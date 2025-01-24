https://crimea.ria.ru/20250124/armiya-rossii-osvobodila-timofeevku-v-dnr-1143620404.html
Армия России освободила Тимофеевку в ДНР
Армия России освободила Тимофеевку в ДНР - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Армия России освободила Тимофеевку в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T12:12
2025-01-24T12:12
2025-01-24T13:43
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
донецкая народная республика (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/18/1143620948_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_33afbeb0ff3ea39bdc2f538a99ea9d09.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Потери понесли подразделения восьми механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии, трех бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. ВСУ потеряли свыше 4050 военнослужащих, два танка, 28 боевых бронированных машин, в том числе семь бронетранспортеров производства США, бронетранспортер финского производства, бронеавтомобиль VAB производства Франции и американская боевая бронированная машина HMMWV. Уничтожены 46 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывыЗеленский продолжает терять тысячи боевиков в сутки "Это уже не остановить": в США оценили наступление России на Украине
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/18/1143620948_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_491026ee8414c384444b093445502786.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , донецкая народная республика (днр)
Армия России освободила Тимофеевку в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Тимофеевку в ДНР
12:12 24.01.2025 (обновлено: 13:43 24.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое, Тимофеевка и Шевченко Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке за неделю.
Потери понесли подразделения восьми механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии, трех бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
ВСУ потеряли свыше 4050 военнослужащих, два танка, 28 боевых бронированных машин, в том числе семь бронетранспортеров производства США, бронетранспортер финского производства, бронеавтомобиль VAB производства Франции и американская боевая бронированная машина HMMWV. Уничтожены 46 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: