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"Истерика неуместна": Путин о реакции Зеленского на переговоры РФ и США - РИА Новости Крым, 19.02.2025
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"Истерика неуместна": Путин о реакции Зеленского на переговоры РФ и США
"Истерика неуместна": Путин о реакции Зеленского на переговоры РФ и США - РИА Новости Крым, 19.02.2025
"Истерика неуместна": Путин о реакции Зеленского на переговоры РФ и США
Истерика руководства киевского режима по поводу отсутствия Украины за столом российско-американских переговоров неуместна, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T17:46
2025-02-19T17:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Истерика руководства киевского режима по поводу отсутствия Украины за столом российско-американских переговоров неуместна, заявил президент РФ Владимир Путин.По словам Путина, США исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины."Никто Украину из этого процесса не исключает. Поэтому нет оснований для такой реакции на российско-американскую встречу", – подчеркнул президент РФ.18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы возобновить работу по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.Зеленский накануне российско-американских переговоров заявил, что Украина не будет в них участвовать и не признает любые договоренности по урегулированию конфликта, достигнутые там.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о возможной встрече с ТрампомЗеленский ответил Трампу о возврате $500 миллиардовЗачем Трампу выборы на Украине
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владимир путин (политик), россия, новости, мнения, сша, политика, украина
"Истерика неуместна": Путин о реакции Зеленского на переговоры РФ и США

Путин назвал неуместной истерику Киева из-за неучастия Украины в переговорах РФ и США

17:46 19.02.2025 (обновлено: 17:53 19.02.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Истерика руководства киевского режима по поводу отсутствия Украины за столом российско-американских переговоров неуместна, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все подзабыли, наверное, а я напомню, что ровно через год, в феврале 2026 года, заканчивается действие договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Они что (представители Украины – ред.), хотят сидеть здесь за столом переговоров и быть посредниками между Россией и Соединенными Штатами? Ну, наверное, нет. Зачем истерить-то? Истерика неуместна", – сказал российский лидер журналистам.
По словам Путина, США исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины.
"Никто Украину из этого процесса не исключает. Поэтому нет оснований для такой реакции на российско-американскую встречу", – подчеркнул президент РФ.
18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.
Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы возобновить работу по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.
Зеленский накануне российско-американских переговоров заявил, что Украина не будет в них участвовать и не признает любые договоренности по урегулированию конфликта, достигнутые там.
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