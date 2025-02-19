https://crimea.ria.ru/20250219/tramp-obvinil-zelenskogo-v-diktature-i-zhelanii-prodolzhat-konflikt-1144325396.html

Трамп обвинил Зеленского в диктатуре и предупредил о потере страны

Трамп обвинил Зеленского в диктатуре и предупредил о потере страны - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Трамп обвинил Зеленского в диктатуре и предупредил о потере страны

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды. Об этом... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T19:12

2025-02-19T19:12

2025-02-19T19:28

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выборы

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды. Об этом американский лидер написал в соцсети TRUTH Social.Президент США посоветовал Зеленскому поторопиться с проведением выборов, "иначе у него не останется страны".По словам американского лидера, "имевший скромный успех юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов, чтобы участвовать в войне, которую он не смог бы выиграть, которой не нужно было начинаться".Трамп подчеркнул, что США потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, при этом "европейские деньги гарантированы, а США из-за Байдена "не получат ничего взамен".По словам Трампа, Джо Байден "даже не пытался", а Европа "не смогла принести мир"."Зеленский, вероятно, хочет, чтобы "финансовый поток" продолжался. Я люблю Украину, но Зеленский плохо справляется работой", – подытожил Трамп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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дональд трамп, новости, сша, политика, украина, выборы, владимир зеленский