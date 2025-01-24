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Армия России освободила Тимофеевку в ДНР - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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Армия России освободила Тимофеевку в ДНР
Армия России освободила Тимофеевку в ДНР - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Армия России освободила Тимофеевку в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T12:12
2025-01-24T13:43
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Потери понесли подразделения восьми механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии, трех бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. ВСУ потеряли свыше 4050 военнослужащих, два танка, 28 боевых бронированных машин, в том числе семь бронетранспортеров производства США, бронетранспортер финского производства, бронеавтомобиль VAB производства Франции и американская боевая бронированная машина HMMWV. Уничтожены 46 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывыЗеленский продолжает терять тысячи боевиков в сутки "Это уже не остановить": в США оценили наступление России на Украине
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , донецкая народная республика (днр)
Армия России освободила Тимофеевку в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Тимофеевку в ДНР

12:12 24.01.2025 (обновлено: 13:43 24.01.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на одной из дорог на Красноармейском направлении СВО.
Военнослужащие на одной из дорог на Красноармейском направлении СВО. - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое, Тимофеевка и Шевченко Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке за неделю.

Потери понесли подразделения восьми механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии, трех бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
ВСУ потеряли свыше 4050 военнослужащих, два танка, 28 боевых бронированных машин, в том числе семь бронетранспортеров производства США, бронетранспортер финского производства, бронеавтомобиль VAB производства Франции и американская боевая бронированная машина HMMWV. Уничтожены 46 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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