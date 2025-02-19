https://crimea.ria.ru/20250219/esche-dve-redaktsii-mediagruppy-rossiya-segodnya-otkroyutsya-v-stranakh-afriki-1144321326.html
Еще две редакции медиагруппы "Россия сегодня" откроются в странах Африки
Еще две редакции медиагруппы "Россия сегодня" откроются в странах Африки - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Еще две редакции медиагруппы "Россия сегодня" откроются в странах Африки
Редакционные центры международного информационного агентства и радио Sputnik откроются в ЮАР и, вероятно, в Танзании. Вещать они будут на местных языках. Об... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T20:33
2025-02-19T20:33
2025-02-19T20:33
радио sputnik
новости
дмитрий киселев
в мире
миа "россия сегодня"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Редакционные центры международного информационного агентства и радио Sputnik откроются в ЮАР и, вероятно, в Танзании. Вещать они будут на местных языках. Об этом сообщил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, передают РИА Новости.Киселев напомнил, что радиостанция Sputnik уже активно работает на африканском континенте: в Нигерии, Ботсване, Камеруне, Замбии, Гвинее, Мали трансляции ведутся на английском и французском."Sputnik – член Африканского вещательного союза и лауреат журналистских премий. То есть это серьезная профессиональная история", – подчеркнул гендиректор медиагруппы "Россия сегодня".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
радио sputnik, новости, дмитрий киселев, в мире, миа "россия сегодня"
Еще две редакции медиагруппы "Россия сегодня" откроются в странах Африки
Две редакции радио Sputnik откроются в ЮАР и Танзании – Дмитрий Киселев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Редакционные центры международного информационного агентства и радио Sputnik откроются в ЮАР и, вероятно, в Танзании. Вещать они будут на местных языках. Об этом сообщил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, передают РИА Новости.
"Мы планируем создать редакционные центры в ЮАР и, наверное, в Танзании: на языках суахили и хауса. Это два языка, на которых еще по 100 миллионов африканцев разговаривает. То есть это уважение, фактически, к местной культуре, признание многоцветности мира", – сказал Киселев журналистам перед открытием редакционного хаба Sputnik в Аддис-Абебе, столице Эфиопии.
Киселев напомнил, что радиостанция Sputnik уже активно работает на африканском континенте: в Нигерии, Ботсване, Камеруне, Замбии, Гвинее, Мали трансляции ведутся на английском и французском.
"Sputnik – член Африканского вещательного союза и лауреат журналистских премий. То есть это серьезная профессиональная история", – подчеркнул гендиректор медиагруппы "Россия сегодня".
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