС. В результате сгорел резервуар с автогазом и два автомобиля. В Каховке повреждены жилой дом и личный автомобиль.Также киевские боевики обстреляли Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Новую Маяку, Пролетарку, Старую Збурьевку. Пострадавших не было, добавил Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по мирным жителям Донбасса – ранены четыре человекаВ Белгородской области в результате удара ВСУ погибла женщинаДве девочки и четверо взрослых ранены при атаке по центру Горловки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, новости, херсонская область, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Четыре человека погибли на Херсонщине при обстрелах ВСУ
Четыре мирных жителя погибли при обстрелах ВСУ Херсонской области
16:36 19.02.2025 (обновлено: 16:41 19.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Боевики вооруженных формирований Украины вторые сутки обстреливают Голую Пристань в Херсонской области, в результате ударов погибли четыре мирных жителя и один ранен. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Вчера и сегодня противник с особой бесчеловечностью обстреливает Голую Пристань. Погибли четверо мирных жителей — двое мужчин и две женщины. Один человек ранен", – говорится в сообщении.
ВСУ обстреляли и другие населенные пункты Херсонщины. Четыре женщины получили ранения в результате ударов по Алешкам и Каховке, а Новой Каховке ранен мужчина. Пострадавшие женщины госпитализированы, мужчине медпомощь оказана на месте.
В Новой Каховке враг дроном типа "Баба-Яга" нанес удар
по АЗС. В результате сгорел резервуар с автогазом и два автомобиля. В Каховке повреждены жилой дом и личный автомобиль.
Также киевские боевики обстреляли Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Новую Маяку, Пролетарку, Старую Збурьевку. Пострадавших не было, добавил Сальдо.
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