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Трамп обвинил Зеленского в диктатуре и предупредил о потере страны - РИА Новости Крым, 19.02.2025
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Трамп обвинил Зеленского в диктатуре и предупредил о потере страны
Трамп обвинил Зеленского в диктатуре и предупредил о потере страны - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Трамп обвинил Зеленского в диктатуре и предупредил о потере страны
Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды. Об этом... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T19:12
2025-02-19T19:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды. Об этом американский лидер написал в соцсети TRUTH Social.Президент США посоветовал Зеленскому поторопиться с проведением выборов, "иначе у него не останется страны".По словам американского лидера, "имевший скромный успех юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов, чтобы участвовать в войне, которую он не смог бы выиграть, которой не нужно было начинаться".Трамп подчеркнул, что США потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, при этом "европейские деньги гарантированы, а США из-за Байдена "не получат ничего взамен".По словам Трампа, Джо Байден "даже не пытался", а Европа "не смогла принести мир"."Зеленский, вероятно, хочет, чтобы "финансовый поток" продолжался. Я люблю Украину, но Зеленский плохо справляется работой", – подытожил Трамп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дональд трамп, новости, сша, политика, украина, выборы, владимир зеленский
Трамп обвинил Зеленского в диктатуре и предупредил о потере страны

Трамп назвал Зеленского диктатором и обвинил в желании продолжать конфликт ради выгоды

19:12 19.02.2025 (обновлено: 19:28 19.02.2025)
 
© AP Photo PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo Pool
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды. Об этом американский лидер написал в соцсети TRUTH Social.
"Он (Зеленский – ред.) отказывается проводить выборы, его поддержка в украинских опросах крайне низка, и единственное, что он действительно умел делать, – это играть на слабостях (экс-президента США Джо) Байдена. Диктатор без выборов", – цитирует РИА Новости пост Трампа.
Президент США посоветовал Зеленскому поторопиться с проведением выборов, "иначе у него не останется страны".
По словам американского лидера, "имевший скромный успех юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов, чтобы участвовать в войне, которую он не смог бы выиграть, которой не нужно было начинаться".
Трамп подчеркнул, что США потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, при этом "европейские деньги гарантированы, а США из-за Байдена "не получат ничего взамен".
"Зеленский признает, что половина денег, которые мы ему отправили, "пропала". Он отказывается проводить выборы, его рейтинги в украинских опросах очень низкие, а единственное, в чем он преуспел – это в том, чтобы "играть" на Байдене, как на скрипке", – отметил президент Соединенных Штатов.
По словам Трампа, Джо Байден "даже не пытался", а Европа "не смогла принести мир".
"Зеленский, вероятно, хочет, чтобы "финансовый поток" продолжался. Я люблю Украину, но Зеленский плохо справляется работой", – подытожил Трамп.
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