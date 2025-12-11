https://crimea.ria.ru/20251211/mnogoetazhka-chastichno-obrushilas-v-volgogradskoy-oblasti-posle-vzryva-gaza-1151585656.html
Многоэтажка частично обрушилась в Волгоградской области после взрыва газа
Многоэтажка частично обрушилась в Волгоградской области после взрыва газа - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Многоэтажка частично обрушилась в Волгоградской области после взрыва газа
В городе Петров Вал Волгоградской области произошло частичное обрушение многоквартирного дома после взрыва бытового газа, по предварительным данным, пострадали... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T16:12
2025-12-11T16:12
2025-12-11T16:12
волгоградская область
происшествия
газ
взрыв
новости
андрей бочаров
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798796_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_176fc5595288f4c4199d4bf715f77b05.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В городе Петров Вал Волгоградской области произошло частичное обрушение многоквартирного дома после взрыва бытового газа, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Об этом сообщают власти региона и МЧС.Как сообщается в Telegram-канале региональной администрации, ЧП, повлекшее частичное разрушение многоквартирного дома, произошло на улице ЛенинаГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил профильным заместителям губернатора, а также руководителям органов исполнительной власти оказать всю необходимую помощь пострадавшим.Также поручено совместно со спасателями провести обследование конструкций дома, организовать пункт временного размещения для жителей дома на случай, если потребуется эвакуация.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России, причиной разрушений стал взрыв бытового газа. В результате произошло частичное разрушение на четвертом этаже, площадь разрушения составляет 90 квадратных метров.К работам на месте происшествия привлечены 29 человек и 12 единиц техники. Разбор завалов продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
волгоградская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798796_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a0a7cbeb53efbefb64d80d2a2f034f0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, происшествия, газ, взрыв, новости, андрей бочаров, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Многоэтажка частично обрушилась в Волгоградской области после взрыва газа
В Волгоградской области частично обрушилась многоэтажка – пострадали четыре человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В городе Петров Вал Волгоградской области произошло частичное обрушение многоквартирного дома после взрыва бытового газа, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Об этом сообщают власти региона и МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале региональной администрации, ЧП, повлекшее частичное разрушение многоквартирного дома, произошло на улице Ленина
"По предварительной версии, инцидент связан с нарушениями при эксплуатации газового оборудования. По данным, поступившим на текущий момент, есть четверо пострадавших — трое взрослых и один ребенок. Им оказывается вся необходимая помощь, все доставляются в медучреждения города Камышина", - говорится в сообщении.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил профильным заместителям губернатора, а также руководителям органов исполнительной власти оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Также поручено совместно со спасателями провести обследование конструкций дома, организовать пункт временного размещения для жителей дома на случай, если потребуется эвакуация.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России, причиной разрушений стал взрыв бытового газа. В результате произошло частичное разрушение на четвертом этаже, площадь разрушения составляет 90 квадратных метров.
К работам на месте происшествия привлечены 29 человек и 12 единиц техники. Разбор завалов продолжается.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.