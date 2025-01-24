https://crimea.ria.ru/20250124/armiya-rossii-osvobodila-timofeevku-v-dnr-1143620404.html

Армия России освободила Тимофеевку в ДНР

Армия России освободила Тимофеевку в ДНР - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Армия России освободила Тимофеевку в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T12:12

2025-01-24T12:12

2025-01-24T13:43

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

потери всу

донецкая народная республика (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/18/1143620948_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_33afbeb0ff3ea39bdc2f538a99ea9d09.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Потери понесли подразделения восьми механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии, трех бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. ВСУ потеряли свыше 4050 военнослужащих, два танка, 28 боевых бронированных машин, в том числе семь бронетранспортеров производства США, бронетранспортер финского производства, бронеавтомобиль VAB производства Франции и американская боевая бронированная машина HMMWV. Уничтожены 46 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывыЗеленский продолжает терять тысячи боевиков в сутки "Это уже не остановить": в США оценили наступление России на Украине

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , донецкая народная республика (днр)