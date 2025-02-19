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Арина Шарапова показала в Симферополе фильм "Культурный код Россия 2.0" - РИА Новости Крым, 19.02.2025
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Арина Шарапова показала в Симферополе фильм "Культурный код Россия 2.0"
Арина Шарапова показала в Симферополе фильм "Культурный код Россия 2.0" - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Арина Шарапова показала в Симферополе фильм "Культурный код Россия 2.0"
Великие люди России всегда гордились своим Отечеством, любили его и боролись за свою страну, поэтому так важно сохранить культурный код, традиционные... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T17:26
2025-02-19T17:51
арина шарапова
кфу (крымский федеральный университет)
симферополь
новости крыма
крым
общество
культура
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Великие люди России всегда гордились своим Отечеством, любили его и боролись за свою страну, поэтому так важно сохранить культурный код, традиционные культурно-нравственные ценности. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказала телеведущая Арина Шарапова, отметив, что не может без Крыма, и что крымская молодежь ей нужна как воздух.Студенты КФУ им. В.И. Вернадского в Симферополе стали первыми, кто в полном объеме посмотрел документальный фильм из цикла "#КультурныйКод. Россия. 2:0: киномозаика традиционных духовно-нравственных ценностей", презентованный известной телеведущей, автором и гендиректором проекта. Новый фильм вышел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив."Целевая аудитория нашего фильма – это молодежь. Нашей фокус-группой тоже была молодежь, она реагировала. Соответственно, такие же ребята мне просто как воздух были нужны и здесь, в Крыму. Я не могу без Крыма. Культурный код – это та часть жизни, которую важно сохранять. Все герои нашего фильма жили на основе культурного кода, невероятной гордости за Отечеству, любви к Отечеству и бесконечной борьбы за свою страну. И мне кажется, что это есть и сегодня", – сказала Шарапова корреспонденту РИА Новости Крым.Студентам показали 10 небольших документально-игровых роликов, посвященных уникальным людям и великим именам России, у которых в этом году отмечаются различные даты связанных с ними событий. Например, 20 ноября исполнится 100 лет со дня рождения великой балерины Майи Плисецкой. Также в этом году отметит 100-летие легендарный детский лагерь "Артек". Авторы проекта решили напомнить, что его создал Зиновий Соловьев. В молодой России он был главным санитарным врачом. Также героями фильма стали художник Алексей Боголюбов, главный дирижер Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета Карл Элиасберг, реформатор Петр Столыпин, ботаник Андрей Бекетов, актер Михаил Пуговкин, хирург Николай Пирогов, математик Софья Ковалевская.Также она уточнила, что фильм сделан, в том числе, при помощи искусственного интеллекта и современных технологий.Отвечая на вопрос РИА Новости Крым, готова ли современная молодежь воспринимать истории о великих людях нашей страны, чтобы глубже разобраться в вопросах собственного понимания принадлежности к культуре и традициям России, Шарапова сказала: "Мне и самой это интересно узнать. Интересно будет сделать такой соцопрос, в какой степени они готовы. Хороший вопрос. Будем узнавать обязательно. Это - цель фильма".По словам Шараповой, в современной России также есть великие личности, уникальные люди, о которых нужно рассказывать, чтобы о них знали, чтобы ими гордились."Если все сложится так, как как я вижу, то впереди у нас работа над проектом "17 героев нашего времени". Это в перспективе", – поделилась Шарапова планами.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Время шедевров": Юрий Башмет о молодежи, музыке и спецоперацииМайданов: артисты с дешевой музыкой останутся в прошломКогда в Крым вернется большое кино – ответ Машкова
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арина шарапова, кфу (крымский федеральный университет), симферополь, новости крыма, крым, общество, культура, наука и технологии
Арина Шарапова показала в Симферополе фильм "Культурный код Россия 2.0"

Телеведущая Арина Шарапова презентовала в Симферополе фильм "Культурный код Россия 2.0"

17:26 19.02.2025 (обновлено: 17:51 19.02.2025)
 
© РИА Новости КрымТелеведущая Арина Шарапова презентовала в Симферополе фильм "Культурный код Россия 2.0"
Телеведущая Арина Шарапова презентовала в Симферополе фильм Культурный код Россия 2.0 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Великие люди России всегда гордились своим Отечеством, любили его и боролись за свою страну, поэтому так важно сохранить культурный код, традиционные культурно-нравственные ценности. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказала телеведущая Арина Шарапова, отметив, что не может без Крыма, и что крымская молодежь ей нужна как воздух.
Студенты КФУ им. В.И. Вернадского в Симферополе стали первыми, кто в полном объеме посмотрел документальный фильм из цикла "#КультурныйКод. Россия. 2:0: киномозаика традиционных духовно-нравственных ценностей", презентованный известной телеведущей, автором и гендиректором проекта. Новый фильм вышел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
"Целевая аудитория нашего фильма – это молодежь. Нашей фокус-группой тоже была молодежь, она реагировала. Соответственно, такие же ребята мне просто как воздух были нужны и здесь, в Крыму. Я не могу без Крыма. Культурный код – это та часть жизни, которую важно сохранять. Все герои нашего фильма жили на основе культурного кода, невероятной гордости за Отечеству, любви к Отечеству и бесконечной борьбы за свою страну. И мне кажется, что это есть и сегодня", – сказала Шарапова корреспонденту РИА Новости Крым.
Студентам показали 10 небольших документально-игровых роликов, посвященных уникальным людям и великим именам России, у которых в этом году отмечаются различные даты связанных с ними событий. Например, 20 ноября исполнится 100 лет со дня рождения великой балерины Майи Плисецкой. Также в этом году отметит 100-летие легендарный детский лагерь "Артек". Авторы проекта решили напомнить, что его создал Зиновий Соловьев. В молодой России он был главным санитарным врачом. Также героями фильма стали художник Алексей Боголюбов, главный дирижер Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета Карл Элиасберг, реформатор Петр Столыпин, ботаник Андрей Бекетов, актер Михаил Пуговкин, хирург Николай Пирогов, математик Софья Ковалевская.

"Главное, что объединяет этих десять человек – это любовь к своей стране. Они, не стесняясь говорили: "Я люблю Россию!". Они не стеснялись этих слов, они произносили эти слова, они писали эти слова на бумаге", – сказала Шарапова.

Также она уточнила, что фильм сделан, в том числе, при помощи искусственного интеллекта и современных технологий.
Отвечая на вопрос РИА Новости Крым, готова ли современная молодежь воспринимать истории о великих людях нашей страны, чтобы глубже разобраться в вопросах собственного понимания принадлежности к культуре и традициям России, Шарапова сказала: "Мне и самой это интересно узнать. Интересно будет сделать такой соцопрос, в какой степени они готовы. Хороший вопрос. Будем узнавать обязательно. Это - цель фильма".
По словам Шараповой, в современной России также есть великие личности, уникальные люди, о которых нужно рассказывать, чтобы о них знали, чтобы ими гордились.
"Если все сложится так, как как я вижу, то впереди у нас работа над проектом "17 героев нашего времени". Это в перспективе", – поделилась Шарапова планами.
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Арина ШараповаКФУ (Крымский федеральный университет)СимферопольНовости КрымаКрымОбществоКультураНаука и технологии
 
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