https://crimea.ria.ru/20250130/vsu-kazhdyy-mesyats-teryayut-okolo-50-tysyach-voennykh-1143801443.html

ВСУ каждый месяц теряют около 50 тысяч военных

ВСУ каждый месяц теряют около 50 тысяч военных - РИА Новости Крым, 30.01.2025

ВСУ каждый месяц теряют около 50 тысяч военных

Украинская армия в течение полугода ежемесячно теряет около 50 тысяч солдат в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T12:21

2025-01-30T12:21

2025-01-30T12:43

министерство обороны рф

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

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мобилизация на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Украинская армия в течение полугода ежемесячно теряет около 50 тысяч солдат в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.При этом численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом "активизации" по всей Украине так называемой "уличной мобилизации", уже около полугода не превышает 30 тысяч человек в месяц. Мобилизованных украинцев без соответствующей подготовки направляют на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности ВСУ. добавили в военном ведомстве.За минувшую неделю Киев потерял 12 815 боевиков, еще 17 украинских военных сдались в плен.Активными действиями российских подразделений за неделю освобождены освобождены населенные пункты Новоегоровка Луганской Народной Республики и Западное Харьковской области, Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое, Времевка, Тимофеевка и Шевченко Донецкой Народной Республики, сообщалось ранее.На этой неделе под российский контроль перешли Новоелизаветовка, Двуречная, Николаево-Дарьино, Великая Новоселка и Зеленое.28 января президент России Владимир Путин сообщил, что в случае прекращения военной помощи Украине со стороны Запада, конфликт закончится через месяц-два.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, вооруженные силы россии, мобилизация на украине