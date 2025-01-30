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ВСУ каждый месяц теряют около 50 тысяч военных - РИА Новости Крым, 30.01.2025
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ВСУ каждый месяц теряют около 50 тысяч военных
ВСУ каждый месяц теряют около 50 тысяч военных - РИА Новости Крым, 30.01.2025
ВСУ каждый месяц теряют около 50 тысяч военных
Украинская армия в течение полугода ежемесячно теряет около 50 тысяч солдат в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T12:21
2025-01-30T12:43
министерство обороны рф
потери всу
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Украинская армия в течение полугода ежемесячно теряет около 50 тысяч солдат в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.При этом численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом "активизации" по всей Украине так называемой "уличной мобилизации", уже около полугода не превышает 30 тысяч человек в месяц. Мобилизованных украинцев без соответствующей подготовки направляют на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности ВСУ. добавили в военном ведомстве.За минувшую неделю Киев потерял 12 815 боевиков, еще 17 украинских военных сдались в плен.Активными действиями российских подразделений за неделю освобождены освобождены населенные пункты Новоегоровка Луганской Народной Республики и Западное Харьковской области, Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое, Времевка, Тимофеевка и Шевченко Донецкой Народной Республики, сообщалось ранее.На этой неделе под российский контроль перешли Новоелизаветовка, Двуречная, Николаево-Дарьино, Великая Новоселка и Зеленое.28 января президент России Владимир Путин сообщил, что в случае прекращения военной помощи Украине со стороны Запада, конфликт закончится через месяц-два.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, вооруженные силы россии, мобилизация на украине
ВСУ каждый месяц теряют около 50 тысяч военных

Потери ВСУ ежемесячно составляют около 50 тысяч человек – Минобороны

12:21 30.01.2025 (обновлено: 12:43 30.01.2025)
 
© AP Photo Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo Oleg Petrasiuk
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Украинская армия в течение полугода ежемесячно теряет около 50 тысяч солдат в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.
"За последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше (январь 2025 – 51 960 человек, декабрь 2024 – 48 470, ноябрь 2024 – 60 805 и т.д)", - сказано в сообщении.
При этом численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом "активизации" по всей Украине так называемой "уличной мобилизации", уже около полугода не превышает 30 тысяч человек в месяц.
Мобилизованных украинцев без соответствующей подготовки направляют на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности ВСУ. добавили в военном ведомстве.
За минувшую неделю Киев потерял 12 815 боевиков, еще 17 украинских военных сдались в плен.
Активными действиями российских подразделений за неделю освобождены освобождены населенные пункты Новоегоровка Луганской Народной Республики и Западное Харьковской области, Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое, Времевка, Тимофеевка и Шевченко Донецкой Народной Республики, сообщалось ранее.
На этой неделе под российский контроль перешли Новоелизаветовка, Двуречная, Николаево-Дарьино, Великая Новоселка и Зеленое.
28 января президент России Владимир Путин сообщил, что в случае прекращения военной помощи Украине со стороны Запада, конфликт закончится через месяц-два.
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Министерство обороны РФПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОВооруженные силы РоссииМобилизация на Украине
 
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