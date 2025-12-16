https://crimea.ria.ru/20251216/na-zemle-razrazitsya-magnitnaya-burya--kogda-zhdat-aktivnosti-1151721612.html

На Земле разразится магнитная буря – когда ждать активности

Магнитную бурю ожидают на Земле в четверг, 18 декабря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Магнитную бурю ожидают на Земле в четверг, 18 декабря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным ученых, буря слабого уровня G1 начнется в четверг в 6 часов утра. Далее до 12 часов дня геомагнитная обстановка будет сохраняться в "желтой зоне" и с полудня снизится до нормы, показано на графике.Следующие магнитные бури, по предварительным прогнозам Лаборатории, ожидаются 23 и 30 декабря.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.11 декабря сообщалось, что выброс плазмы, который покинул Солнце 8 декабря, пришел к Земле, вызвав неспрогнозированные магнитные бури.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшно красиво: крупный протуберанец оторвался от СолнцаЖесткое обновление прогноза: двухдневная магнитная буря накроет ЗемлюРоссийские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики

