На Земле разразится магнитная буря – когда ждать активности
Магнитную бурю ожидают на Земле в четверг, 18 декабря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T19:51
2025-12-16T19:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Магнитную бурю ожидают на Земле в четверг, 18 декабря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным ученых, буря слабого уровня G1 начнется в четверг в 6 часов утра. Далее до 12 часов дня геомагнитная обстановка будет сохраняться в "желтой зоне" и с полудня снизится до нормы, показано на графике.Следующие магнитные бури, по предварительным прогнозам Лаборатории, ожидаются 23 и 30 декабря.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.11 декабря сообщалось, что выброс плазмы, который покинул Солнце 8 декабря, пришел к Земле, вызвав неспрогнозированные магнитные бури.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшно красиво: крупный протуберанец оторвался от СолнцаЖесткое обновление прогноза: двухдневная магнитная буря накроет ЗемлюРоссийские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики
новости, космос, институт космических исследований, астрономия, магнитные бури
На Земле разразится магнитная буря – когда ждать активности

© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНМагнитная буря
Магнитная буря
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Магнитную бурю ожидают на Земле в четверг, 18 декабря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По данным ученых, буря слабого уровня G1 начнется в четверг в 6 часов утра. Далее до 12 часов дня геомагнитная обстановка будет сохраняться в "желтой зоне" и с полудня снизится до нормы, показано на графике.
Следующие магнитные бури, по предварительным прогнозам Лаборатории, ожидаются 23 и 30 декабря.
В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
11 декабря сообщалось, что выброс плазмы, который покинул Солнце 8 декабря, пришел к Земле, вызвав неспрогнозированные магнитные бури.
НовостикосмосИнститут космических исследованийАстрономияМагнитные бури
 
