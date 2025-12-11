https://crimea.ria.ru/20251211/mnogoetazhka-chastichno-obrushilas-v-volgogradskoy-oblasti-posle-vzryva-gaza-1151585656.html

Многоэтажка частично обрушилась в Волгоградской области после взрыва газа

Многоэтажка частично обрушилась в Волгоградской области после взрыва газа

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В городе Петров Вал Волгоградской области произошло частичное обрушение многоквартирного дома после взрыва бытового газа, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Об этом сообщают власти региона и МЧС.Как сообщается в Telegram-канале региональной администрации, ЧП, повлекшее частичное разрушение многоквартирного дома, произошло на улице ЛенинаГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил профильным заместителям губернатора, а также руководителям органов исполнительной власти оказать всю необходимую помощь пострадавшим.Также поручено совместно со спасателями провести обследование конструкций дома, организовать пункт временного размещения для жителей дома на случай, если потребуется эвакуация.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России, причиной разрушений стал взрыв бытового газа. В результате произошло частичное разрушение на четвертом этаже, площадь разрушения составляет 90 квадратных метров.К работам на месте происшествия привлечены 29 человек и 12 единиц техники. Разбор завалов продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

