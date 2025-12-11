Рейтинг@Mail.ru
Многоэтажка частично обрушилась в Волгоградской области после взрыва газа - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251211/mnogoetazhka-chastichno-obrushilas-v-volgogradskoy-oblasti-posle-vzryva-gaza-1151585656.html
Многоэтажка частично обрушилась в Волгоградской области после взрыва газа
Многоэтажка частично обрушилась в Волгоградской области после взрыва газа - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Многоэтажка частично обрушилась в Волгоградской области после взрыва газа
В городе Петров Вал Волгоградской области произошло частичное обрушение многоквартирного дома после взрыва бытового газа, по предварительным данным, пострадали... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T16:12
2025-12-11T16:12
волгоградская область
происшествия
газ
взрыв
новости
андрей бочаров
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798796_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_176fc5595288f4c4199d4bf715f77b05.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В городе Петров Вал Волгоградской области произошло частичное обрушение многоквартирного дома после взрыва бытового газа, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Об этом сообщают власти региона и МЧС.Как сообщается в Telegram-канале региональной администрации, ЧП, повлекшее частичное разрушение многоквартирного дома, произошло на улице ЛенинаГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил профильным заместителям губернатора, а также руководителям органов исполнительной власти оказать всю необходимую помощь пострадавшим.Также поручено совместно со спасателями провести обследование конструкций дома, организовать пункт временного размещения для жителей дома на случай, если потребуется эвакуация.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России, причиной разрушений стал взрыв бытового газа. В результате произошло частичное разрушение на четвертом этаже, площадь разрушения составляет 90 квадратных метров.К работам на месте происшествия привлечены 29 человек и 12 единиц техники. Разбор завалов продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
волгоградская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798796_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a0a7cbeb53efbefb64d80d2a2f034f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
волгоградская область, происшествия, газ, взрыв, новости, андрей бочаров, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Многоэтажка частично обрушилась в Волгоградской области после взрыва газа

В Волгоградской области частично обрушилась многоэтажка – пострадали четыре человека

16:12 11.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В городе Петров Вал Волгоградской области произошло частичное обрушение многоквартирного дома после взрыва бытового газа, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Об этом сообщают власти региона и МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале региональной администрации, ЧП, повлекшее частичное разрушение многоквартирного дома, произошло на улице Ленина
"По предварительной версии, инцидент связан с нарушениями при эксплуатации газового оборудования. По данным, поступившим на текущий момент, есть четверо пострадавших — трое взрослых и один ребенок. Им оказывается вся необходимая помощь, все доставляются в медучреждения города Камышина", - говорится в сообщении.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил профильным заместителям губернатора, а также руководителям органов исполнительной власти оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Также поручено совместно со спасателями провести обследование конструкций дома, организовать пункт временного размещения для жителей дома на случай, если потребуется эвакуация.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России, причиной разрушений стал взрыв бытового газа. В результате произошло частичное разрушение на четвертом этаже, площадь разрушения составляет 90 квадратных метров.
К работам на месте происшествия привлечены 29 человек и 12 единиц техники. Разбор завалов продолжается.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Волгоградская областьПроисшествияГазВзрывНовостиАндрей БочаровМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:05Почти половина зданий в Константиновке перешли под контроль войск РФ
17:55Путин обозначил положение дел в зоне спецоперации
17:46Герасимов доложил Путину об освобождении Кучеровки и Куриловки
17:42Благоустройство Приморского парка в Керчи: на какой стадии работы
17:25В Крыму осужден бывший первый замглавы Красноперекопска
17:24Сервис для беременных запустили на Госуслугах
17:15Коммунальщики Севастополя стали лидерами престижной премии России
17:00Крым нарастит объем заказов у предприятий исправительной системы
16:53Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России
16:48Часть Симферополя осталась без света
16:35Взлом реестра воинского учета – в Минобороны опровергли новый фейк
16:12Многоэтажка частично обрушилась в Волгоградской области после взрыва газа
16:06Под слоями веков: реставраторы по сантиметру воссоздают Ханский дворец
15:56В Севастополе закрыли рейд
15:55Трое крымчан пойдут под суд за разбой 11-летней давности
15:43В Крыму объяснили отсутствие бензина Аи-95 на заправках
15:34Они изменят историю Крыма: ученые нашли 60 необычных древних погребений
15:11"Сражаться с русскими": генсек НАТО сделал воинственное заявление
14:57В Судаке школьники избили сверстника - мальчик в больнице с травмами
14:43Конгресс "Берегиня" собрал в Крыму матерей и жен участников спецоперации
Лента новостейМолния