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В Крыму пресекли канал продажи мошеннических сим-карт

В Крыму пресекли канал продажи мошеннических сим-карт - РИА Новости Крым, 19.02.2025

В Крыму пресекли канал продажи мошеннических сим-карт

В Крыму задержаны продавцы сим-карт с фиктивными данными для создания фейковых аккаунтов. Об этом сообщает в среду УФСБ России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T18:31

2025-02-19T18:31

2025-02-19T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Крыму задержаны продавцы сим-карт с фиктивными данными для создания фейковых аккаунтов. Об этом сообщает в среду УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, реализация незаконных сим-карт была организована преступной группой. Участники нелегального бизнеса вносили в биллинг фиктивные сведения о владельцах таких карт, что позволяло создавать фейковые аккаунты и использовать их в противоправной деятельности. Всего с 2023 по 2024 год выявлено более тысячи таких фактов. В отношении дилера и его сотрудников открыты уголовные дела. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники придумали фейковый сайт для обмана студентовКрымчане отдали мошенникам 60 млн рублей за месяц

https://crimea.ria.ru/20250214/v-whatsapp-rasprostranyaetsya-opasnyy-troyan-graphite-1144180308.html

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