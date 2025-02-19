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Герои среди вас: как ветераны учат молодежь любить Родину - РИА Новости Крым, 19.02.2025
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Герои среди вас: как ветераны учат молодежь любить Родину
Герои среди вас: как ветераны учат молодежь любить Родину - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Герои среди вас: как ветераны учат молодежь любить Родину
Для каждого возраста для воспитания патриотизма должны быть предусмотрены свои мероприятия, необходимо пользоваться самыми современными методами, чтобы это... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T21:05
2025-02-19T21:05
новости крыма
владимир трегуб
фонд "защитники отечества"
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Для каждого возраста для воспитания патриотизма должны быть предусмотрены свои мероприятия, необходимо пользоваться самыми современными методами, чтобы это воспитание было доходчивым. В этом уверен руководитель регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб."Каждое поколение должно быть вовлечено с детского садика, но для каждого возраста должен быть свой контент", – высказал он свое мнение в ходе видеомоста, приуроченного к 80-летию Великой Победы, "Герои прошлого и настоящего: параллели, объединяющие Россию", который прошел в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.По мнению Трегуба, государство в настоящее время активно занимается тем, что создает патриотический продукт для всех возрастов и слоев населения. К примеру, активно развивается музыкальное искусство – в стилях и направлениях, близких молодежи.Он подчеркнул, что в качестве патриотического контента создаются в том числе и фильмы, и видеоигры, и ролики для соцсетей. Трегуб отметил важность того, что в настоящее время в школе на классных часах учитель не просто рассказывает о делах минувших дней и подвигах прошлого, а сами бойцы приходят к ребятам в классы."Приходят современные герои, те, кто пару лет тому учились в этой школе, а теперь у них вся грудь в наградах. А ведь они были такими же учениками этой школы всего пару лет назад. Своим примером он показывают – герои среди нас", – сказал он.В свою очередь присутствующий на видеомосте ветеран боевых действий Вячеслав Куроптев подчеркнул, что самый сложный для патриотического воспитания возраст - 16-17 лет, но и в этих случаях помогает личный пример руководителя той или иной патриотической секции и участников СВО, также присутствующих на занятиях – почти ровесников учащихся."Я пытаюсь убедить их на принципе "делай как я", то есть личным примером. И я считаю, что нужно применять больше практики", – сказал ветеран, основываясь на собственном педагогическом опыте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подчеркнули роль педагогов в формировании будущего РоссииОпыт Крыма и "Артека" поможет Херсонщине воспитывать молодежь"Потрясающая акция в любимом Крыму": Шарапова о "Мы - наследники Победы"
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, владимир трегуб, фонд "защитники отечества", крым, общество
Герои среди вас: как ветераны учат молодежь любить Родину

Россия активно создает новый патриотический контент в соцсетях

21:05 19.02.2025
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкВетераны СВО
Ветераны СВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Виталий Невар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Для каждого возраста для воспитания патриотизма должны быть предусмотрены свои мероприятия, необходимо пользоваться самыми современными методами, чтобы это воспитание было доходчивым. В этом уверен руководитель регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.
"Каждое поколение должно быть вовлечено с детского садика, но для каждого возраста должен быть свой контент", – высказал он свое мнение в ходе видеомоста, приуроченного к 80-летию Великой Победы, "Герои прошлого и настоящего: параллели, объединяющие Россию", который прошел в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
По мнению Трегуба, государство в настоящее время активно занимается тем, что создает патриотический продукт для всех возрастов и слоев населения. К примеру, активно развивается музыкальное искусство – в стилях и направлениях, близких молодежи.

"Правильно, что блокируются запрещенные в РФ социальные сети и вредоносные программы, но должен быть наш российский контент. Надо заполнить пустоту. То, что мы забрали, мы должны и дать, только свое, родное", – сказал Трегуб.

Он подчеркнул, что в качестве патриотического контента создаются в том числе и фильмы, и видеоигры, и ролики для соцсетей. Трегуб отметил важность того, что в настоящее время в школе на классных часах учитель не просто рассказывает о делах минувших дней и подвигах прошлого, а сами бойцы приходят к ребятам в классы.
"Приходят современные герои, те, кто пару лет тому учились в этой школе, а теперь у них вся грудь в наградах. А ведь они были такими же учениками этой школы всего пару лет назад. Своим примером он показывают – герои среди нас", – сказал он.
В свою очередь присутствующий на видеомосте ветеран боевых действий Вячеслав Куроптев подчеркнул, что самый сложный для патриотического воспитания возраст - 16-17 лет, но и в этих случаях помогает личный пример руководителя той или иной патриотической секции и участников СВО, также присутствующих на занятиях – почти ровесников учащихся.
"Я пытаюсь убедить их на принципе "делай как я", то есть личным примером. И я считаю, что нужно применять больше практики", – сказал ветеран, основываясь на собственном педагогическом опыте.
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Новости КрымаВладимир ТрегубФонд "Защитники Отечества"КрымОбщество
 
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