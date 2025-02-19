https://crimea.ria.ru/20250219/esche-dve-redaktsii-mediagruppy-rossiya-segodnya-otkroyutsya-v-stranakh-afriki-1144321326.html

Еще две редакции медиагруппы "Россия сегодня" откроются в странах Африки

Еще две редакции медиагруппы "Россия сегодня" откроются в странах Африки - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Еще две редакции медиагруппы "Россия сегодня" откроются в странах Африки

Редакционные центры международного информационного агентства и радио Sputnik откроются в ЮАР и, вероятно, в Танзании. Вещать они будут на местных языках. Об... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T20:33

2025-02-19T20:33

2025-02-19T20:33

радио sputnik

новости

дмитрий киселев

в мире

миа "россия сегодня"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Редакционные центры международного информационного агентства и радио Sputnik откроются в ЮАР и, вероятно, в Танзании. Вещать они будут на местных языках. Об этом сообщил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, передают РИА Новости.Киселев напомнил, что радиостанция Sputnik уже активно работает на африканском континенте: в Нигерии, Ботсване, Камеруне, Замбии, Гвинее, Мали трансляции ведутся на английском и французском."Sputnik – член Африканского вещательного союза и лауреат журналистских премий. То есть это серьезная профессиональная история", – подчеркнул гендиректор медиагруппы "Россия сегодня".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

радио sputnik, новости, дмитрий киселев, в мире, миа "россия сегодня"