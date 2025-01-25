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Офис Зеленского скоро объявит о мобилизации украинцев с 18 лет - РИА Новости Крым, 25.01.2025
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Офис Зеленского скоро объявит о мобилизации украинцев с 18 лет
Офис Зеленского скоро объявит о мобилизации украинцев с 18 лет - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Офис Зеленского скоро объявит о мобилизации украинцев с 18 лет
Офис Владимира Зеленского в ближайшие дни презентует изменения в законодательство, которые позволят призывать в ВСУ молодых мужчин от 18 до 25 лет. Об этом... РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T11:31
2025-01-25T11:31
новости
владимир зеленский
мобилизация на украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Офис Владимира Зеленского в ближайшие дни презентует изменения в законодательство, которые позволят призывать в ВСУ молодых мужчин от 18 до 25 лет. Об этом сообщил советник военного департамента офиса Зеленского Николай Щур.Как уточнил Щур, речь идет о так называемых "добровольных контрактах" для молодых украинцев в возрасте от 18 до 25 лет, которые не подлежат мобилизации. В контракт буду заложены различные финансовые и другие поощрения.Других подробностей пока не приводится. При этом, согласно действующему законодательству, любой украинцев в возрасте от 18 лет и так может пойти служить добровольцем в ВСУ. Поэтому некоторые украинские эксперты полагают, что данные нововведения призваны создать ширму для "добровольно-принудительной" мобилизации молодых украинцев до 25 лет, на чем настаивают западные союзники киевского режима.В начале января Служба внешней разведки РФ сообщила, что на Украине готовятся снизить возраст мобилизации до 18 лет по требованию США.Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что нынешняя мобилизация не покрывает потребности Вооруженных сил Украины в живой силе, и необходимо увеличить количество личного состава в механизированных бригадах.Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что руководству Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. По его словам, проблема с личным составом в ВСУ является "предметом острого беспокойства", которую Украине "нужно решить". Он добавил, что "стабилизация линии фронта позволит вступить в те или иные договоренности".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине грозит женский бунт: когда Киев начнет мобилизацию 18-летнихВ ВСУ назвали количество разыскиваемых уклонистов от мобилизацииГреб подальше от фронта: уклонист бежал с Украины на резиновой лодке
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новости, владимир зеленский, мобилизация на украине, украина, всу (вооруженные силы украины)
Офис Зеленского скоро объявит о мобилизации украинцев с 18 лет

Офис Зеленского анонсировал "добровольные контракты" с ВСУ для украинцев с 18 лет

11:31 25.01.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир Зеленский перед военными ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский перед военными ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Офис Владимира Зеленского в ближайшие дни презентует изменения в законодательство, которые позволят призывать в ВСУ молодых мужчин от 18 до 25 лет. Об этом сообщил советник военного департамента офиса Зеленского Николай Щур.
"Будет целый комплекс изменений и к законодательству, и к указам президента. Предполагается внесение разного уровня изменений в документы. Думаю, в ближайшие дни будет презентация. Сейчас согласовываются технические детали, что-то еще может измениться", - приводят его слова украинские СМИ.
Как уточнил Щур, речь идет о так называемых "добровольных контрактах" для молодых украинцев в возрасте от 18 до 25 лет, которые не подлежат мобилизации. В контракт буду заложены различные финансовые и другие поощрения.
Других подробностей пока не приводится. При этом, согласно действующему законодательству, любой украинцев в возрасте от 18 лет и так может пойти служить добровольцем в ВСУ. Поэтому некоторые украинские эксперты полагают, что данные нововведения призваны создать ширму для "добровольно-принудительной" мобилизации молодых украинцев до 25 лет, на чем настаивают западные союзники киевского режима.
В начале января Служба внешней разведки РФ сообщила, что на Украине готовятся снизить возраст мобилизации до 18 лет по требованию США.
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что нынешняя мобилизация не покрывает потребности Вооруженных сил Украины в живой силе, и необходимо увеличить количество личного состава в механизированных бригадах.
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что руководству Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. По его словам, проблема с личным составом в ВСУ является "предметом острого беспокойства", которую Украине "нужно решить". Он добавил, что "стабилизация линии фронта позволит вступить в те или иные договоренности".
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